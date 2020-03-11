«Севилья» — «Рома». Прогноз: отмена назначения Карасёва не помешает римлянам зацепиться

12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» примет «Рому». Начало встречи — в 20:55 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Ромы» оценён букмекерами коэффициентом 3.84.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома»

Букмекеры уверены, что матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» 12 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Севилья» — «Рома» (12.03.2020)

Обе команды преодолели первый раунд плей-офф Лиги Европы с огромным трудом. «Севилья» едва не вылетела от рук ЧФР Клуж: в Румынии дело закончилось результативной ничьей (1:1), а вот в Испании обошлось без голов. Вернее, один мяч гости в концовке забили, вот только его не засчитали при помощи VAR.



Дан Петреску пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и долго бушевал, но это ничего не изменило. Испанский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы благодаря правилу гола на чужом поле. Непосредственно по качеству футбола он не впечатлил: владел территорией, но позволил сопернику много создать.



«Рома» намучилась с бельгийским «Гентом» (1:0, 1:1). Римляне просто отскочили: они смотрелись ничуть не лучше на своём поле, а в гостях вообще уступили практически по всем статьям. Повезло, что Пау Лопес совершил пять сейвов, а единственное попадание в створ ворот оказалось голевым.



Итальянский клуб не играл с 1 марта из-за коронавируса, но трудно сказать, стоит ли это считать преимуществом. 11 дней — большая пауза, за которую вполне можно потерять игровой ритм. «Севилья», напротив, проведёт уже третий поединок с начала весны, причём в двух предыдущих ей скорее повезло.



Для начала случилась тяжелейшая победа над скромной «Осасуной». Середняк Примеры остался в меньшинстве на выезде уже в дебюте второго тайма, а в итоге едва не дотерпел до ничьей. Хозяева вырвали победу только на 93-й минуте. А 7 марта провели утомительный поединок с «Атлетико» (2:2).



Мадридцы, пожалуй, создали даже побольше, но подопечные Хулена Лопетеги выстояли. С качеством футбола у них в последнее время не ладится, особенно напрягает оборона, которая допускает ошибки и обрезы с пугающей для претендента на место в зоне Лиги чемпионов частотой.



Римляне тоже далеки от оптимального состояния, в Серии А они занимают лишь пятую строчку. Зато Джеко, Мхитарян и Клюйверт умеют искать и реализовывать моменты, так что свой гол гости наверняка забьют. Букмекеры считают хозяев фаворитом, хотя игра пройдёт при пустых трибунах, что несколько снижает значимость этого фактора.



Потому мы бы отталкивались от аутсайдера. Неплохо смотрятся классические Х2 за 1.86, а также ИТБ 1 мяча «Ромы» за 2.20. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.38. Ещё один важный момент — изначально на встречу была назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, но вскоре УЕФА заменил её на немецких судей. Естественно, тоже в связи с коронавирусом.

Прогноз и ставки на матч «Севилья» — «Рома»

Обе команды находятся не в лучшей форме, а «Севилья» в последнее время часто ошибается в защите и много пропускает. Джеко, Мхитарян и Клюйверт своё дело знают, так что римляне наверняка сумеют отличиться. Мы бы выбирали между Х2 за 1.86 и ИТБ 1 гола «Ромы», на этот вариант букмекеры дают 2.20.



Ставка №1: ИТБ 1 мяча «Ромы» за 2.20.