«Металлург Мг» — «Барыс». Прогноз: всё решит дуэль Кошечкина и Паскуале

В четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Металлург» 7 марта сыграет с «Барысом». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 15:00 мск. В ставках на матч «Металлург» — «Барыс» команда Ильи Воробьёва котируется с коэффициентом 2.40. Победу команды Андрея Скабелки букмекеры оценивают коэффициентом 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Барыс» 7 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.42, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.51. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.76.

Прогноз и анализ матча «Металлург» — «Барыс» (07.03.2020)

Четвёртый матч серии становится для «Металлурга» решающим. «Барыс» крайне редко проводит две слабые игры подряд. Так и получилось: после провала во вторник команда собралась, показала принципиально иной хоккей и заслуженно вернула себе лидерство в серии.

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Андрей Скабелка умеет работать над ошибками и принимать непростые решения. Эдди Паскуале слабо отыграл во второй встрече, но в целом по сезону канадец смотрелся гораздо надёжнее возрастного Хенрика Карлссона. Тренерский штаб вновь доверился 80-му номеру, и тот не подвёл.



Аморфный хоккей с несогласованными попытками прессинга и решетом в средней зоне забылся как страшный сон. Первый период получился осторожным, а во втором гости явно наиграли на гол. Достаточно взглянуть на статистику бросков на указанном отрезке — 17-4. И это без единого большинства.



Василий Кошечкин оставил магнитогорцев в игре, а в третьем периоде Мозякин замкнул перевод Локтионова. Вместо грамотной игры по счёту ММг наломал дров на ровном месте. Моментальное удаление — ладно, всякое бывает. Но реализация большинства в третьем периоде упорного матча плей-офф атакой с ходу — это уже звоночек.



Очень похоже на то, что подопечные Ильи Воробьёва просто наелись. Двигаться в темпе «Барыса» им тяжело, но выбора нет. В результате ближе к концовке проблемы с концентрацией и проигранными единоборствами становились только заметнее. Овертайм уложился в 31 секунду: Антипин не дотянулся до шайбы, Кошечкин не закрыл ближний угол.

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Понятно, что отыграться с 1-3 с такими «барсами» будет невероятно сложно. Они могут провалить одну отдельно взятую игру, но всегда реагируют на подобные неудачи и оперативно решают проблемы. Соответственно вариантов у «Металлурга» нет — любой ценой забирать четвёртый матч.



Пока всё складывается справедливо: в двух встречах из трёх клуб из Нур-Султана действительно был лучше, а ещё в одном случае при сопоставимом качестве хоккея всё решили действия вратарей, а конкретно — спасения Кошечкина. Василий достаточно выручал и в четверг, но с атакой у «Металлурга» дела по-прежнему далеки от совершенства.



Скорее всего, первый период в субботу получился примерно таким же, что и накануне. «Барысу» теперь некуда торопиться: они как минимум вернули преимущество своего льда и находятся в комфортном положении. А «лисы» не станут раскрываться, потому что по счёту подопечные Андрея Скабелки действуют замечательно.



Скорее всего, дебют получится предельно осторожным. Шайба станет часто застревать в средней зоне, а основным источником остроты окажутся броски от синей линии в надежде на отскок/подправление. Игра пойдёт до гола, так что вероятность быстрого взятия ворот мала. Слишком уж высоки ставки.

Мы бы выбирали между вариантами «гол в первые 11 минут — нет» за 1.92 и ничьей в первом периоде за 2.20. Лезть в исход опасно, более-менее интересно выглядит разве что Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Барыс»

Ждём аккуратного начала: гостям торопиться некуда, а ММг вряд ли рискнёт раскрываться из-за высокой цены ошибки. «Барыс» замечательно играет по счёту. Если «лисы» пропустят первыми, вернуться в дело будет крайне сложно. На наш взгляд, первую шайбу придётся подождать.



Ставка: гол в первые 11 минут — нет за 1.92.