«МЮ» — «Манчестер Сити». Прогноз: Сильва и Агуэро заберут мяч, у де Хеа будет много работы

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» 8 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён букмекерами коэффициентом 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии 8 марта «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»» (08.03.2020)

Четвёртое манкунианское дерби в сезоне. Что любопытно, на данный момент преимущество на стороне «красных дьяволов» — две победы при одном поражении. Правда, предыдущая встреча фактически оказалась тренировкой: «Манчестер Сити» выиграл на «Олд Траффорд» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги со счётом 3:1, фактически убив интригу двухраундового противостояния.



Тем не менее на «Этихаде» подопечные Уле-Гуннара Сульшера победили со счётом 1:0. По игре «горожане» смотрелись лучше, моментов создали больше, но с реализацией категорически не заладилось. Нервной концовки удалось избежать, поскольку Неманья Матич к голу добавил красную карточку, а в меньшинстве гости ничего не смогли сделать.



А вот игру первого круга АПЛ вынести за скобки не удастся. Там «Манчестер Юнайтед» забил два мяча уже к исходу получаса, после чего не без доли везения сумел удержать победу (2:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы полностью владели мячом, подали 16 угловых, но единственный гол провели на 85-й минуте.



Собственно, последние результаты полностью укладываются в тенденцию дерби. Дело в том, что лишь в одной из восьми предыдущих очных встреч «Ман Сити» и «МЮ» победил хозяин поля. Случилось это в ноябре 2011 года (3:1): тогда гостей возглавлял Жозе Моуринью, у них ничего не получилось впереди, а свой мяч они забили с пенальти.



В общем, с точки зрения статистики шансы хозяев на победу кажутся скромными. Букмекеры с этим полностью согласны. «Горожане» ещё ни разу не теряли очки после зимней паузы, добыв на указанном отрезке пять побед из пяти возможных. Во всех случаях пришлось попотеть, но результат достигался.



Предыдущую разгромную победу «Сити» одержал ещё в январе, когда выпорол «Фулхэм» из Чемпионшипа в Кубке Англии (4:0). С тех пор чаще всего итоговая разница в счёте составляла один мяч — хоть с «Лестером» и «Реалом», хоть с «Астон Виллой» и скромнейшим «Шеффилд Уэнсдей». Единственное исключение — «Вест Хэм» (2:0).



Расписание в ближайшие недели у подопечных Хосепа Гвардиолы крайне непростое. Но есть и ещё два важных фактора. Первый — предыдущие четыре матча они провели на выезде, что по умолчанию непросто. Второй — травмы. Вновь выбыл лучший защитник команды Эмерик Лапорт, маловероятно участие Кевина Де Брёйне.



Бельгиец — мотор коллектива, проводящий великолепный сезон. Без него взламывать низкий оборонительный блок будет гораздо тяжелее. А претендовать на мяч «Манчестер Юнайтед» точно не станет, пусть даже на «Олд Траффорд». В связи с этим логично предположить, что акцент будет сделан на фланги.

Раз так, П2 по угловым с форой (-3) за 2.28 смотрится любопытно. Линия на исход кажется справедливой: «Сити» заметно сильнее, но «МЮ» сейчас в порядке, а действовать вторым номером у Сульшера получалось всегда. Плюс отсутствие нескольких значимых футболистов гостей. П2 за 1.66 — слишком скучно, а лезть в большие форы с учётом всех факторов опасно.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

В манкунианском дерби в восьми последних матчах лишь однажды победил хозяин поля. Впрочем, «Ман Сити» в любом случае идёт фаворитом у букмекеров. Гости рискуют остаться без Кевина Де Брёйне (повреждение), что снизит количество проникающих передач. Скорее всего, «горожане» уйдут на фланги. Ждём большого числа угловых у ворот де Хеа.



Ставка: победа «Манчестер Сити» по угловым с форой (-3) за 2.28