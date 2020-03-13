«Боруссия Д» — «Шальке». Прогноз: Холанд и Санчо усадят гостей на карточки в рурском дерби

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги 14 марта «Боруссия Д» примет «Шальке-04». Начало игры – в 17:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех команды Давида Вагнера оценен букмекерами коэффициентом 7.90.

Букмекерские коэффициенты на матч «Боруссия Д» — «Шальке»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Шальке-04» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.70. Если забьют дортмундцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол команды из Гельзенкирхена доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч «Боруссия Д» — «Шальке» (14.03.2020)

На днях «Боруссия Д» играла ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ». Первая игра, проходившая на «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев. Это обязывало парижан с первых же минут идти вперёд. Чёрно-жёлтые показали, мягко говоря, не самый выразительный футбол в первом тайме и ушли на перерыв, проигрывая два мяча.



Во второй половине встречи подопечные Люсьена Фавра поджали французов к воротам, однако выжать из этого хоть какие-нибудь плоды немецкая атака во главе с Эрлингом Холандом и Джейдоном Санчо так и не смогла. «Шмели» вылетели из еврокубков и теперь смогут сконцентрироваться на Бундеслиге. Там дела идут куда лучше.



«Боруссия Д» наладила игру по сравнению с первой частью сезона. Во втором круге клуб из Дортмунда сыграл восемь туров, набрав 21 из 24 возможных очков. Такой результат позволил чёрно-жёлтым подняться на вторую строчку в таблице и остаться в борьбе за чемпионство. От лидирующей мюнхенской «Баварии» и замыкающего топ-3 «РБ Лейпцига» их отделяют соответственно четыре и один балл.



У «Шальке», который ещё в начале первого круга плотно претендовал на Лигу чемпионов, положение заметно ухудшилось. Сейчас команда замыкает шестёрку лидеров, набрав 37 очков, однако сразу три клуба уже поджимают. А отставание от «Байера», идущего пятым, составляет 10 пунктов.



Виной тому ужасный второй круг. «Горняки» начали его уверенной победой над крепкой мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0), однако затем последовало крупное поражение от грозной «Баварии» (0:5). После того «королевские синие» сыграли шесть матчей и ни разу не выиграли, пропустив 10 голов.



Рурское дерби всегда получается боевым. К примеру, в последних трёх поединках между дортмундцами и гельзенкирхенцами на двоих команды получали не меньше пяти «горчичников». Почему бы не оттолкнуться от этого? Можно проверить ТБ 4.5 ЖК за вполне приличный коэффициент 1.90.

«Горняки», разумеется, дадут бой, однако на фоне серьёзных кадровых потерь и проблем в обороне им едва ли будет просто. Есть смысл подумать над П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.08. Чёрно-жёлтые сейчас выглядят мощнее, а вылет из Лиги чемпионов только добавит злости. Свою парочку голов они наверняка оформят.

Прогноз и ставки на матч «Боруссия Д» — «Шальке»

Рурское дерби всегда получается боевым: в последних трёх поединках команды пробивали верх по ЖК. Ждём того же и в предстоящем матче. Проверим тотал ЖК больше 4.5 за коэффициент 1.90. Также можно подумать над П1 с форой (-1.5) за 2.08. Дортмундцы сейчас хороши, «горнякам» на фоне серьёзных кадровых потерь будет непросто.



Ставка №1: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за коэффициент 1.90.



Ставка №2: П1 с форой (-1.5) за коэффициент 2.08.