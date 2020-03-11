ЦСКА — «Альба». Прогноз: Джеймс, Курбанов и Хайнс не оставят шансов немцам в Москве

12 марта в матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА встретится с «Альбой». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.13, успех «Альбы» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 7.80.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Альба»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Альба» 12 марта будет результативным: тотал больше 166.5 очка идёт за 1.82, а тотал меньше 166.5 очка — за 1.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 24.00.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Альба» (12.03.2020)

ЦСКА уже точно не догонит «Анадолу Эфес», да и за вторую-третью строчку с «Реалом» и «Барселоной» побороться будет сложно. Турецкий клуб на данный момент оторвался на пять побед (24-4), испанские — на три (22-6). А россияне делят четвёртую строчку с «Маккаби», имея результат 19-9.

Собственно, соперник по первому раунде плей-офф уже практически определён. Выше четвёртого места не забраться, но и ниже шестого не упасть, поскольку все остальные в лучшем случае имеют нейтральный баланс. До конца регулярного чемпионата осталось шесть матчей, включая очную встречу с израильтянами на своём паркете.

Получить преимущество своей площадки в плей-офф необычайно важно, поскольку играть лишний раз в Тель-Авиве вряд ли кому-то захочется. «Маккаби» традиционно хорош дома. В этом сезоне он, например, разобрался там с «армейцами» со счётом 90:80. А также хлопнул «Валенсию», «Фенербахче», «Панатинаикос», «Барселону», «Химки», «Олимпиакос» и «Анадолу Эфес».

В общем, права на ошибку у подопечных Димитриса Итудиса фактически не осталось, иначе в первый раунд плей-офф придётся идти аутсайдером. Потому проблемы с концентрацией у фаворита вряд ли возникнут. А по уровню красно-синие превосходят скромную «Альбу» на две головы.

Немцы занимают 16-е место в турнирной таблице, давно отвалившись от борьбы за плей-офф. В пяти последних матчах они добыли всего одну победу, да и ту над еле живым «Зенитом» в концовке (83:81). Состав тут откровенно скромный, а пропускают берлинцы больше всех в Евролиге.

ЦСКА тем временем пришёл в себя, добыл две победы подряд. Рядовую — над «Зенитом» и эпичную — над «Панатинаикосом». 97:66 в Греции — это событие, подобное случается крайне редко. 9 марта вечный чемпион России отправился в Краснодар, где поиграл в кошки-мышки с «Локомотивом-Кубань». Три четверти хозяева были не хуже, а потом всё кончилось (77:71).

Итоговый результат не вызывает сомнений. «Армейцы» выиграли все пять предыдущих встреч у немецкого клуба, каждую — с разницей как минимум в 15 очков. В последнее время «Альба» неплохо упирается и редко позволяет себя громить, но П1 с форой (-11) за 1.71 смотрится нормально.

Вариант посмелее — П1 + тотал меньше 168.5 очка за 2.06. На фоне напряжённого календаря темп вряд ли получится высоким. Да и с защитой у ЦСКА в последнее время полный порядок, а вот у берлинцев стабильно создавать себе возможности для броска и набирать очки способны два человека.

Ставки и прогноз на матч ЦСКА — «Альба»

Разница в уровне команд очевидна: ЦСКА претендует на преимущество своей площадки в плей-офф, а «Альба» занимает 16-е место и не имеет амбиций. С мотивацией у «армейцев» полный порядок — «Маккаби» наступает на пятки, допускать осечки крайне не рекомендуется. Ждём победы фаворита с двузначной разницей.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 168.5 очка за 2.06.