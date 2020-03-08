«Ростов» — ЦСКА. Прогноз: Ерёменко, Чалов и Дзагоев не дадут скучать Акинфееву и Песьякову

В матче 21-го тура чемпионата России «Ростов» примет ЦСКА 9 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 2.89.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 9 марта «Ростов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.44, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.

Анализ и прогноз матча «Ростов» — ЦСКА (09.03.2020)

Как и ожидалось, старт весенней части сезона получился для ЦСКА тяжелейшим. Календарь не располагал к чему-то другому: сыграть с «Уралом», «Спартаком» и «Ростовом» за девять дней — удовольствие ниже среднего. А ведь дальше легче не будет: крепкая «Уфа», после чего идут «Зенит», «Динамо», «Спартак» и выезд в Грозный.

Качество футбола «армейцев» тоже разочаровывает. Со «шмелями» (1:1) команда владела мячом, но делала это без остроты. Катала его от бровки до бровки, использовала навесы и стандарты, а вот с проникновениями в штрафную площадь имела колоссальные проблемы. Хорошо хоть Марио Фернандес в нужный момент сделал всё как надо и принёс одно очко.

Со «Спартаком» (2:3 ДВ) получилось ещё хуже. Вернуться в игру с принципиальным соперником после 0:2 к 14-й минуте, чтобы уступить в дополнительное время, пропустив решающий гол в большинстве, — это всегда тяжело. При этом вряд ли стоит сомневаться в справедливости итогового результата. Красно-белые смотрелись симпатичнее.

От атаки красно-синих в первых матчах после возобновления сезона было трудно ожидать чего-то принципиально иного. А вот оборона пока выглядит ужасно. «Урал» вполне мог убить интригу, но не реализовал выход два в одного при 1:0, «Спартак» имел шансы забить не три, а все пять. Центральные защитники ошибаются, опорная зона гуляет, концентрации не хватает.

Всё это определённо не добавляет оптимизма перед выездом в Ростов-на-Дону. Подопечные Валерия Карпина вылетели из Кубка России ещё осенью, а потому готовились к игре в недельном цикле. Кроме того, у них нет никаких проблем с созиданием. Зимние трансферы только добавят огня и без того мощной линии полузащиты.

В прошлом туре дончане не смогли дожать «Ахмат» (1:1). Помешали две проблемы. Первая — судейство, к которому действительно хватало вопросов. Вторая — перепады. Для первой официальной встречи это абсолютно нормально, однако в целом было видно, что на некоторых отрезках «Ростов» брал паузу, чтобы выдохнуть и собраться с силами.

Шансы хозяев кажутся чуть выше, но «армейцы» при Викторе Гончаренко крайне редко выдают три слабых игры подряд. На наш взгляд, встреча пойдёт на три результата, так что лезть в исход не рискнём. По желанию можно проверить лобовую ничью, букмекеры дают на этот вариант мощный коэффициент 3.30.

Удивительно, что тотал больше 2 мяча доступен за 1.78. Защита ЦСКА по весне очень много ошибается на ровном месте, а «Ростов» по умолчанию играет сам и даёт играть другим. Достаточно сказать, что ставка «обе забьют» проходила в 15 матчах подопечных Валерия Карпина из 20.

Дончане — самая весёлая команда РПЛ, в 20 поединках с её участием состоялось 64 мяча, то есть по 3,2 штуки за игру. У других клубов подобных цифр нет и близко. Можно даже взять тотал больше 2.5 мяча за 2.44, но всё же подстрахуемся.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — ЦСКА

У ЦСКА по весне серьёзные проблемы в обороне, а «Ростов» играет сам и даёт играть другим. В 20 матчах РПЛ с участием команды Валерия Карпина было забито аж 64 мяча — с отрывом лучший показатель турнира. Удивительно, что букмекеры настолько уверены в низовом характере игры. Даже тотал больше 2 мяча доступен за 1.78.

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.78.