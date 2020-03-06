«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз: Войнов, Бек и Широков сравняют счёт в серии

Четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Авангард» состоится 7 марта. Прогноз на эту игру от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 14:30 мск. В ставках на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 2.38. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 7 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.32, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.65. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.82.

Прогноз и анализ матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (07.03.2020)

Как и ожидалось, эта серия становится украшением первого раунда Кубка Гагарина — 2020. Дело даже не в том, что каждый матч не похож на предыдущий. Зачастую каждый период в одной отдельно взятой игре разительно отличается от другого. И это, конечно, прекрасно.

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Скажем, в предыдущий матч «Салават» вкатывался с большим трудом: моментально пропустил, затем завладел шайбой, но никак не мог создать реальную остроту. Броски от бортов и синей линии Игорь Бобков забирал, пятачок защитники гостей зачищали, да и первое удаление случилось лишь под самый перерыв.



А вот во втором периоде преимущество уфимцев оказалось неоспоримым: они дважды довели до ума атаки с ходу и имели ещё несколько замечательных моментов. «Авангарду» просто повезло уйти на вторую паузу при счёте 2:2, но выводов не последовало. В результате третий период прошёл в одну калитку.



«СЮ» забросил три шайбы подряд, Бобков покатил на лавку, а омичи вплоть до гола Макмиллана в большинстве так ничего толком и не создали. Вернуться в седло подопечные Боба Хартли уже не сумели: хозяева создавали остроту даже чаще и ловко гасили атаки соперника прессингом.



В итоге имеем следующее: зелёные ведут в серии после трёх матчей, хотя не могли рассчитывать на своего лучшего снайпера Никиту Сошникова, который продолжает восстанавливаться. И ведь следующая игра состоится в Уфе, а «Салават Юлаев» — крайне куражная команда, которая умеет ловить импульс от болельщиков и резко добавлять.

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С большой долей вероятности четвёртую игру с первых минут начнёт Эмиль Гарипов. Он отлично вошёл в серию, совершил несколько прекрасных спасений и продлил интригу на несколько минут. Шестую шайбу «ястребы» пропустили в пустые ворота. Экс-вратарь «Ак Барса» уже брал Кубок Гагарина, свой шанс он определённо заслужил.



Как и ожидалось, легионеры уфимцев приободрились с наступлением плей-офф. Линус Умарк перестал хандрить и увлекаться «обрезами», набрав семь очков за три матча. За ним потянулись и партнёры: Сакари Маннинен не уходит со льда с пустыми руками, Теэму Хартикайнен уже уложил три шайбы в ворота Бобкова.



Основная задача «Авангарда» — закрыть первое звено соперника, у которого на данный момент получается практически всё. На наш взгляд, выход Гарипова добавит гостям уверенности, и они сумеют сравнять счёт в серии. Итоговая победа «ястребов» за 1.82 смотрится нормально.



Также стоит рассмотреть тотал больше 4 шайбы за 1.85. Команды достигали планки во всех трёх матчах, а в двух случаях оставляли её далеко позади. «Салават Юлаев» не жмётся к воротам, а старается играть с позиции силы и забирать у соперника шайбу. Лидерство в серии должно только добавить команде куража.

Соответственно проблемы с опасными моментами вряд ли появятся. Конечно, всё могут испортить вратари. Тот же Метсола в удачный день способен остановить кого угодно. Но в целом коэффициент кажется завышенным. В этой паре никто не будет охранять кукурузу и перестраховываться.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

Боб Хартли наверняка доверит место в воротах Эмилю Гарипову. Появление обладателя Кубка Гагарина — 2018 на последнем рубеже должно добавить омичам уверенности. На своём льду «Салават» способен на всё, но омичи и так уже отдали два фактически выигранных поединка: пропустили в концовке второго матча и не забили в пустые при 2:0 накануне. Многовато подарков для столь куражного соперника, как «СЮ».



Ставка №1: итоговая победа «Авангарда» за 1.82.



Ставка №2: тотал больше 4 шайбы за 1.85.