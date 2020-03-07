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Как делать ставки на баскетбол, стратегия ставок в лайве, беспроигрышная теория прибыли

Дмитрий Богданов
Как делать ставки на баскетбол в лайве и до матча: семь популярных стратегий для новичков
Стратегии ставок на баскетбол зависят от правил лиги. НБА и Евролига — это два разных мира со своими особенностями.
Ставки / База знаний 0

В США и Европе в баскетбол играют по разным правилам. Поэтому стратегии ставок на НБА и Евролигу отличаются. В этой статье мы разберём семь стратегий ставок на баскетбол, включая одну беспроигрышную.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Особенности правил и различия баскетбольных лиг

За точный бросок начисляют от одного до трёх очков: одно за штрафной, два за попадание в пределах трёхочковой дуги, три за остальные броски.

  • Матч играют четыре четверти.
  • Пятиминутный овертайм проводят при ничьей в основное время. Количество овертаймов не ограничено.
  • Тренеры делают неограниченное количество замен.

Рассмотрим различия между правилами НБА и соревнований под эгидой ФИБА.

ПравилоЕвропа и матчи ФИБАНБА
Продолжительность четверти10 минут12 минут
Лимит фолов игрока в матче56
Лимит командных замечаний в четверти45

Если игрок исчерпал лимит фолов, его удаляют, а взамен выходит другой. Если у команды перебор замечаний в четверти, каждое нарушение, кроме фолов в нападении, карается штрафными бросками.

Правил и различий гораздо больше. Мы перечислили основные, чтобы делать ставки на баскетбол.

Стратегии ставок на тотал меньше или больше

Ставьте на тотал больше в матче НБА за коэффициент в пределах 1.75-1.95 по критериям:

  • Обе команды занимают места в нижней половине таблицы по защитному рейтингу.
  • Самые результативные игроки соперников примут участие в матче.
  • Обе команды входят в топ-15 по темпу.
  • Соперники отдыхали один день или более.

Например, в матче «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» букмекеры дают коэффициент 1.92 на тотал очков больше 240. Ставьте на верховой исход, если матч подходит по всем критериям.

Берите тотал меньше в матче Евролиги за коэффициент 1.75-1.95 в следующих случаях:

  • Команды разделяют меньше четырёх побед в турнирной таблице.
  • Соперники входят в 10 худших по эффективности нападения.
  • Букмекеры дают коэффициент меньше 2.60 на победу каждой команды.

Например, в матче «Фенербахче» — «Црвена Звезда» букмекеры дают коэффициент 1.85 на тотал меньше 152. Ставьте на низовой исход, если матч соответствует всем критериям.

Стратегия ставок догон на основе статистических данных звёзд

Догон — это стратегия увеличения суммы ставки после каждой неудачи, чтобы получить прибыль после первого выигрыша.

Сумму ставки определяйте по формуле:

(сумма ставки) = (желаемая прибыль + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).

Подробнее о стратегии догона читайте здесь:

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Стратегия догон позволяет перекрыть все потери одной ставкой. Но стоит ли игра свеч? «Чемпионат» разобрал, что значит и как ставить догон.

Ставьте на верховой исход самого результативного игрока команды НБА, если он три или более раза подряд не добрался до ожидаемого букмекерами показателя.

Величина тотала близка к средней результативности игрока по сезону, а коэффициент будет около 1.70-2.10
При неудаче ставьте на тотал больше этого игрока в других матчах, подбирая сумму ставки по стратегии догона.

Например, банк составляет 20 000 рублей, желаемая прибыль — 2000 рублей, и вы ставите на тотал больше Леброна Джеймса. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставкиТотал очковКоэффициентРезультатРазмер банка
2353261,85Проигрыш17 647
544226.51.80Проигрыш12 205
10 884261.90Выигрыш22 001

Стратегия Оскара Грайнда

По стратегии Оскара Грайнда вы сохраняете сумму ставки при неудаче и увеличиваете вдвое при выигрыше до получения желаемой прибыли

Сумма первой ставки равна желаемой прибыли. Ставьте на матчи НБА и Евролиги с коэффициентом от 2.00.

Представим, что банк составляет 10 000 рублей, желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:

Сумма ставкиКоэффициентРезультатРазмер банка
5002.20Проигрыш9500
5002.15Проигрыш9000
5002.50Проигрыш8500
5002.30Выигрыш9150
10002.40Выигрыш10 500

О других математических стратегиях ставок на спорт читайте здесь:

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Стратегии ставок на баскетбол в режиме реального времени

Рассмотрим две стратегии ставок в лайве на баскетбол догоном.

Ставки на сравнение четвертей

Ставьте на тотал больше во второй четверти матча НБА за коэффициент в районе 1.75-1.95 по критериям:

  • Соперники не добрали больше 10 очков до ожидаемой букмекерами результативности в первой четверти.
  • Обе команды реализовали меньше 40% бросков с игры.

При неудаче ставьте на верховой исход в следующих четвертях по стратегии догона.

Например, в матче «Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» букмекеры давали коэффициент 1.90 на тотал больше 60 очков в первой четверти. Команды завершили отрезок со счётом 26:20 с реализацией бросков с игры 38% и 33%.

Во второй четверти ставьте на тотал больше 60 очков.

Стратегия ставок на победу аутсайдера в четверти

Ставьте на победу аутсайдера в первой четверти матча НБА за коэффициент выше 2.30.

При неудаче ставьте на аутсайдера в каждой следующей четверти до первого захода, увеличивая сумму ставки по стратегии догона. При необходимости берите следующий матч и продолжайте ставить.

Беспроигрышная стратегия ставок на баскетбол

Вилка в баскетболе — это возможность поставить на противоположные исходы с гарантированной прибылью.

Одна ставка не проходит, но другая даёт плюс.

Найти вилку можно по формуле:

Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.

Если Sp 1, это вилка.

Например, в матче «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» один букмекер даёт коэффициент 2.05 на хозяев, а другой — 2.03 на гостей.

Считаем сумму вероятностей:

1 / 2.05 + 1 / 2.03 = 0.9804, перед нами вилка.

При равных суммах ставках на оба выбора у вас получится остаться в плюсе при любом исходе.

Если вы ставите на баскетбол, для успешной игры на ставках в букмекерских конторах изучите правила этого вида спорта. Помните об отличиях между НБА и Евролигой. Стратегии «Чемпионата» для лайва и прематча повысят ваши шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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