«Йокерит»‎ — «Локомотив»‎. Прогноз: не спешите хоронить ярославцев в Хельсинки

В пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Йокерит»‎‎ сыграет с «Локомотивом»‎ 9 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Йокерит»‎ — «Локомотив»‎ команда Лаури Марьямяки котируется с коэффициентом 1.80. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит»‎ — «Локомотив»‎

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Йокерит»‎ — «Локомотив»‎ 9 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.67, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.29. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.40.

Прогноз и анализ матча «Йокерит»‎ — «Локомотив»‎ (09.03.2020)

«Локомотив» всё же пришёл в себя после 1:14 по сумме трёх игр и сумел забрать четвёртый матч. Это радует: серия команд с сопоставимыми составами не должна завершаться всухую. Ярославцы получили импульс от болельщиков, сыграли за свою честь и продолжают борьбу.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Надо сказать, что по качеству хоккея вопросов всё равно предостаточно. Ошибок в обороне вновь оказалось много, при лучшей реализации «шуты» спокойно могли бы забросить пять шайб и отправить соперника в отпуск. Где-то не хватило точности, где-то подтащил Илья Коновалов.

Одержать победу позволили три фактора. Первый — расслабленность «Йокерита», который действительно сыграл заметно скромнее, чем прежде. Прежде всего это касалось движения и энергии: меньше игры в тело, не столь активный и чёткий прессинг, больше проигранных единоборств.

Скажем, в заключительном периоде российский клуб выиграл 18 вбрасываний из 23. Это сильно помогло пережить непростые минуты: гостям приходилось возвращать шайбу и заходить с ней в зону атаки, что давало защите возможность перевести дух. Классная игра на «точке» действительно заметно облегчила хозяевам жизнь.

Финнов можно понять: задачу-минимум на выезд они выполнили ещё в четверг, без особых хлопот добыв третью победу. Теперь всё в их руках: для прохода во второй раунд хватит ещё одного выигрыша. А вот два других изменения касались подопечных Майка Пелино.

режде всего, психология и собранность. «Локомотив» вновь пропустил первым, однако не расклеился и продолжил методично нагнетать обстановку у чужих ворот. Поначалу «джокеры» справлялись, но к середине второго периода всё же дали слабину — получили две шайбы, а затем и ещё одну.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход «Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

Собранность позволила обойтись без лишних удалений. Всего шесть минут штрафа — отличный результат. У «Йокерита» великолепное большинство, но накануне разгуляться ему было негде. Впрочем, третью шайбу финны забили пусть и в равных составах, но вскоре после возвращения Александра Свитова.

Ну и наконец-то подтащили вратари, которые стартовые матчи серии провели заметно хуже своих визави. Строго говоря, «Локомотив» по-прежнему играет бледно и много чудит в защите, однако при таких действиях голкипера, психологической устойчивости и минимальном количестве удалений шансы зацепиться у него возникнут.

Естественно, на своём льду подопечные Лаури Марьямяки идут фаворитом. Вряд ли они во второй раз подряд отнесутся к игре так, будто на дворе продолжается регулярный чемпионат. На наш взгляд, шансы хозяев действительно выше. Вот только на П1 букмекеры дают скромнейший коэффициент 1.80.

На наш взгляд, справедливее было бы выставить что-то в районе 2.00-2.10. Потому будем играть от аутсайдера. Мы бы выбирали между Х2 за 2.06 и ИТБ 2 шайбы «Локомотива» за 1.96. Вернуть серию в Ярославль будет непросто, но навязать «шутам» борьбу «железнодорожникам» по силам.

Прогноз и ставки на матч «Йокерит»‎ — «Локомотив»‎

«Локомотив» зацепил победу в третьем матче и избежал позора. Букмекеры не верят, что серия вернётся в Ярославль. С качеством хоккея у ярославцев действительно серьёзные проблемы, но давать 1.80 на лобовую победу хозяев — это, пожалуй, перебор. Как минимум дойти до овертайма гостям по силам.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 2.06.