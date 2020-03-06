Теория вероятности в ставках на спорт: как оценить исход и расчёт вероятности ставок

Если у вас нет альманаха с результатами матчей, ошибки неизбежны. Но вы можете оценивать шансы лучше букмекеров.

Теория вероятности в ставках помогает профессионалам обыгрывать букмекеров. Верная оценка исхода повышает шансы на прибыль на дистанции. В этой статье мы рассмотрим теорию вероятности в ставках на спорт, а также обсудим, как вычислить маржу букмекера и определить ценность ставки.



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Теория вероятности в ставках на спорт

Теория вероятности — раздел математики, изучающий закономерности случайных событий и величин, а также их свойства и операции над ними. Она позволяет оценить вероятность того или иного события по сравнению с другим.



Есть три подхода определения вероятности:

Априорный. Также называют Байесовским методом. Эмпирический. Субъективный.

Байесовский метод

При априорном подходе вероятность каждого события определяют заранее. Например, при подбрасывании идеально симметричной монетки вероятность выпадения орла или решки равна 50%.



Согласно Байесовскому методу, при каждом подбрасывании будет поочерёдно выпадать орёл или решка. На практике это маловероятно. Орёл или решка может выпасть несколько раз подряд, но при многократном подбрасывании монетки соотношение выравнивается. Такое неравномерное распределение называют дисперсией.

Эмпирический подход

По эмпирическому методу вероятность события определяется по формуле:



P = N / X, где N — количество подходящих исходов, X — количество всех возможных исходов.



Например, ПФК ЦСКА в 21 веке выиграл 13 из 24 домашних противостояний у «Спартака». Вероятность победы «армейцев» в следующем матче с красно-белыми на своём поле равна 54.16%.

Субъективная вероятность

Определяют на основе опыте наблюдателя, общественного мнении или анализе конкретной ситуации. При оценке вероятности учитывают, как можно больше факторов.



О том, как обыграть букмекера за счёт математики читайте здесь:

Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.

Как вычислить маржу букмекера и вероятность исхода

Коэффициент на исход отражает вероятность события, по мнению букмекеров, с учётом маржи.



Маржа — комиссия букмекера, позволяющая идти в плюсе на дистанции.



Вероятность можно вычислить по формуле:



P = 1 / K, где K — коэффициент букмекера.



Находите маржу букмекера по формуле:



M = (S — 1) х 100%, где S — сумма вероятностей.



Например, в матче «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» букмекеры дают коэффициент 1.60 на хозяев, 4.55 на ничью и 5.30 на гостей. Вычисляем вероятность:



● Победа «Манчестер Сити» 0.625: 1 / 1.60.



● Ничья 0.2198: 1 / 4.55.



● Победа «Реала» 0.1887: 1 / 5.30.



В сумме получаем 1.0335: 0.635 + 0.2198 + 0.1887.



Маржа составляет 3.35%: (1.0335 — 1) х 100.

Как определить ценность ставки

Коэффициент показывает мнение букмекеров, поэтому некоторые исходы — недооцененные. Такие ставки называют валуйными.



Ставка валуйная, если:



K х P > 1, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.



Например, в матче «ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд» букмекеры дают коэффициент 1.69 на победу хозяев, 4.40 на ничью и 4.82 на выигрыш гостей.



Вы провели анализ матча и решили, что вероятность ничьей 25%.



Оцениваем ставку:



4.40 х 0.25 = 1.10 > 1, ставка валуйная.



Определяйте математическое ожидание прибыли на дистанции по формуле:



N x V x (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, V — сумма ставки.



Если вы верно оценили шансы и сделаете 20 аналогичных ставок на сумму 500 рублей, то прибыль составит 1000 рублей: 20 х 500 x (4.40 x 0.25 — 1).



Если вы научитесь правильно оценивать вероятность всех возможных исходов, валуйные ставки могут принести прибыль на дистанции. Методов объективной оценки того или иного исхода нет.



Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Что такое дисперсия

Дисперсия — это разброс случайной величины относительно ее математического ожидания.



Определяйте вероятности серии поражений по формуле:



D = (1 – 1/коэффициент) в степени S, где S — количество проигрышей подряд.



Например, в хоккейном матче «Ак Барс» — «Сибирь» аналитики дают коэффициент 1.25 на победу хозяев. Вероятность выигрыша казанцев равна 0.80: 1 / 1.25. В теории «Ак Барс» должен победить в восьми матчах из десяти. В реальности казанцы могут уступить и в трёх встречах подряд, но на дистанции результаты приблизятся к математическому ожиданию.



Вероятность трёх поражений подряд составляет 0.008: (1 — 1 / 1.25) ^ 3.

Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло — моделирование всех возможных исходов при заданных параметрах. Чем больше факторов вы учтёте, тем точнее получите вероятность по каждому выбору.



Делая ставки на спорт в букмекерских конторах, учитывайте не только коэффициенты в линии, но и собственную оценку вероятности. Чтобы идти в плюсе на дистанции вы должны валуйные ставки.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!