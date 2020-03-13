«Оренбург» — «Спартак». Прогноз: Соболев и Понсе продолжат начатое Кокориным дело

14 марта в матче 22-го тура чемпионата России «Оренбург» примет «Спартак». Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 14 марта «Оренбург» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

Анализ и прогноз матча «Оренбург» — «Спартак» (14.03.2020)

«Спартак» после убойного старта весенней части сезона допустил первую осечку. Вслед за яркими победами над «Динамо» в Российской Премьер-Лиге (2:0) и ЦСКА в четвертьфинале Кубка России (3:2 доп. время) последовало поражение от «Краснодара» на своём поле (0:1). Единственный гол забил старый знакомый Ари.

По сути игра получилась скорее ничейной. Красно-белые отдали мяч «быкам» и старались убегать в контратаки, а эпизодами неплохо включали прессинг. Моменты были в обе стороны: хозяева мощно провели начало второго тайма, а дальше подсели. Гости перехватили инициативу и забили. Всё решил пенальти, назначенный за очевидный фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.

Очень похоже на то, что москвичам элементарно не хватило сил и эмоций после двух дерби подряд. Через час игры они заметно подсели, даже при 0:1 за 20 с лишним минут удалось создать ровно один более-менее опасный момент. Речь про удар Джикии, после которого Тиль мог дотянуться до мяча на дальней штанге.

Впрочем, с того момента прошло пять дней — вполне достаточно, чтобы собраться с мыслями. Положение в турнирной таблице по-прежнему печальное: 10-е место в чемпионате России за девять туров до конца. 10 баллов до зоны Лиги Европы, три — до стыковых матчей, пять — до зоны вылета.

Вдобавок ко всему красную карточку получил Роман Зобнин, теперь он не сыграет в Оренбурге. Скорее всего, с первых минут появится Гус Тиль, который пока никак не может найти себя. Впрочем, соперник гораздо скромнее трёх предыдущих: поставить «Оренбург» в один ряд с «Динамо», ЦСКА и «Краснодаром» явно нельзя.

Зимой тут сменился главный тренер. В «Сочи» перебрался Владимир Федотов, с именем которого тесно связан самый успешный период в истории клуба. Под руководством Константина Емельянова март начался вроде бы неплохо: в трёх турах набрано четыре очка, для находящейся рядом с зоной стыков команды это нормальный результат.

А вот с качеством футбола всё не так однозначно. В Самаре «Оренбург» с середины первого тайма действовал в большинстве, а в итоге едва-едва спасся при блеклой игре (1:1). Дальше была победа над крепким «Арсеналом» (2:0): первый гол состоялся после чудовищной ошибки Михаила Левашова, а второй гол туляки пропустили уже в меньшинстве. Справедливости ради, до этого моментов у них имелось немного.

На десерт случилось странное поражение от «Сочи» (1:5), где в ворота гостей залетало всё возможное и невозможное. Перенесённая игра 18-го тура РПЛ состоялась 11 марта, то есть подопечные Доменико Тедеско имели два бонусных дня на восстановление. Играть в плотном режиме (третий матч за семь суток) «Оренбург» не привык, а «скамейка» у Емельянова откровенно коротковата.

Потому логичнее отталкиваться от гостей. Потеря Зобнина наверняка повлияет на «Спартак», но преимущество в индивидуальном мастерстве и два лишних дня отдыха кажутся значимыми факторами. Если вы не любите рисковать, возьмите П2 с нулевой форой за 1.68. Очки красно-белые наверняка зацепят. Вариант посмелее — лобовая победа москвичей за коэффициент 2.38.

Прогноз и ставки на матч «Оренбург» — «Спартак»

«Оренбург» после ухода Владимира Федотова не может обрести стабильность, накануне он проиграл «Сочи» со счётом 1:5. У «Спартака» есть преимущество в уровне состава и два лишних дня отдыха. Проблем с мотивацией после обидного поражения от «Краснодара» тоже возникнуть не должно. Проверим победу гостей.

Ставка: победа «Спартака» за 2.38.