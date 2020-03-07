Как делать ставки на баскетбол в лайве и до матча: семь популярных стратегий для новичков

В США и Европе в баскетбол играют по разным правилам. Поэтому стратегии ставок на НБА и Евролигу отличаются. В этой статье мы разберём семь стратегий ставок на баскетбол, включая одну беспроигрышную.
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Особенности правил и различия баскетбольных лиг
За точный бросок начисляют от одного до трёх очков: одно за штрафной, два за попадание в пределах трёхочковой дуги, три за остальные броски.
- Матч играют четыре четверти.
- Пятиминутный овертайм проводят при ничьей в основное время. Количество овертаймов не ограничено.
- Тренеры делают неограниченное количество замен.
Рассмотрим различия между правилами НБА и соревнований под эгидой ФИБА.
|Правило
|Европа и матчи ФИБА
|НБА
|Продолжительность четверти
|10 минут
|12 минут
|Лимит фолов игрока в матче
|5
|6
|Лимит командных замечаний в четверти
|4
|5
Если игрок исчерпал лимит фолов, его удаляют, а взамен выходит другой. Если у команды перебор замечаний в четверти, каждое нарушение, кроме фолов в нападении, карается штрафными бросками.
Правил и различий гораздо больше. Мы перечислили основные, чтобы делать ставки на баскетбол.
Стратегии ставок на тотал меньше или больше
Ставьте на тотал больше в матче НБА за коэффициент в пределах 1.75-1.95 по критериям:
- Обе команды занимают места в нижней половине таблицы по защитному рейтингу.
- Самые результативные игроки соперников примут участие в матче.
- Обе команды входят в топ-15 по темпу.
- Соперники отдыхали один день или более.
Например, в матче «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Миннесота Тимбервулвз» букмекеры дают коэффициент 1.92 на тотал очков больше 240. Ставьте на верховой исход, если матч подходит по всем критериям.
Берите тотал меньше в матче Евролиги за коэффициент 1.75-1.95 в следующих случаях:
- Команды разделяют меньше четырёх побед в турнирной таблице.
- Соперники входят в 10 худших по эффективности нападения.
- Букмекеры дают коэффициент меньше 2.60 на победу каждой команды.
Например, в матче «Фенербахче» — «Црвена Звезда» букмекеры дают коэффициент 1.85 на тотал меньше 152. Ставьте на низовой исход, если матч соответствует всем критериям.
Стратегия ставок догон на основе статистических данных звёзд
Догон — это стратегия увеличения суммы ставки после каждой неудачи, чтобы получить прибыль после первого выигрыша.
Сумму ставки определяйте по формуле:
(сумма ставки) = (желаемая прибыль + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).
Подробнее о стратегии догона читайте здесь:
Ставьте на верховой исход самого результативного игрока команды НБА, если он три или более раза подряд не добрался до ожидаемого букмекерами показателя.
Величина тотала близка к средней результативности игрока по сезону, а коэффициент будет около 1.70-2.10
При неудаче ставьте на тотал больше этого игрока в других матчах, подбирая сумму ставки по стратегии догона.
Например, банк составляет 20 000 рублей, желаемая прибыль — 2000 рублей, и вы ставите на тотал больше Леброна Джеймса. Таблица ставок может принять следующий вид:
|Сумма ставки
|Тотал очков
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|2353
|26
|1,85
|Проигрыш
|17 647
|5442
|26.5
|1.80
|Проигрыш
|12 205
|10 884
|26
|1.90
|Выигрыш
|22 001
Стратегия Оскара Грайнда
По стратегии Оскара Грайнда вы сохраняете сумму ставки при неудаче и увеличиваете вдвое при выигрыше до получения желаемой прибыли
Сумма первой ставки равна желаемой прибыли. Ставьте на матчи НБА и Евролиги с коэффициентом от 2.00.
Представим, что банк составляет 10 000 рублей, желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может принять следующий вид:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|500
|2.20
|Проигрыш
|9500
|500
|2.15
|Проигрыш
|9000
|500
|2.50
|Проигрыш
|8500
|500
|2.30
|Выигрыш
|9150
|1000
|2.40
|Выигрыш
|10 500
О других математических стратегиях ставок на спорт читайте здесь:
Стратегии ставок на баскетбол в режиме реального времени
Рассмотрим две стратегии ставок в лайве на баскетбол догоном.
Ставки на сравнение четвертей
Ставьте на тотал больше во второй четверти матча НБА за коэффициент в районе 1.75-1.95 по критериям:
- Соперники не добрали больше 10 очков до ожидаемой букмекерами результативности в первой четверти.
- Обе команды реализовали меньше 40% бросков с игры.
При неудаче ставьте на верховой исход в следующих четвертях по стратегии догона.
Например, в матче «Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардс» букмекеры давали коэффициент 1.90 на тотал больше 60 очков в первой четверти. Команды завершили отрезок со счётом 26:20 с реализацией бросков с игры 38% и 33%.
Во второй четверти ставьте на тотал больше 60 очков.
Стратегия ставок на победу аутсайдера в четверти
Ставьте на победу аутсайдера в первой четверти матча НБА за коэффициент выше 2.30.
При неудаче ставьте на аутсайдера в каждой следующей четверти до первого захода, увеличивая сумму ставки по стратегии догона. При необходимости берите следующий матч и продолжайте ставить.
Беспроигрышная стратегия ставок на баскетбол
Вилка в баскетболе — это возможность поставить на противоположные исходы с гарантированной прибылью.
Одна ставка не проходит, но другая даёт плюс.
Найти вилку можно по формуле:
Sp = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где Sp — сумма вероятностей, n — количество выборов на одном рынке, а К1, К2, …, Kn — коэффициенты на каждый выбор.
Если Sp 1, это вилка.
Например, в матче «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» один букмекер даёт коэффициент 2.05 на хозяев, а другой — 2.03 на гостей.
Считаем сумму вероятностей:
1 / 2.05 + 1 / 2.03 = 0.9804, перед нами вилка.
При равных суммах ставках на оба выбора у вас получится остаться в плюсе при любом исходе.
Если вы ставите на баскетбол, для успешной игры на ставках в букмекерских конторах изучите правила этого вида спорта. Помните об отличиях между НБА и Евролигой. Стратегии «Чемпионата» для лайва и прематча повысят ваши шансы на прибыль.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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