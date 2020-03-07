«Спартак»‎ — «Динамо»‎. Прогноз: Знарок и Крикунов вспомнят об обороне в четвёртом матче

В четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Динамо»‎‎ 8 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Спартак»‎ — «Динамо»‎ команда Олега Знарка котируется с коэффициентом 2.48. Победу команды Владимира Крикунова букмекеры оценивают коэффициентом 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак»‎ — «Динамо»

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Спартак»‎ — «Динамо» 8 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.88, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.98. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Прогноз и анализ матча «Спартак»‎ — «Динамо» (08.03.2020)

Счёта 0-3 в серии «Спартак» определённо не заслужил, так что результат третьего матча видится справедливым. «Динамо» имело отличный шанс сделать прочную заявку на проход во второй раунд, но расслабилось. И теперь в случае чего непременно вспомнит о минувшей игре.

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3:0 после пяти минут, 4:3 к 58-й минуте, два большинства уже при 4:4. Для поединка плей-офф с сопоставимым по классу соперником это очень много. Бело-голубые не воспользовались имевшимися возможностями и проиграли. Владимир Крикунов на пресс-конференции прямо сказал, что дело в психологии: хоккеисты просто расслабились.

Отчасти это действительно так, что никак не умаляет заслуг красно-белых. Они не расклеились после 0:3, моментально перевели игру в зону соперника и ещё до первого перерыва отыграли две шайбы. А дальше начался уже знакомый и полюбившийся хоккей — бодрый, энергичный, с обилием единоборств.

Подопечные Олега Знарка перестали хватать удаления на ровном месте, не дав лишних возможностей спецбригадам соперника. Четыре удаления за 75 минут столь интенсивной игры — это совсем немного. Правда, в концовке эмоции перехлёстывали. Двух заключительных малых штрафов можно и нужно было избежать: в первом случае произошёл выброс шайбы, во втором — нарушение численного состава.

В следующий раз динамовцы наверняка за такое накажут. Тем не менее подавляющую часть матча удавалось выдерживать баланс между агрессией, концентрацией и грубостью. Несколько раз удалось оказаться расторопнее на чужом пятачке, в ключевой момент выстрелило большинство.

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На своём льду красно-белым стало легче накладывать звенья и не позволять Шипачёву с Яшкиным чувствовать себя комфортно. В третьем матче лидеры бело-голубых придумали один гол — четвёртый. Да и там была атака с ходу. На контрасте с предыдущими поединками прогресс очевиден.

В общем, эта серия, как и ожидалось, становится украшением первого раунда Кубка Гагарина — 2020 в Западной конференции. Пока «Йокерит» деклассирует «Локомотив», а «Витязь» с «Торпедо» плачут, колются, но продолжают есть кактус, московское дерби даёт огня.

Удивительно другое: сыграны уже три матча, в каждом из которых забрасывалось как минимум шесть шайб. Это при том, что в регулярном чемпионате все четыре очные встречи выдались низовыми, да и в целом «Спартак» с «Динамо» не склонны пропускать пачками.

Потому не будем мудрить и пытаться угадать победителя, а поставим на общий низ. Командам пора сплясать от печки и провести дебют без ошибок. Цена ошибки повышается с каждой новой игрой. Мы бы выбирали между ТМ 4.5 шайбы за 1.98 и ставкой «гол в каждом периоде — нет» за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Спартак»‎ — «Динамо»

Необычайно плотная и интересная серия. «Спартак» пришёл в себя после провального первого матча и выдал две достойных игры, в которой всё решили детали. Удивительно, что во всех встречах забрасывалось не менее шести шайб, хотя обе команды умеют обороняться. Решающие моменты серии всё ближе, строгости в обороне должно стать больше. Проверим низ.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.98.