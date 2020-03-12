«Вашингтон» — «Детройт». Прогноз: Овечкин выбьет «полтинник», Кузнецов и Ковальчук помогут

В матче регулярного чемпионата НХЛ 13 марта «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Детройт Ред Уингз». Начало игры — в 03:00 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48, успех «Детройт Ред Уингз» идёт у букмекеров за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» 13 марта будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.35.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» (13.03.2020)

«Вашингтон» преодолел худшую точку сезона и постепенно начал набирать очки. Понятно, что от команды ждали большего, да и расписание в целом позволяло выступить успешнее. Тем не менее в восьми предыдущих матчах Овечкин с партнёрами лишь дважды остались без очков — вполне терпимо.

Конкуренты переживали и не такое. «Бостон», например, в декабре имел отрезок из восьми поражений в девяти поединках, а «Питтсбург» совсем недавно потерпел шесть неудач в основное время кряду. На таком фоне «столичные» кажутся оплотом стабильности, пусть после Матча звёзд НХЛ их результаты в самом деле упали.

Вряд ли кто-то ожидал, что интеграция в состав Ильи Ковальчука и попытка добавить обороне стабильности благодаря обмену Брендена Диллона пройдут быстро и безболезненно. «Кэпс» в последнее время редко пропускают больше трёх шайб, вот только с прогрессом защиты это не особенно связано.

Дело тут скорее в Брэйдене Холтби, который потихоньку приходит в себя после провального старта регулярного чемпионата. Опытный канадец всё реже допускает провалы, а потому игровое время Ильи Самсонова постепенно снижается. В остальном радоваться нечему: Александр Овечкин вплотную подобрался к очередному (уже девятому) «полтиннику», но побеждать это не помогает.

Накануне «Кэпиталз» умудрились проиграть «Баффало». Пусть и по буллитам, пусть и на чужом льду (2:3 Б), пусть и при великолепных действиях вратаря. Линус Улльмарк много тащил, совершил в итоге 33 сейва, весомая доля которых оказалась непростой. Даже с учётом всех этих данных поражение от 13-й команды Восточной конференции выглядит печально.

Подопечные Тодда Рирдена действовали в фирменном стиле: очень долго запрягали, валяли дурака, довели дело до отставания в две шайбы, а затем включились на короткий отрезок и сравняли счёт. В овертайме даже выстояли в меньшинстве, однако на серии буллитов всё закончилось.

Следующий соперник ещё хуже. Это «Детройт» — с огромнейшим отрывом самая слабая команда НХЛ, набравшая смешные 39 очков за 71 встречу. Иногда «Ред Уингз», конечно, покусывают фаворитов. Например, в феврале они хлопнули «Бостон» (3:1), а 9 марта — «Тампу» (5:4 Б). Но всё это случается, как правило, на своём льду.

А вот на выезде коллектив Джеффа Блэшилла за весь сезон одержал аж пять побед, две из которых за пределами основного времени. В общем, кого вообще побеждать, если не такого соперника на своём льду? Статистика полностью за фаворита: в пяти предыдущих очных встречах «Кэпс» выигрывали в основное время.

Александр Овечкин вполне способен выбить «полтинник» уже в грядущей игре, для этого ему хватит дубля. Возьмём ставку «Овечкин наберёт очки в третьем периоде» за 2.65. Бэк-ту-бэка у хозяев нет, беречь лидеров тренерскому штабу особенно незачем. Отличный шанс поправить статистику и закрепиться на первом месте в гонке снайперов.

Также возьмём гол «Вашингтона» в первые 10 минут за 2.22. Поражение от скромнейшего «Баффало» требует реакции, тем более перед родными болельщиками. «Кэпиталз» любят долго вкатываться, но на этот раз разница в классе слишком уж велика.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз»

Разница в уровне команд не вызывает сомнений: «Вашингтон» даже при всех своих проблемах выше «Детройта» на две головы. «Ред Уингз» — с отрывом худшая команда НХЛ, за весь сезон победившая в гостях всего пять раз. Такой соперник идеально подходит для улучшения статистики, так что ждём результативной победы фаворита.

Ставка №1: Александр Овечкин наберёт очки в третьем периоде за 2.65.

Ставка №2: гол «Вашингтона» в первые 10 минут за 2.22.