Стратегии ставок на баскетбол зависят от правил лиги. НБА и Евролига — это два разных мира со своими особенностями.

Как делать ставки на баскетбол в лайве и до матча: семь популярных стратегий для новичков

В США и Европе в баскетбол играют по разным правилам. Поэтому стратегии ставок на НБА и Евролигу отличаются. В этой статье мы разберём семь стратегий ставок на баскетбол, включая одну беспроигрышную.

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Особенности правил и различия баскетбольных лиг

За точный бросок начисляют от одного до трёх очков: одно за штрафной, два за попадание в пределах трёхочковой дуги, три за остальные броски.

Матч играют четыре четверти.

Пятиминутный овертайм проводят при ничьей в основное время. Количество овертаймов не ограничено.

Тренеры делают неограниченное количество замен.

Рассмотрим различия между правилами НБА и соревнований под эгидой ФИБА.

Правило Европа и матчи ФИБА НБА Продолжительность четверти 10 минут 12 минут Лимит фолов игрока в матче 5 6 Лимит командных замечаний в четверти 4 5

Если игрок исчерпал лимит фолов, его удаляют, а взамен выходит другой. Если у команды перебор замечаний в четверти, каждое нарушение, кроме фолов в нападении, карается штрафными бросками.

Правил и различий гораздо больше. Мы перечислили основные, чтобы делать ставки на баскетбол.

Стратегии ставок на тотал меньше или больше

Ставьте на тотал больше в матче НБА за коэффициент в пределах 1.75-1.95 по критериям:

Обе команды занимают места в нижней половине таблицы по защитному рейтингу.

Самые результативные игроки соперников примут участие в матче.

Обе команды входят в топ-15 по темпу.

Соперники отдыхали один день или более.

Например, в матче «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» букмекеры дают коэффициент 1.92 на тотал очков больше 240. Ставьте на верховой исход, если матч подходит по всем критериям.

Берите тотал меньше в матче Евролиги за коэффициент 1.75-1.95 в следующих случаях:

Команды разделяют меньше четырёх побед в турнирной таблице.

Соперники входят в 10 худших по эффективности нападения.

Букмекеры дают коэффициент меньше 2.60 на победу каждой команды.

Например, в матче «Фенербахче» — «Црвена Звезда» букмекеры дают коэффициент 1.85 на тотал меньше 152. Ставьте на низовой исход, если матч соответствует всем критериям.

Стратегия ставок догон на основе статистических данных звёзд

Догон — это стратегия увеличения суммы ставки после каждой неудачи, чтобы получить прибыль после первого выигрыша.

Сумму ставки определяйте по формуле:

(сумма ставки) = (желаемая прибыль + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).

Подробнее о стратегии догона читайте здесь:

Стратегия ставок догон: что значит и как ставить, примеры в футболе и другом спорте Стратегия догон позволяет перекрыть все потери одной ставкой. Но стоит ли игра свеч? «Чемпионат» разобрал, что значит и как ставить догон.

Ставьте на верховой исход самого результативного игрока команды НБА, если он три или более раза подряд не добрался до ожидаемого букмекерами показателя.

Величина тотала близка к средней результативности игрока по сезону, а коэффициент будет около 1.70-2.10

При неудаче ставьте на тотал больше этого игрока в других матчах, подбирая сумму ставки по стратегии догона.

Например, банк составляет 20 000 рублей, желаемая прибыль — 2000 рублей, и вы ставите на тотал больше Леброна Джеймса. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки Тотал очков Коэффициент Результат Размер банка 2353 26 1,85 Проигрыш 17 647 5442 26.5 1.80 Проигрыш 12 205 10 884 26 1.90 Выигрыш 22 001

Стратегия Оскара Грайнда

По стратегии Оскара Грайнда вы сохраняете сумму ставки при неудаче и увеличиваете вдвое при выигрыше до получения желаемой прибыли

Сумма первой ставки равна желаемой прибыли. Ставьте на матчи НБА и Евролиги с коэффициентом от 2.00.

Представим, что банк составляет 10 000 рублей, желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 500 2.20 Проигрыш 9500 500 2.15 Проигрыш 9000 500 2.50 Проигрыш 8500 500 2.30 Выигрыш 9150 1000 2.40 Выигрыш 10 500

О других математических стратегиях ставок на спорт читайте здесь:

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Стратегии ставок на баскетбол в режиме реального времени

Рассмотрим две стратегии ставок в лайве на баскетбол догоном.

Ставки на сравнение четвертей

Ставьте на тотал больше во второй четверти матча НБА за коэффициент в районе 1.75-1.95 по критериям:

Соперники не добрали больше 10 очков до ожидаемой букмекерами результативности в первой четверти.

Обе команды реализовали меньше 40% бросков с игры.

При неудаче ставьте на верховой исход в следующих четвертях по стратегии догона.

Например, в матче «Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» букмекеры давали коэффициент 1.90 на тотал больше 60 очков в первой четверти. Команды завершили отрезок со счётом 26:20 с реализацией бросков с игры 38% и 33%.

Во второй четверти ставьте на тотал больше 60 очков.

Стратегия ставок на победу аутсайдера в четверти

Ставьте на победу аутсайдера в первой четверти матча НБА за коэффициент выше 2.30.

При неудаче ставьте на аутсайдера в каждой следующей четверти до первого захода, увеличивая сумму ставки по стратегии догона. При необходимости берите следующий матч и продолжайте ставить.

Беспроигрышная стратегия ставок на баскетбол

Вилка в баскетболе — это возможность поставить на противоположные исходы с гарантированной прибылью.

Одна ставка не проходит, но другая даёт плюс.

Найти вилку можно по формуле:

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.

Если Sp 1, это вилка.

Например, в матче «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» один букмекер даёт коэффициент 2.05 на хозяев, а другой — 2.03 на гостей.

Считаем сумму вероятностей:

1 / 2.05 + 1 / 2.03 = 0.9804, перед нами вилка.

При равных суммах ставках на оба выбора у вас получится остаться в плюсе при любом исходе.

Если вы ставите на баскетбол, для успешной игры на ставках в букмекерских конторах изучите правила этого вида спорта. Помните об отличиях между НБА и Евролигой. Стратегии «Чемпионата» для лайва и прематча повысят ваши шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!