«Салават Юлаев» — «Авангард»‎. Прогноз: уфимцы и омичи спасут первый раунд Кубка Гагарина

В шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев»‎‎ сыграет с «Авангардом»‎ 11 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»‎ команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 2.35. Победу команды Николая Цулыгина букмекеры оценивают коэффициентом 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 11 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.04, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.83. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.95.

Прогноз и анализ матча «Салават Юлаев» — «Авангард» (11.03.2020)

Как и ожидалось, эта серия становится лучшей в первом раунде Кубка Гагарина — 2020. Позади уже пять матчей, каждый из которых оказался не похожим на предыдущий. Лишь одна игра получилась по-настоящему нервной и дошла до концовки, а в четырёх оставшихся дело заканчивалось разгромом.

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Накануне «Салават Юлаев» слабо провёл первую половину и даже пропустил имея численное преимущество. Однако Пётр Хохряков расстрелял ворота Игоря Бобкова в большинстве, благодаря чему на перерыв удалось уйти при ничейном счёте. «Авангард» потом снова вышел вперёд, но с середины второго периода пошла совсем другая игра.

Строго говоря, омичи сами упустили огромное количество моментов. В стартовые 30 минут они создали заметно больше остроты (в дебюте второго периода счёт по броскам вообще был 9:0) и имели всё возможное, чтобы решить все вопросы уже на данном этапе. А вместо этого придумали себе приключения на ровном месте.

Реализация оказалась просто кошмарной. И вот ведь парадокс: нельзя сказать, что Юха Метсола стоял на голове и тащил всё возможное, как, например, Харри Сятери на старте серии против «Автомобилиста». Финн брал своё, немного подтаскивал, но по собственным меркам по-настоящему ярких спасений совершил немного.

Нападающие «ястребов» упустили уйму моментов, не забивая из расстрельных точек. Метсола отлично выбирал позицию, а иногда броскам не хватало точности. Естественно, в плей-офф за такую расточительность рано или поздно накажут. Так в итоге и получилось.

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Уфимцы получили большинство, использовали его, вернулись в игру и поймали кураж. А в таком состоянии они способны превзойти кого угодно. Игорь Бобков в нужный момент не вытащил, так что к 56-й минуте преимущество гостей составляло четыре шайбы. Сергей Шумаков одну отыграл, но это уже никого не интересовало (3:6).

Легионеры дождались помощи от нижних звеньев, ведь в пятом поединке результат сделали именно третья и четвёртая тройка. Дубль у Петра Хохрякова, две передачи у Александра Кадейкина, в меньшинстве отличился Владислав Картаев. Против такого «Салавата» будет трудно любому.

И вот что получается. Зелёные находятся в шаге от победы в серии, хотя лучший снайпер команды по итогам регулярного чемпионата Никита Сошников до сих пор не провёл ни на льду ни единой секунды. Он продолжает восстанавливаться от повреждения, что никак не мешает команде побеждать. Это, конечно, впечатляет.

Теперь серия вернётся в Уфу. Естественно, хозяевам лучше бы снимать все вопросы именно здесь, поскольку в Балашихе будет тяжелее. Подопечные Боба Хартли окончательно лишились права на ошибку и теперь станут ходить по минному полю: каждая потеря, удаление или нереализованный момент могут оказаться роковыми.

В связи с этим вполне вероятен аккуратный хоккей с невысокой результативностью. По крайней мере в дебюте. Проверим итоговую победу омичей за 1.81. Во-первых, они уже сравнивали счёт в серии на чужом льду. Во-вторых, с созиданием у них в последних играх проблем нет, а при таком уровне исполнительского мастерства количество рано или поздно перейдёт в качество.

Ну и главное. Если эта серия останется без седьмого матча, мы многое потеряем. Год назад «Авангард» забрал шестую игру в инфарктном поединке и прошёл дальше. Теперь хочется, что дело дошло до решающей встречи. А там пусть на лёд выйдет Никита Сошников, команды сыграют в оптимальных составах и дальше пройдёт сильнейший. Первый раунд Кубка Гагарина — 2020 с тремя сериями по 4-0 надо спасать.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

Каждый матч в этой серии слабо похож на предыдущий, а четыре игры из пяти завершились разгромными победами, хотя соперники сопоставимы по классу. Словом, рациональностью здесь и не пахнет. Потому доверимся интуиции: омичи упустили огромное количество моментов накануне, наверняка они поправят прицел за сутки. Кроме того, эта серия столь хороша, что любому нейтральному зрителю чертовски хочется увидеть седьмой матч. Вот за него и будем болеть.

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.81.