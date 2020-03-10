«Сочи» — «Оренбург». Прогноз: Кокорин поможет «леопардам» выбраться из зоны вылета РПЛ

В перенесенном матче 18 тура Российской Премьер-Лиги 11 марта «Сочи» примет «Оренбург». Начало игры — в 19:30. Эксперты в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Владимира Федотова в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех команды Константина Емельянова оценен букмекерами коэффициентом 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Сочи» — «Оренбург»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Оренбург» 11 марта 2020 года не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.30, а тотал меньше — за 1.69. Ничья доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.66.

Анализ и прогноз матча «Сочи» — «Оренбург» (11.03.2020)

«Сочи» возобновил сезон досадным домашним поражением от тульского «Арсенала» (1:2). Гости уже на пятой минуте открыли счет, а в середине второго тайма отличился новичок сочинского клуба — Александр Кокорин. Минутой позже скандальный нападающий имел прекрасную возможность оформить дубль в дебютной игре, но надежно сыграл вратарь.



Уйти от поражения подопечные Владимира Федотова — нового тренера команды — так и не сумели. В конце последней из шести добавленных минут все старания своих одноклубников свели на нет вратарь Сослан Джанаев и центральный защитник Никита Калугин, которые не разобрались в простой ситуации. Ошибку подкараулил всё тот же Евгений Луценко, что и открыл счет.



А 8 марта «Сочи» прервал свою серию без побед, которая длилась ещё с конца сентября прошлого года. Совершенно по делу на своём поле был обыгран «Урал» (2:0). Сине-белые смотрелись интереснее впереди, а Джанаев пару раз выручил в нужные моменты.



«Оренбург» в двух сыгранных матчах успел набрать четыре очка и подняться на 11 строчку РПЛ. Для начала клуб еле унес ноги от «Крыльев Советов», оставшихся в меньшинстве в середине первого тайма (1:1). А затем при не самой убедительной игре умудрился победить «Арсенал» (2:0).



Сейчас оренбуржцев отделяет от зоны стыковых матчей всего один балл. Но благодаря этому перенесенному туру есть возможность забраться повыше. Однако и сочинцам позарез нужны очки: от той же, но уже в каком-то смысле спасительной, стыковой зоны они находятся в двух очках, то есть победа выведет их на чистое 14-е место.

Это реальный шанс на спасение для команды из Сочи, и она будет готова вгрызаться в него всеми силами. Ожидается настоящая заруба, а потому можно проверить ТБ 5.5 ЖК за коэффициент 2.16. Тем более, что в матче первого круга команды на двоих получили как раз шесть «горчичников».



Интересным также выглядит вариант П1 за коэффициент 1.90. С приходом нового тренера «Сочи» показывает неплохой футбол и перед предстоящем поединком выглядит предпочтительнее. Лучший период за всю историю «Оренбурга» связан именно с Владимиром Федотовым, который знает про свою бывшую команда практически всё. И наверняка воспользуется этой информацией.



Стоит еще поразмыслить над голом Александра Кокорина за 2.75: нападающий только вернулся в футбол и в предыдущих матчах выглядел активно. На наш взгляд, коэффициент тут кажется несколько завышенным.

Прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург»

Владимир Федотов пришёл в «Сочи» как раз из «Оренбурга», свою предыдущую команду он знает лучше других. Тем более победа выведет «Сочи» из зоны вылета. Можно подумать над П1 за коэффициент 1.90. Однако и «Оренбургу» очки необходимы, чтобы уйти подальше от зоны стыковых матчей. Матч обещает быть насыщен стыками и фолами, вариант с ТБ 5.5 ЖК за коэффициент 2.16 имеет смысл.



Ставка 1: победа «Сочи» за коэффициент 1.90.



Ставка 2: ТБ 5.5 ЖК за коэффициент 2.16.