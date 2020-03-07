«Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк и Коварж сумеют избежать позора

В четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» 8 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 13:30 мск. В ставках на матч «Сибирь» — «Автомобилист» команда Николая Заварухина котируется с коэффициентом 2.99. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 2.24.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист»

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист» 8 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.32, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.55. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.82.

Прогноз и анализ матча «Сибирь» — «Автомобилист» (06.03.2020)

«Сибирь» пережила в третьем матче очень непростые минуты, но не сломалась, пришла в себя и снова выиграла. Теперь счёт в серии 3-0, а это значит, что права на ошибку у «Автомобилиста» просто не осталось. Следующее поражение станет для уральцев последним в нынешнем сезоне.

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«Снеговики» делают грамотно абсолютно всё. Николай Заварухин даже на пресс-конференции обошёлся без бравады и сказал очень правильные с точки зрения психологии слова: о завершении серии в четвёртом поединке не думаем, впереди ещё много игр.



Расслабляться новосибирцам нельзя. Но пока они не давали повода в себе усомниться — самообладания и характера здесь хватит на троих. В третьей встрече екатеринбуржцы наконец-то расколдовали Харри Сятери и забили ему аж три шайбы. Забавно, что каждая из них получилась не совсем типичной.



Сперва наконец-то сработало большинство, которое в регулярке часто давало себе знать, а в плей-офф потухло. Второй гол — прострел на дальнюю штангу и бросок в касание, а третий — вообще в меньшинстве. Атаки с ходу у «Автомобилиста» по-прежнему не работают, поскольку соперник элементарно не позволяет разогнаться.



Хозяева трижды вели в счёте и трижды пропустили в ответ. Особенно обидной получилась последняя шайба: вели 3:2 за пять минут до сирены, получили большинство и зевнули выход «один-в-ноль». Отчасти, конечно, им повезло: ошибка Логинова в концовке при 3:3 имела все шансы оказаться роковой, однако Сятери справился с Доусом.

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Новосибирцы вновь лучше действовали на пятаке и конкретнее подходили к реализации моментов. В овертайме они в самом деле смотрелись лучше. И ведь не только в большинстве, но и в равных составах. Так что итоговая победа кажется справедливой: Коварж оставлял «Автомобилист» в игре, вот только поддержки от партнёров не дождался.



Со ставкой на четвёртой матч всё просто — проверим лобовую победу гостей за коэффициент 2.24. Логика предельно простая: при всей предсказуемости своего позиционного нападения подопечные Андрея Мартемьянова никак не заслужили вылета в четырёх поединках.

«Сибирь» великолепна и уже сделала весомую заявку на звание главного открытия плей-офф (да и сезона в целом), но как минимум на пятый матч «Автомобилист» наиграл. Вряд ли встреча вновь получится такой же результативной. На наш взгляд, гости соберутся с мыслями и сумеют избежать позора. Вариант посмелее — П2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.82.

Прогноз и ставки на матч «Сибирь» — «Автомобилист»

Не будем мудрить и возьмём итоговую победу гостей. Парадокс: несмотря на 3-0, именно эта серия получается самой плотной в Кубке Гагарина — 2020. Каждая игра доходит до нервной концовки. Совсем не хочется, чтобы это противостояния завершилось уже в воскресенье. Да и как минимум на одну победу екатеринбуржцы всё-таки наиграли.



Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.24.