«Вольфсбург» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб забьёт, но не победит без Степаненко

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» примет «Шахтёр» 12 марта. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 3». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вольфсбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтёр»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтёр» 12 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.46.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтёр» (12.03.2020)

Две крепкие и яркие команды, которые достаточно забивают и не отличаются надёжной обороной. Первый раунд плей-офф Лиги Европы они преодолели по-разному. «Вольфсбург» легко и непринуждённо разобрался с «Мальмё»: 2:1 на своём поле и 3:0 в гостях. За 180 минут шведский клуб нанёс лишь три удара в створ.

А вот противостояние «Шахтёра» с «Бенфикой», как и ожидалось, стало украшением 1/16 финала Лиги Европы. В родных стенах «горняки» выиграли со счётом 2:1, а в гостях горели 1:3 к 49-й минуте. Правда, испугаться толком не успели: быстро ответили, а затем забили ещё. В результате ответная игра подарила зрителям шесть голов (3:3).

Надо сказать, что соперники по праву дошли до этой стадии. Немцы просто сильно превосходят «Мальмё» в классе, никаких сомнений в исходе этой пары изначально не возникло. А украинский клуб смотрелся предпочтительнее «орлов» в обеих встречах: едва не забил третий мяч в Харькове и достаточно растранжирил в Лиссабоне.

Подопечные Оливера Гласнера провалили январь, зато потом постепенно выправили положение. В чемпионате Германии они не проигрывают на протяжении шести туров. Среди прочего удалось обыграть крепкий «Хоффенхайм» в гостях (3:2), разгромить «Майнц» на своём поле (4:0) и выстоять с «РБ Лейпциг (0:0).

У «Шахтёра» на внутренней арене всё стабильно: чемпионат фактически взят, после 22 туров УПЛ занимающее вторую строчку киевское «Динамо» отстаёт на 14 очков. Никакой интригой тут и не пахнет, а из Кубка Украины «горняки» уже вылетели. Потому все силы будут брошены на еврокубки, где есть осязаемые шансы зайти далеко.

По общему уровню соперники находятся рядом. На стороне «волков» преимущество своего поля, а также проблемы гостей с обороной. Подопечные Луиша Каштру и так много пропускают, да впридачу ко всему ещё и лишились Тараса Степаненко. Хавбек перенесёт операцию, в Германию он не полетел. Его отсутствие непременно добавит проблем в центре поля.

Потому шансы немецкого клуба действительно смотрятся несколько предпочтительнее. В то же время у «Шахтёра» мощная группа атаки, которая всегда способна придумать гол на ровном месте. Защиту «Вольфсбурга» нельзя назвать плохой, но и чего-то особенного она из себя не представляет.

А «горняки» забивали во всех четырёх гостевых матчах еврокубков нынешнего сезона. Хотя соперники были достойные — «Манчестер Сити», «Аталанта», загребское «Динамо» и «Бенфика». Обе забьют за 1.79 смотрится неплохо, а мы попробуем рискнуть и возьмём 1Х + обе забьют за мощный коэффициент 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Вольфсбург» — «Шахтёр»

У «Шахтёра» нет никаких проблем с атакой, он забивал во всех выездных матчах еврокубков нынешнего сезона. А вот в обороне в последнее время всё печально. Плюс травма важнейшего полузащитника Тараса Степаненко непременно скажется. Свой гол гости наверняка забьют, но победить с дырой в середине поля им будет невероятно сложно.

Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за 2.38.