«Зенит» — «Урал». Прогноз: Дзюба поможет Семаку вернуться в победную колею

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги 14 марта «Зенит» примет «Урал». Начало игры — в 16:30. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Сергея Семака в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех команды Дмитрия Парфёнова оценен букмекерами коэффициентом 12.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Зенит» — «Урал»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, а тотал меньше — за 1.98. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол команды из Екатеринбурга оценен букмекерами коэффициентом 2.32.

Анализ и прогноз матча «Зенит» — «Урал» (14.03.2020)

«Зенит» после окончания зимнего перерыва успел провести три игры. Одна пришлась на четвертьфинал Кубка, где был обыгран «Ахмат» (2:1 ДВ). Сине-бело-голубые даже пропустили первыми, но потом отыгрались, а уже в дополнительное время победный гол забил вышедший на замену во втором тайме Юрий Жирков.



Ещё два матча петербуржцы сыграли в РПЛ, тут им везло куда меньше. В дебютном после межсезонья туре подопечные Сергея Семака не смогли ничего поделать с московским «Локомотивом» (0:0). А в предыдущей игре, которая была для них домашней, так и не дожали крепкую «Уфу» (0:0), хотя преимущество имелось колоссальное.



Игроки «Зенита» нанесли 19 ударов по воротам, подали 7 угловых и просто сожрали территорию уфимцев (процент владения мячом — 80 на 20). В первом тайме «горожане» ещё как-то отвечали на атаки сине-бело-голубых, однако во втором тайме хозяева полностью забрали инициативу. А вышедший на замену Александр Ерохин за 10 минут до конца матча упустил прекрасную возможность забить в пустые ворота.



«Урал» в Кубке должен был играть ещё в начале марта с «Шинником», но матч перенесли на неопределённый срок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле. Поэтому екатеринбуржцы сыграли лишь два матча в чемпионате России.



В первом они чуть не увезли три очка из Москвы после встречи с ЦСКА (1:1). Тогда «армейцы» сумели чудом отыграться лишь за несколько минут до конца матча. а до этого могли пропустить второй гол. А во втором «шмели» по делу проиграли «Сочи» (0:2).



Статистика личных встреч полностью за командой из Санкт-Петербурга: за 13 матчей «Урал» ни разу не победил и лишь раз сыграл вничью. В выборе ставки нам также поможет тот факт, что после зимнего перерыва петербуржцы в Российской Премьер-Лиге пока не забивали. Связано это прежде всего с тем, что сразу несколько ключевых атакующих футболистов сине-бело-голубых имели проблемы со здоровьем.



Артём Дзюба не смог помочь команде в матчах против «Локомотива» и «Ахмата» из-за травмы, а против «Уфы» выглядел тускло. А Сердар Азмун до сих пор до конца не оправился от болезни. Поэтому в предстоящем поединке мы бы проверили победу «Зенита» + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.83.

В преимуществе «Зенита» нет никаких сомнений, однако большого количества голов ждать не стоит. В игре с ЦСКА екатеринбуржцы показали, что умеют играть против фаворитов. Также можно проверить гол Дзюбы за коэффициент 1.85. Нападающий сборной России последний раз в официальных играх забивал ещё в прошлом круге и наверняка будет нацелен на ворота.

Прогноз и ставки на матч «Зенит» — «Урал»

В преимуществе сине-бело-голубых нет сомнений: за 13 игр против «шмелей» они 12 раз победили и лишь однажды скатали ничью. Однако большого количества голов ждать не стоит. Можно рискнуть и проверить победу «Зенита» + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.83. Также имеет смысл рассмотреть гол Артёма Дзюбы за коэффициент 1.85. Нападающий пропустил начало марта, с мотивацией проблемы у него едва ли возникнут.



Ставка 1: победа «Зенита» + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83.



Ставка 2: гол Дзюбы за коэффициент 1.85.