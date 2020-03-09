«Валенсия» — «Аталанта». Прогноз: команда Черышева обложит штрафную площадь итальянцев

Во втором матче одной восьмой финала Лиги чемпионов 10 марта испанская «Валенсия» примет итальянскую «Аталанту». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу подопечных Альберта Селадеса в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87. Успех команды Джана Пьеро Гасперини оценен букмекерами коэффициентом 2.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта»

Букмекеры уверены, что ответная игра одной восьмой финала ЛЧ «Валенсия» — «Аталанта» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол итальянской команды доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча «Валенсия» — «Аталанта» (10.03.2020)

В первом матче, состоявшемся в Италии на «Сан-Сиро», испанская «Валенсия» потерпела разгромное поражение — 1:4. Уже на 16-й минуте счет открыл Ханс Хатебур, а на 62-й он же сделал его совсем неприличным, забив четвертый. Стоит отметить, что игра не проходила в одну калитку.



Отчасти это видно даже по статистике. 51:49% по владению мячом, 6:4 по угловым, а ударов гости нанесли даже больше (11:18). Но у нападающих «Аталанты» залетело всё, что можно. Они нанесли пять ударов в створ, четыре из которых закончились голами.



Сократить разрыв удалось Денису Черышеву, вышедшему на замену на 64-й минуте. После ошибки защитников хозяев российский атакующий полузащитник подобрал мяч и пробил в дальний угол. Гол игрока сборной России оставил крохотные шансы «летучим мышам» перед ответным поединком.



Однако речь скорее о статистической погрешности, отыграть такой дефицит почти нереально. «Аталанта» сейчас чудо как хороша. В итальянской Серии А команда не проигрывает уже пять матчей кряду, выиграв четыре из них с общим счетом 18:4.



Проблем с атакой «богиня» в этом сезоне явно не испытывает. В топ-10 бомбардиров чемпионата Италии входят сразу три футболиста «королевы провинциалов». Иличич, Мюрьель и Сапата на троих поразили сетку ворот соперников 39 раз.



Плюсом к этому идет то, что «Аталанта» хорошо играет выездные матчи. По этому показателю клуб из Бергамо занимает вторую позицию, уступая лишь миланскому «Интеру». А потому в предстоящем поединке «Валенсии» будет вдвойне тяжело. Однако испанцы точно не станут отсиживаться в обороне, благо что на своём поле у них хорошая статистика.

Естественно, они сразу же постараются забрать инициативу и показать зубы. Вариант тут только один — забить быстрый гол, а потом понадеяться, что соперник дрогнет под давлением трибун. А с учетом этого неплохо выглядит ставка ИТБ угловых «летучих мышей» больше 5.5 за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Валенсия» — «Аталанта»

В первом матче «Валенсия» умудрилась проиграть 1:4, но благодаря голу Дениса Черышева какие-то шансы остались. Оранжевым необходимо отыграть дефицит в три мяча, а потому они наверняка постараются сразу же обложить штрафную площадь «Аталанты». Мы бы проверили ИТБ 5.5 угловых хозяев за коэффициент 1.90.



Ставка: ИТБ 5.5 угловых «Валенсии» за коэффициент 1.90.