«Авангард»‎ — «Салават Юлаев»‎. Прогноз: борты будут трещать с первой до последней минуты

В пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Авангард»‎‎ сыграет с «Салаватом Юлаевым»‎ 9 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Авангард»‎ — «Салават Юлаев»‎ команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 1.83. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард»‎ — «Салават Юлаев»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Авангард»‎ — «Салават Юлаев» 9 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.01, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.86. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.20.

Прогноз и анализ матча «Авангард»‎ — «Салават Юлаев»‎ (09.03.2020)

Лучшая серия первого раунда Кубка Гагарина — 2020 перевалила за экватор. Пока всё чертовски красиво: каждый матч слабо похож на предыдущий, а эмоций и борьбы хватит на троих. Обе команды добыли по две победы и сохраняют хорошие шансы на выход в полуфинал Восточной конференции.

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Никакой интриги в четвёртом матче не получилось, уже к середине второго периода всё оказалось ясно. «Салават Юлаев», похоже, поддался эмоциям и переоценил силы: команда рванула в атаку, совсем забыв про игру на своей половине площадки. План мог бы оправдаться, но Дмитрий Кугрышев угодил в штангу.

А дальше «Авангард» попросту не дал уфимцам поднять голову. К седьмой минуте счёт был 2:0, к первому перерыву — 3:0, а после второго периода — 5:0. Подопечные Николая Цулыгина отыграли одну шайбу, но это был именно что гол престижа. Концовка превратилась в формальность.

Омичи стали дозировать высокий прессинг и чаще встречали соперника в средней зоне. Это дало результат. Всё остальное решила игра на пятачке: три шайбы из пяти пришли именно таким способом. Вопросов к Юхи Метсоле нет, выручить в тех эпизодах было невероятно сложно.

Зелёным сильно не хватает Никиты Сошникова. Без него вся острота целиком и полностью сводится к первому звену. Умарк с напарниками, как и ожидалось, приободрился с началом плей-офф, но на нейтрализацию брошены лучшие силы. А помощи легионеры пока дождаться не могут.

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Второе звено напоминает о себе реже необходимого, а одолеть такого соперника втроём-вчетвером необычайно сложно. Кроме того, теперь серия возвращается в Балашиху, где Бобу Хартли будет легче накладывать звенья. Следовательно, задача легионеров Уфы только усложнится.

Неудивительно, что букмекеры считают «ястребов» явным фаворитом пятого матча. Однако ставить против «Салавата Юлаев» в плей-офф за коэффициент 1.83 — крайне сомнительное решение, а на победу «Авангарда» в основное время дают именно столько. П1 с учётом ОТ вообще идёт за скучные 1.48. Придётся выкручиваться.

В первую очередь обращает на себя внимание ставка тотал больше 36.5 силового приёма за 1.83. С борьбой и игрой в тело у омичей и уфимцев проблем нет, даже в четвёртой игре (где интрига умерла уже к середине) они совместными усилиями выдали аж 69 хитов. В Балашихе размеры площадки иные, так что силовых приёмов будет поменьше. Но на четыре десятка мы вполне можем рассчитывать.

Также возьмём ставку «гости откроют счёт» за 2.36. «Салават» наверняка сделает выводы из случившегося в субботу и начнёт аккуратнее. На наш взгляд, первую шайбу придётся подождать: наступает ключевой момент, ставки повышаются, так что ждём осторожного дебюта.

Прогноз и ставки на матч «Авангард»‎ — «Салават Юлаев»

Градус борьбы только повышается. В четвёртом матче интрига умела уже к середине второго периода, но соперники сообща всё равно выдали 69 силовых приёмов. Развязка всё ближе, а потом прокатываться и уклоняться от борьбы никто не станет. Ждём огненного хоккея, ярких хитов и треска бортов в Балашихе.

Ставка №1: тотал больше 36.5 силового приёма за 1.83.

Ставка №2: «Салават Юлаев» откроет счёт за 2.36.