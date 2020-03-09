Что такое live-ставки на спорт: стратегии ставок по ходу матча в режиме онлайн

Live ставки могут принести гарантированную прибыль или снизить потери при неудачном выборе. Но играть в режиме онлайн опасно для вашего банка. В этой статье мы объясним, что такое лайв ставки и рассмотрим четыре стратегии ставок по ходу матча.
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Что такое live ставки в букмекерской конторе
Ставки в лайве — это ставки в режиме реального времени. Вы делаете лайв ставку во время игры.
Как делать ставки по ходу матча
Сделать live-ставку можно в три шага:
- Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе.
- Пополните игровой счет и откройте раздел лайв.
- Выберите матч и ставку, введите сумму и подтвердите выбор.
Стратегии ставок в лайве
Рассмотрим четыре стратегии ставок в лайве на футбол и другие виды спорта:
1. Стратегия ставок на фаворитов в футболе
Ставьте на победу фаворита в матче по следующим критериям:
- Фаворит выступает дома.
- Аутсайдер выигрывает в один гол в первом тайме.
- Букмекеры предлагают ставить на фаворита за коэффициент от 1.60.
Например, в матче «Ливерпуль» — «Борнмут» гости забили в первом тайме. При счёте 0:1 на победу хозяев коэффициенты могут доходить до 2.00. При ставке на «Ливерпуль» на сумму 1000 рублей за 2.00 выплата в случае выигрыша хозяев составит 2000 рублей: 1000 х 2.00.
Про 10 стратегий ставок на футбол читайте здесь:
2. Ставки на тотал периода в хоккее
Эта стратегия заключается в том, чтобы увеличивать сумму ставки после неудачи. Один заход должен принести прибыль с учётом предыдущих поражений. Такие ставки в букмекерской конторе игроки называют догоном.
Ставьте на тотал шайб больше 1.5 в первом периоде матча НХЛ. В случае неудачи ставьте на ТБ 1.5 во втором и третьем периодах до первого захода. При трёх подряд поражениях переходите к следующему матчу.
Коэффициент на тотал шайб больше 1.5 в первом периоде составляет около 1.65-1.95, во втором 1.40-1.70, а в третьем 1.35-1.65.
Вычисляйте сумму ставки по формуле:
(сумма ставки) = (сумма проигранных ставок + желаемая прибыль) / (коэффициент — 1)
Например, ваш банк составляет 10 000 рублей, а желаемая прибыль — 500 рублей. Таблица ставок может выглядеть так:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|625
|1.80
|Проигрыш
|9375
|2046
|1.55
|Проигрыш
|7329
|6342
|1.50
|Выигрыш
|10 500
3. Ставки на четверти в баскетболе
Берите победу аутсайдера в первой четверти матча НБА. При неудаче ставьте на аутсайдера в следующих четвертях, увеличивая сумму ставки по стратегии догона. При четырёх подряд поражениях переходите к другому матчу.
Например, ваш банк составляет 15 000 рублей, а желаемая прибыль — 1500 рублей. Таблица ставок может выглядеть так:
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Размер банка
|1305
|2.15
|Проигрыш
|13 695
|2158
|2.30
|Проигрыш
|11 537
|4136
|2.20
|Выигрыш
|16 500
О восьми стратегиях ставок в лайве, включая одну беспроигрышную читайте здесь:
4. Страховка ставок в лайве
Страховка в лайве — это ставка на исход, противоположный сделанному ранее.
Страхуйте ставки в лайве для уменьшения потерь или получения гарантированной прибыли. Рассмотрим оба случая:
Например, в матче «Зенит» — «Локомотив» вы поставили 1000 рублей на победу хозяев за коэффициент 1.80. После первого тайма 1:1. Вы ставите
1000 рублей на Х2 на гостей за 1.75, то есть на ничью или победу «Локомотива».
При победе «Зенита» вы получите 1800 рублей: 1000 х 1.80, а в остальных случаях 1750 рублей: 1000 х 1750. При сумме ставок в 2000 рублей вы будете в минусе, но снизите потери от возможной неудачи.
Представим, что в матче «Спартак» — «Краснодар» вы поставили 1500 рублей на тотал голов меньше 1.5 за коэффициент 2.60. После первого тайма 0:0. За 2.45 вы ставите 1500 рублей на тотал голов больше 1.5.
При двух и более мячах вы получите 3675: 1500 х 2.45. В другом случае выплата составит 3900 рублей: 1500 х 2.60. При сумме ставок в 3000 рублей вы будете в плюсе при любом исходе.
При игре в лайве вы можете поймать высокие коэффициенты, но будьте осторожны. Вы должны очень быстро принимать решения, а счёт в матче может измениться в любой момент. Для повышения шансов на прибыль, пользуйтесь одной или несколькими стратегиями.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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