«Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз: Клопп устроит Симеоне баню на переполненном «Энфилде»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Атлетико» 11 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 6.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико»

Букмекеры уверены, что матч Лиги чемпионов 11 марта «Ливерпуль» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.94.

Анализ и прогноз матча «Ливерпуль» — «Атлетико» (11.03.2020)

В первом матче у «Ливерпуля» не получилось ровным счётом ничего. Мадридцы открыли счёт уже на четвёртой минуте после подачи углового и рикошета, после чего необычайно спокойно и уверенно довели дело до победы (1:0). Больше того — ко второму мячу они оказались гораздо ближе, чем соперник — к ничьей.



Мерсисайдцы никак не могли отыскать брешь в обороне хозяев, хотя в нынешнем сезоне те на фоне массового ухода лидеров летом и вынужденной перестройки ошибаются заметно чаще привычного. Продраться к владениям Яна Облака через центр не получалось, а активное использование флангов результата не давало.



Салах выпал из игры и был заменён в середине второго тайма, а весь верх снимали Аугусто Фелипе и Стефан Савич. Гости имели достаточное количество стандартных положений, однако и они ни к чему не привели. 0 ударов в створ за 90 минут — красноречивый итог мучений красных на стадионе «Ванда Метрополитано».



АТМД несколько раз перспективно убегал в контратаки, но не смог выжать из них второй мяч. Однако и так положение испанцев гораздо лучше, чем ожидалось большинством экспертов в середине февраля. Запас минимален, так что проблемы с концентрацией вряд ли возникнут. Если дать «Ливерпулю» почувствовать запах крови, дальше будет невероятно тяжело.



На «Энфилде» англичане сейчас будут идти фаворитами в матче с любым клубом мира. Результаты в последнее время просели, но ничего страшного не случилось: долгожданный чемпионский титул уже никуда не денется, а с кубками у Юргена Клоппа в Англии и прежде категорически не ладилось.



Собственно, даже февральский спад часто случается с командами немца. Просто на этот раз он проявился чуть позже, поскольку в АПЛ была двухнедельная пауза. В остальном расклад нормальный: дефицит в один мяч на «Энфилде» — это вполне рабочая ситуация. После 0:3 от «Барселоны» на «Камп Ноу» мерсисайдцев вряд ли можно чем-то напугать.



Проблема в другом — сразу несколько значимых исполнителей рискуют пропустить ответный матч из-за травм. Речь про Алиссона, Джордана Хендерсона и Эндрю Робертсона. Спешить хозяевам особенно некуда: для дополнительного времени хватит одного мяча. Если «матрасники» забьют, дополнительного времени точно не будет, а хозяевам нужно будет отличиться минимум трижды.



Раскрываться раньше времени опасно, потому что убегать в контратаки и решать на пространстве АТМД умеет. В первой игре он несколько раз простил, однако рассчитывать на повторение щедрости несколько наивно. Потому какого-то огня в дебюте мы не ждём. Скорее всего, англичане спокойно приберут мяч и начнут постепенно нагнетать давление у чужой штрафной площади.



Проверим ИТБ 7.5 углового «Ливерпуля» за мощный коэффициент 2.30. В Испании подопечные Юргена Клоппа сподобились на семь корнеров, а на своём поле их должно быть ещё больше. «Атлетико» ведь не откажется от игры вторым номером даже в том случае, если пропустит первым.



На наш взгляд, гостям будет сложно выстоять. Мерсисайдцы чертовски злы после недавних неудач, матч с мадридцами фактически становится для них главным в сезоне. В случае вылета из Лиги чемпионов оставшаяся часть превратится в формальность: с АПЛ всё понятно, а из кубков команда вылетела.

Соответственно, ждём от хозяев борьбы с первой и до последней минуты. Проход «Ливерпуля» идёт за 2.02, но мы предпочтём заиграть П1 с форой (-1) за 2.00. Коэффициент практически одинаков, зато подстрахуемся на случай победы хозяев со счётом 2:1 (или даже 3:2), при которой дальше пройдут испанцы.

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»

В Испании «Атлетико» победил со счётом 1:0. Торопиться красным некуда, ведь соперник очень хорошо убегает в контратаки, а потому раскрываться раньше времени опасно. Скорее всего, англичане приберут мяч и начнут постепенно нагнетать давление у чужой штрафной площади. В такой ситуации логично предположить, что угловых у ворот Яна Облака будет достаточно. АТМД продолжит действовать вторым номером даже в случае пропущенного гола.



Ставка №1: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.00.



Ставка №2: ИТБ 7.5 углового «Ливерпуля» за 2.30.