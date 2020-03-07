«Бетис» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Рамос не пустят «Барселону» на первое место

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Бетис» примет «Реал Мадрид» 8 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал Мадрид»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 8 марта «Бетис» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.94.

Анализ и прогноз матча «Бетис» — «Реал Мадрид» (08.03.2020)

«Реал» собрался с мыслями после трёх матчей без побед и абсолютно по делу выиграл «класико» (2:0). Между прочим, предыдущая победа над «Барселоной» на «Сантьяго Бернабеу» в чемпионате Испании была датирована аж 2014 годом. То есть этот успех без доли преувеличения можно назвать историческим.



Мадридцы действительно смотрелись лучше: нейтрализовали Лионеля Месси, спокойнее и надёжнее оборонялись, конкретнее атаковали. Марк-Андре тер Штеген совершил пару великолепных спасений, но даже этого не хватило для набора очков. Подопечные Зинедина Зидана вернулись на чистое первое место в чемпионате Испании.



Радоваться, ясное дело, пока совсем рано. Каталонцы отстают всего на одно очко, а ведь впереди ещё ответный поединок с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, где нужно будет отыгрываться после поражения на своём поле. Хлопот у «королевского клуба» достаточно, но в целом коллектив определённо движется вперёд.



Теперь предстоит выезд в Севилью. «Бетис» на своём поле в последние годы был готов попить кровушки у кого угодно. Однако теперь настали трудные времена: Кике Сетьен ушёл, а новый тренер Хоан Руби никак не может наладить результаты. Зелёно-белые застряли в нижней части турнирной таблицы.



Собственно, на данный момент зона вылета находится ближе, чем зона еврокубков. Так что ни о каком попадании в Лигу Европы речи уже не идёт. Фактически команда просто доигрывает сезон без внятных амбиций. Выше девятого-десятого места не подняться, но и борьба за выживание не грозит.



При этом родные стены «Бетису» не шибко помогают. Всего 21 очко в 13 домашних матчах при 20 пропущенных мячах — 13-е место в чемпионате Испании. А вот лучше «Реала» на выезде в Примере не играет никто, а Тибо Куртуа крайне редко достаёт мяч из сетки. В 13 гостевых поединках пропущено всего восемь голов.



Зато сами севильцы пропускают много и со вкусом. В среднем они получают по 1,62 гола за матч — хуже только «Мальорка» и «Эспаньол», которые находятся в зоне вылета. Скорее всего, даже не включаясь на полные обороты «Реал» забьёт свои два-три гола, что при надёжной обороне должно обеспечить победу.

Беречь силы и увлекаться ротацией Зидану особенно ни к чему: после «класико» имелась неделя на отдых, а следующий поединок состоится только 13 марта. На своём поле со скромным «Эйбаром». Статистика очных встреч тоже в порядке — у «Реала» четыре победы при одной ничьей в пяти последних играх на стадионе «Бенито Вильямарин». Общий счёт — 19:6.



В общем, лобовая победа гостей за 1.85 с учётом всех данных смотрится нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой (-1) за мощный коэффициент 2.46. Комбинированный вариант — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Бетис» — «Реал Мадрид»

«Реал» отдыхал неделю после «класико», а впереди домашний матч со скромным «Эйбаром» — широкой ротации быть не должно. «Бетис» деградировал и превратился в обычного середняка без амбиций. Да и в пяти последних выездных матчах с зелёно-белыми мадридцы набрали 13 очков из 15 возможных при разнице мячей 19:6. Сыграем от фаворита.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 2.46.