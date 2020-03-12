КХЛ. Прогнозы на Кубок Гагарина — 2020: СКА — «Йокерит», ставки на проход в паре

17 марта стартует 1/4 финала Кубка Гагарина. Во втором раунде плей-офф примут участие 8 команд, серии играются до четырёх побед. Пришло время изучить прогнозы букмекеров в поисках хорошего коэффициента и прикинуть, кто пройдёт в финалы конференций. Поговорим о серии СКА — «Йокерит», первый матч которой запланирован на 17 марта.

Прогноз и анализ пары КХЛ СКА — «Йокерит»

Едва ли кто-то сомневался, что СКА легко расправится с «Витязем» в первом раунде Кубка Гагарина — 2020. Сенсации не случилось: второй клуб Западной конференции управился в четырёх матчах, хотя ближе к концу серии явно расслабился и начал думать о втором раунде. В результате едва не позволил «богатырям» зацепить одну победу.



В третьем поединке подопечные Михаила Кравеца превратили 1:4 в 3:4, а сутки спустя продержались 113,5 минуты. Подвёл Евгений Артюхин, схвативший глупое удаление в средней зоне. Гости пожалели оставшихся болельщиков и распустили всех по домам, не став доводить дело до седьмого периода.



Прежде всего стоит отметить чудовищно эффективную игру СКА в большинстве. Девять шайб за четыре игры — абсолютно сумасшедший показатель. Результативной оказалась ровно половина попыток: 18 шансов — 9 голов. Если бы удалений у «Витязя» было поменьше, а нейтрализация численного преимущества получше, серия получилась бы упорнее.



Меньшинство сработало не хуже: всего одна пропущенная шайба в 15 случаях. Если спецбригады продолжат работать как часы, с выходом в финал конференции проблем не возникнет. Всё остальное у Алексея Кудашова есть: ровный состав, глубокая «скамейка», надёжные вратари, преимущество своего льда.



«Йокерит» приятно удивил в первом раунде. Ожидалось, что серия с «Локомотивом» будет крайне упорной и долгой. Вроде бы мы увидели шесть матчей, но по факту настоящей борьбы не получилось. Финны провели слабо лишь одну игру из шести, ещё в одном случае ярославцев подтащил голкипер.



Каждая из четырёх побед получилась невероятно убедительной, достаточно взглянуть на общий счёт (19:2). Ярославцы только один раз превзошли оппонента в движении и ужасно преодолевали среднюю зону. Всё остальное сделала разница во вратарской линии и спецбригадах: у «Йокерита» 22,7% реализации лишнего, у «Локомотива» — 11,5%.



Именно от спецбригад зависит, смогут ли «шуты» навязать борьбу фавориту. В регулярке меньшинство у петербуржцев было довольно средним (82,9%, девятое место в КХЛ), а считать серьёзной проверкой спецбригады «Витязя» без травмированного Александра Сёмина немного нелепо.



У финнов есть, например, защитник-бомбардир Микко Лехтонен, набравший три очка в первом матче серии с «железнодорожниками». А также несколько форвардов с отличным броском. Если всё это будет работать, серия наверняка затянется. В противном случае СКА без проблем пройдёт дальше, всё же в равных составах преимущество российского клуба не вызывает сомнений.



В регулярном чемпионате все четыре очные встречи завершились в основное время, три из них — в пользу СКА (3:2, 4:1, 6:1). Зато единственная победа «Йокерита» уже вошла в историю: 3 января 2020 года «армейцы» получили в Хельсинки 0:6, потерпев самое крупное поражение за время выступлений в КХЛ.

С тех пор подопечные Алексея Кудашова успели дважды разгромить «шутов». То есть логично предположить, что с мотивацией проблем не возникнет (гранды долго помнят чувствительные поражения), а как играть с «Йокеритом» они, похоже, разобрались. Лаури Марьямяки уже пошёл в атаку за пять дней до старта серии («Надеюсь, судьи дадут нам поиграть»).

Если СКА не будет уступать в неравных составах, то возьмёт серию в пяти-шести матчах, благо что в Хельсинки играть придётся при пустых трибунах. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.62 и П1 в шести играх за 4.80.



Ставка: победа СКА в шести матчах за 4.80.



Шансы на проход: 75% — 25%.