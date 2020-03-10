«ПСЖ» — «Боруссия Д». Прогноз: Мбаппе, Неймар и Холанд развеселят зрителей у мониторов

В ответном матче одной восьмой финала Лиги чемпионов 11 марта французский «ПСЖ» примет немецкую «Боруссию Д». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Томаса Тухеля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех команды Люсьена Фавра оценен букмекерами коэффициентом 4.33.

Букмекерские коэффициенты на матч «ПСЖ» — «Боруссия Д»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.18. Если забьют парижане, сыграет коэффициент 1.06. Гол дортмундцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча «ПСЖ» — «Боруссия Д» (11.03.2020)

Первый матч проходил в Германии и остался за дортмундской «Боруссией» (2:1). Причём результат получился абсолютно по делу: «шмели» смотрелись интереснее парижан и при доле везения могли бы создать большую форму. Разумеется, победить хозяевам помог Эрлинг Холанд.



На 69-й минуте юный норвежец подкараулил момент и сыграл первым на добивании, не оставив шансов Кейлору Навасу. Ответ «ПСЖ» не заставил себя долго ждать. На 75-й минуте Килиан Мбаппе ворвался на скорости в штрафную площадь и прострелил на Неймара, выскочившего из-за спин защитников. Отыгранный Роман Бюрки ничего не смог поделать.



Однако уже через две минуты всё тот же Холанд пушечным выстрелом оформил дубль, вернув дортмундцам преимущество. За оставшиеся 15 минут французский клуб создал несколько опасных моментов, но выжать из них забитый мяч так и не сумел. И теперь в предстоящем поединке подопечные Томаса Тухеля будут в роли догоняющих.



Разница не такая большая, к тому же «ПСЖ» у себя дома считается фаворитом вне зависимости от того, с кем играет. Однако из-за опасности распространения коронавируса матч пройдет при пустых трибунах. И парижане, и дортмундцы привыкли играть при аншлагах, но большей потерей это станет скорее для хозяев.



Французы непременно постараются сразу осадить ворота «Боруссии», но немцы значительно подправили игру в обороне по сравнению с началом сезона. За последние четыре матча в Бундеслиге Роман Бюрки доставал мяч из сетки лишь один раз — в предыдущем поединке против крепкой «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Преимущество крохотное, но это может даже пойти на пользу. При форе в один мяч даже минимальная потеря концентрация может дорого обойтись. Ждём от гостей внимательной игры и ловких вертикальных атак в случае обрезов парижан в центре поля. Имеет смысл рассмотреть ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08. Игра получится скорее нервной, чем сверхрезультативной — слишком уж многое на кону.



В первой игре команды на двоих подали всего шесть угловых. Мы бы не стали ждать огромного количества корнеров и в этом матче. Дортмундцам несвойственно играть вторым номером, прижиматься к штрафной они не станут. Стоит подумать о ТМ 9.5 углового за рабочий коэффициент 1.85.



Также можно позволить себе шалость и проверить гол Эрлинга Холанда за коэффициент 2.05. Юный норвежец не забивал в последних двух играх, по его меркам это настоящая голевая засуха. Проблем с мотивацией у него не будет, а моменты наверняка возникнут. В общем, в ответном поединке будет на что посмотреть.

Прогноз и ставки на матч «ПСЖ» — «Боруссия Д»

Первая игра завершилась в пользу дортмундцев со счетом 2:1, поэтому парижане точно пойдут вперед. Однако оборона подопечных Люсьена Фавра сейчас выглядит куда лучше, чем в начале сезона: в последних четырёх играх они пропустили лишь один гол. Можно подумать над ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08.



Также есть смысл рассмотреть ТМ 9.5 углового за коэффициент 1.85. «Боруссии Д» несвойственно отсиживаться в обороне, а потому прижать «шмелей» французам будет непросто. Ну и ждём очередного подвига от Эрлинга Холанда, который не забивал уже два матча и будет искать свой момент.



Ставка 1: ИТМ 2 мяча «ПСЖ» за коэффициент 2.08.



Ставка 2: ТМ 9.5 углового за коэффициент 1.85.



Ставка 3: гол Эрлинга Холанда за коэффициент 2.05.