«Хетафе» — «Сельта». Прогноз: Фёдор Смолов не спасёт «кельтов» от обидчиков «Краснодара»

В матче 27 тура испанской Примеры 7 марта «Хетафе» примет «Сельту». Начало игры — в 23:00. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Пепе Бордаласа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех команды Оскара Гарсии оценен букмекерами коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на матч «Хетафе» — «Сельта»

Букмекеры уверены, что матч испанской Примеры «Хетафе» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча «Хетафе» — «Сельта» (07.03.2020)

«Хетафе» в последнее время выглядит достойно. В предыдущих семи матчах он пять раз выиграл и дважды проиграл. Но стоит заметить, что одно поражение пришлось на могучую «Барселону» (1:2), а второе — на «Севилью» (0:3), которая занимает второе место в Примере по играм на выезде.



В остальном всё гладко: «городские» хоть и пустили севильцев вперед, но по-прежнему находятся в зоне Лиги чемпионов, заработав 45 баллов. О первом-втором местах думать и смысла нет, а вот за топ-4 конкуренция солидная. В спину дышат мадридский «Атлетико», отставший всего на один пункт, и «Реал Сосьедад» (на два).



Команда Пепе Бордаласа также может похвастаться успехами в Лиге Европы. По сумме двух матчей она выбила голландский «Аякс» со счетом 3:2 и вышла в одну восьмую финала, где теперь встретится с итальянским «Интером». К слову, игра должна состояться уже на следующей неделе, поэтому весьма вероятно, что главный тренер проведет некоторую ротацию.



Клуб из Виго после прихода Фёдора Смолова весьма преобразился. За пять матчей «кельты» набрали восемь очков, обыграв при этом мощную «Севилью». Не лишним будет упомянуть, что они сумели скатать результативную ничью с самим мадридским «Реалом», да и еще на «Сантьяго Бернабеу» (2:2). Один из голов на свой счет записал российский нападающий, чем не мог не порадовать отечественных любителей футбола.

Сейчас галисийцы занимают 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры, заработав 25 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего три балла, поэтому команде необходимо и дальше наращивать темп. Однако в предстоящем поединке сделать это будет затруднительно.



В нынешнем сезоне «Хетафе» проигрывал на своем стадионе только «Барселоне», мадридскому «Реалу» и «Севилье», а «Сельту», при всем уважении, нелегко поставить в один ряд с этими клубами. К тому же «кельтам» в последнее время не даются выездные матчи: всего три очка за шесть игр. Мы бы проверили П1 за вполне сносный коэффициент 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Хетафе» — «Сельта»

«Хетафе» сейчас очень хорош, так что зацепиться за очки «Сельте» будет затруднительно. В последних шести выездных матчах галисийцы набрали всего три балла, а «городские» на своем поле проигрывали в этом сезоне только тройке лидеров Примеры. Имеет смысл проверить победу хозяев за коэффициент 1.88.



Ставка: «Хетафе» победит за коэффициент 1.88.