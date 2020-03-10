«Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: Гвардиола и Артета обойдутся без голевого парада

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Арсенал» 11 марта. Начало встречи — в 22:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 9.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 11 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.42, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.78. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.75.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» (11.03.2020)

Изначально встреча должна была состояться 1 марта, но в итоге её перенесли из-за участия «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. «Горожане» без особых хлопот защитили титул. «Астон Вилла» оказала достойное сопротивление (2:1), вот только разница в классе оказалась слишком очевидной. Концовка прошла без особой интриги благодаря хорошему контролю мяча.



В остальном команда сейчас находится не в лучшем состоянии. Скорее всего, свою роль сыграли новости об отстранении от еврокубков на два сезона из-за ФФП. Возможно, сказался и неприятный календарь: предыдущий домашний матч состоялся 19 февраля, после чего пришлось пять раз сыграть на выезде.



Плюс травмы — Кевин Де Брёйне получил повреждение, Эмерик Лапорт повредил бедро и выпал на несколько недель. Бельгиец — ключевой исполнитель для Хосепа Гвардиолы, он проводит восхитительный сезон и в любой ситуации способен выдать разрезающую передачу сквозь частокол ног. А француз — просто лучший защитник «Сити».



В общем, в шести матчах после зимнего перерыва «Манчестер Сити» лишь один раз выиграл с разницей более чем в один мяч — 2:0 с «Вест Хэмом» на своём поле. А вот дальше начались проблемы: 1:0 с «Лестером», 2:1 с «Реалом», 2:1 с «Астон Виллой», 1:0 с «Шеффилд Уэйнсдей» из Чемпионшипа, а на десерт — 0:2 от «Манчестер Юнайтед».



Дерби с манкунианцами получилось одной из худших игр за всю эру Хосепа Гвардиолы непосредственно по качеству футбола. Гости владели мячом без всякой остроты, имели огромное количество угловых и штрафных, но так и не смогли выжать из этого хоть что-то. Достаточно сказать, что по xG «дьяволы» превзошли соседа аж в три раза.



«Арсенал» вроде бы излечился от ничейного вируса и даже одержал три победы в чемпионате Англии подряд над не самыми слабыми соперниками — «Ньюкаслом» (4:0), «Эвертоном» (3:2) и «Вест Хэмом» (1:0). Правда, всё это произошло на фоне вылета из Лиги Европы от рук греческого «Олимпиакоса».



Понятно, что в оптимальном состоянии «Манчестер Сити» гораздо сильнее, но абсолютно непонятно, насколько ему нужен этот матч. Шансы на чемпионство трудно оценить без микроскопа, но и второе место вряд ли куда-то денется: «Лестер» потерял ход и теряет очки в промышленных масштабах, а все остальные находятся ещё дальше.



График невероятно плотный, плюс выбыли два ключевых исполнителя. В такой ситуации перегружать основу нет смысла. По сути в ближайшее время будет только один по-настоящему важный матч — ответный с «Реалом» в Лиге чемпионов на «Этихаде». А до того важнее не получить травму.

П1 с коэффициентом 1.35 выглядит смешно, а лезть в большие форы с учётом исходных данных крайне опасно. Мы бы проверили тотал меньше 3.5 мяча за крепкий коэффициент 1.80. Лондонцы вряд ли полезут на рожон на «Этихаде», а «Ман Сити» нет смысла включать высокий темп. Ждём довольно спокойной игры и двух-трёх голов, благо что Артета должен прекрасно знать задумки Гвардиолы, поскольку раньше работал в его тренерском штабе.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

У «Манчестер Сити» из-за финала Кубка английской лиги и переноса матча с «Арсеналом» появился невероятно плотный график. Всё это на фоне двух важных кадровых потерь — Кевин Де Брёйне и Эмерик Лапорт получили повреждения. В АПЛ особой мотивации у «горожан» уже нет, так что вряд ли они станут выпрыгивать из штанов. А лондонцам в принципе нет смысла форсировать события на «Этихаде». Проверим ТМ 3.5 мяча.



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.