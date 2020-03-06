«Атлетико» — «Севилья». Прогноз: Симеоне и Лопетеги поберегут силы перед еврокубками

В матче 27-го тура испанской Примеры 7 марта мадридский «Атлетико» примет «Севилью». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Диего Симеоне в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех команды Хулена Лопетеги оценен букмекерами коэффициентом 4.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Атлетико М» — «Севилья»

Букмекеры уверены, что матч испанской Примеры «Атлетико М» — «Севилья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше — за 1.54. Если забьет мадридская команда, сыграет коэффициент 1.26. Гол клуба из Севильи доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Анализ и прогноз матча «Атлетико М» — «Севилья» (07.03.2020)

После победы над грозой АПЛ «Ливерпулем» в первом поединке одной восьмой финала Лиги чемпионов (1:0) «Атлетико М» успел сыграть два матча: дома и на выезде. Домашний поединок пришёлся на «Вильярреал» (3:1), который, к слову, не теряет надежды зацепиться за Лигу Европы. Проигрывая уже после 16-й минуты, мадридцы сумели забить три и довести дело до победы.



В гости они поехали к замыкающему таблицу «Эспаньолу» и потеряли очки, скатав ничью (1:1). Стоит отметить, что «попугаи» впереди создали даже больше. Вообще, к подопечным Диего Симеоне есть ряд вопросов насчёт игр с аутсайдерами на выезде, но это к делу не относится.



В 27-м туре чемпионата Испании «Атлетико М» предстоит сыграть в родных стенах. А дома «матрасники» проиграли лишь «Барселоне», да и то пропустив на 86-й минуте. Да и «Севилью» аутсайдером назвать язык не повернётся.



Команда Хулена Лопетеги с горем пополам, но прошла в одну восьмую финала Лиги Европы, преодолев румынский ЧФР. Ничья (1:1) на выезде давала хорошие шансы. Мало кто не сомневался, что дома севильцы одержат победу, но при обилии моментов реализовать ничего не удалось, а в концовке гости ещё и не забили. Повезло, что мяч не засчитали из-за игры рукой после просмотра VAR. А так испанцы могли и вылететь.



В чемпионате Испании дела у красно-белых идут тоже неплохо. На выезде они вынесли прямого конкурента «Хетафе» (3:0), а дома вырвали победу уже на добавленных ко второму тайму минутах у середняка «Осасуны» (3:2). Сейчас «Севилья» замыкает тройку лидеров, набрав 46 очков.

«Атлетико» Диего Симеоне отстаёт от подопечных Лопетеги на два балла, поэтому игра командам предстоит повышенной ответственности. Однако тренерам будет вдвойне непросто, ведь уже на следующей неделе и севильцам, и мадридцам играть в еврокубках с непростыми соперниками: одним с итальянской «Ромой», другим — с английским «Ливерпулем».



Весьма вероятно, что специалисты поберегут силы и не будут любой ценой гнаться за победой. Тем более что с турнирной точки зрения ничья могла бы устроить обе стороны. Интересным выглядит вариант с тоталом каждой команды меньше 1.5 мяча за коэффициент 1.92.



Столичный клуб очень хорошо играет дома, а коллектив из Севильи по играм на выезде занимает вторую строчку. Да и статистика на нашей стороне: последние три поединка между «Атлетико М» и «Севильей» заканчивались со счётом 1:1. Града голов не ждём, 1-2 мяча кажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико М» — «Севилья»

Обеим командам уже на следующей неделе играть в еврокубках, поэтому в предстоящем матче Диего Симеоне и Хулиано Лопетеги придётся выкручиваться. Рассмотрим вариант с тоталом каждой команды меньше 1.5 мяча за коэффициент 1.92. Столичный клуб очень хорошо играет дома, а коллектив из Севильи по играм на выезде занимает вторую строчку. Да и статистика на нашей стороне: последние три поединка между «Атлетико М» и «Севильей» заканчивались как раз со счётом 1:1.



Ставка: каждая команда забьёт меньше 1.5 гола за коэффициент 1.92.