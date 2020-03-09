Что такое live-ставки на спорт: стратегии ставок по ходу матча в режиме онлайн

Live ставки могут принести гарантированную прибыль или снизить потери при неудачном выборе. Но играть в режиме онлайн опасно для вашего банка. В этой статье мы объясним, что такое лайв ставки и рассмотрим четыре стратегии ставок по ходу матча.



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Что такое live ставки в букмекерской конторе

Ставки в лайве — это ставки в режиме реального времени. Вы делаете лайв ставку во время игры.

Как делать ставки по ходу матча

Сделать live-ставку можно в три шага:

Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе.

Пополните игровой счет и откройте раздел лайв.

Выберите матч и ставку, введите сумму и подтвердите выбор.

Стратегии ставок в лайве

Рассмотрим четыре стратегии ставок в лайве на футбол и другие виды спорта:



1. Стратегия ставок на фаворитов в футболе



Ставьте на победу фаворита в матче по следующим критериям:

Фаворит выступает дома.

Аутсайдер выигрывает в один гол в первом тайме.

Букмекеры предлагают ставить на фаворита за коэффициент от 1.60.

Например, в матче «Ливерпуль» — «Борнмут» гости забили в первом тайме. При счёте 0:1 на победу хозяев коэффициенты могут доходить до 2.00. При ставке на «Ливерпуль» на сумму 1000 рублей за 2.00 выплата в случае выигрыша хозяев составит 2000 рублей: 1000 х 2.00.



Про 10 стратегий ставок на футбол читайте здесь:

Стратегии ставок на футбол: 10 хороших схем на самый популярный вид спорта Ставки на футбол по стратегии от «Чемпионата». Разбираем 10 схем, включая одну беспроигрышную.

2. Ставки на тотал периода в хоккее



Эта стратегия заключается в том, чтобы увеличивать сумму ставки после неудачи. Один заход должен принести прибыль с учётом предыдущих поражений. Такие ставки в букмекерской конторе игроки называют догоном.



Ставьте на тотал шайб больше 1.5 в первом периоде матча НХЛ. В случае неудачи ставьте на ТБ 1.5 во втором и третьем периодах до первого захода. При трёх подряд поражениях переходите к следующему матчу.



Коэффициент на тотал шайб больше 1.5 в первом периоде составляет около 1.65-1.95, во втором 1.40-1.70, а в третьем 1.35-1.65.



Вычисляйте сумму ставки по формуле:



(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + желаемая прибыль) / (коэффициент — 1)



Например, ваш банк составляет 10 000 рублей, а желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может выглядеть так:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 625 1.80 Проигрыш 9375 2046 1.55 Проигрыш 7329 6342 1.50 Выигрыш 10 500

3. Ставки на четверти в баскетболе



Берите победу аутсайдера в первой четверти матча НБА. При неудаче ставьте на аутсайдера в следующих четвертях, увеличивая сумму ставки по стратегии догона. При четырёх подряд поражениях переходите к другому матчу.



Например, ваш банк составляет 15 000 рублей, а желаемая прибыль — 1500 рублей. Таблица ставок может выглядеть так:

Сумма ставки Коэффициент Результат Размер банка 1305 2.15 Проигрыш 13 695 2158 2.30 Проигрыш 11 537 4136 2.20 Выигрыш 16 500

О восьми стратегиях ставок в лайве, включая одну беспроигрышную читайте здесь:

Стратегия ставок в лайве на футбол и другой спорт: семь основных и одна беспроигрышная Ставки на спорт в лайве — это хлеб букмекеров. «Чемпионат» разбирает стратегии, которые повысят ваши шансы на выигрыш.

4. Страховка ставок в лайве



Страховка в лайве — это ставка на исход, противоположный сделанному ранее.



Страхуйте ставки в лайве для уменьшения потерь или получения гарантированной прибыли. Рассмотрим оба случая:



Например, в матче «Зенит» — «Локомотив» вы поставили 1000 рублей на победу хозяев за коэффициент 1.80. После первого тайма 1:1. Вы ставите



1000 рублей на Х2 на гостей за 1.75, то есть на ничью или победу «Локомотива».



При победе «Зенита» вы получите 1800 рублей: 1000 х 1.80, а в остальных случаях 1750 рублей: 1000 х 1750. При сумме ставок в 2000 рублей вы будете в минусе, но снизите потери от возможной неудачи.



Представим, что в матче «Спартак» — «Краснодар» вы поставили 1500 рублей на тотал голов меньше 1.5 за коэффициент 2.60. После первого тайма 0:0. За 2.45 вы ставите 1500 рублей на тотал голов больше 1.5.



При двух и более мячах вы получите 3675: 1500 х 2.45. В другом случае выплата составит 3900 рублей: 1500 х 2.60. При сумме ставок в 3000 рублей вы будете в плюсе при любом исходе.



При игре в лайве вы можете поймать высокие коэффициенты, но будьте осторожны. Вы должны очень быстро принимать решения, а счёт в матче может измениться в любой момент. Для повышения шансов на прибыль, пользуйтесь одной или несколькими стратегиями.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!