«Реал» — «Эйбар». Прогноз: Бензема и Кроос разомнутся на аутсайдере перед «Манчестер Сити»

13 марта в матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» примет «Эйбар». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 13.00.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Эйбар»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 марта «Реал Мадрид» — «Эйбар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.52. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.70.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрид» — «Эйбар» (13.03.2020)

Единственный вынесенный на пятницу матч чемпионата Испании. Дело в том, что уже во вторник, 17 марта, «Реалу» предстоит сразиться в Англии с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Понятно, что игра с «Эйбаром» на таком фоне становится проходной, вот только терять очки в ней никак нельзя. Мадридцы сами осложнили себе жизнь на ровном месте. После абсолютно справедливой победы в «класико» на «Сантьяго Бернабеу» (2:0) они проиграли в гостях «Бетису» (1:2), который сейчас переживает непростые времена: увяз в середине таблицы и даже не претендует на попадание в зону Лиги Европы.

И ведь результат получился вполне логичным. Подопечные Зинедина Зидана могли вырвать ничью (в концовке Карим Бензема обрезался на своей половине при 1:1), но в целом выступили гораздо хуже ожиданий. Такого бледного футбола они не показывали уже давненько. Естественно, свою роль сыграли кадровые потери, но даже с учётом этого фактора оборона выглядела чересчур ватной.

Последствия предсказуемы: «Барселона» с горем пополам дожала в родных стенах «Реал Сосьедад» (1:0), благодаря чему вернулась на чистое первое место в чемпионате Испании. «Королевский клуб» отстаёт на два балла, а все остальные находятся далеко позади. Теперь каждая осечка может дорого обойтись.

Впрочем, ближайший соперник выглядит скромно. «Эйбар» вовсю борется за выживание. Пока успешно, но плотность внизу высокая, так что всё ещё впереди. В пяти предыдущих турах испанской Примеры «оружейники» потерпели четыре поражения. В том числе от «Мальорки» (1:2) и «Алавеса» (1:2).

Кроме того, подопечные Хосе Луиса Мендилибара ужасны на выезде. За пределами родного крошки-стадиона они набрали всего восемь очков при разнице мячей 8:21. Ну и статистика очных встреч тоже говорит в пользу фаворита: четыре победы в пяти поединках на «Сантьяго Бернабеу», три из них — с разгромным счётом.

На этот раз играть придётся без зрителей из-за коронавируса, но вряд ли это помешает фавориту взять три очка. «Эйбар» вдобавок ко всему ещё и не имел времени на отдых, поскольку 10 марта встречался с «Реалом Сосьедад» (1:2) в перенесённой встрече 24-го тура. То есть мадридцы ещё и получили двое дополнительных суток на восстановление.

Вряд ли подопечные Зинедина Зидана станут гнаться за крупным счётом, ведь на носу битва с «Манчестер Сити». На наш взгляд, они постараются побыстрее получить преимущество, а затем довести дело до победы в режиме экономии энергии. П1 к 31-й минуте за 2.04 смотрится вполне нормально.

Прогноз и ставки на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар»

«Реал» отдыхал на два дня больше, поскольку «Эйбар» 8 марта играл перенесённый матч с «Реалом Сосьедад». «Оружейники» ужасны на выезде — всего восемь набранных очков при разнице мячей 8:21. У мадридцев на носу поединок с «Манчестер Сити», так что они вряд ли захотят тратить лишние силы. Ждём от фаворита быстрого гола и дежурных трёх очков.

Ставка: победа «Реала»к 31-й минуте за 2.04.