«Унион» — «Бавария». Прогноз: Мюллер и Коутиньо помогут зайти коэффициенту 2.56

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Унион» примет «Баварию» 14 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Униона» оценён букмекерами коэффициентом 13.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Унион» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии 14 марта «Унион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.65.

Анализ и прогноз матча «Унион» — «Бавария» (14.03.2020)

С большой долей вероятности после 26-го тура в чемпионате Германии наступит пауза в связи с коронавирусом, которая продлится как минимум до апреля. Но в ближайшие выходные все матчи немецкой Бундеслиги пройдут по плану. С одной важной деталью — во всех случаях играть будут без зрителей.



Этот фактор сильно бьёт по «Униону». Новичок элитного дивизиона вполне тянет на открытие нынешнего сезона: уверенно держится в середине турнирной таблицы, стабильно пощипывая зазевавшихся фаворитов. 10-е место в чемпионате Германии, отрыв от зоны вылета составляет аж 12 очков.



На своём поле берлинцы особенно хороши: шесть побед из 12 возможных, больше только у представителей топ-5. Команда уже успела хлопнуть дортмундскую «Боруссию» (3:1), претендующий на еврокубки «Фрайбург» (2:0) и лидировавшую на тот момент «Боруссию» М (2:0), а также отняла очки у «Вольфсбурга» (2:2).



Все эти результаты добыты именно в родных стенах. На выезде подопечные Урса Фишера пропускают почти по два мяча за игру и обыгрывают только представителей нижней части турнирной таблицы. Они стараются демонстрировать дома смелый футбол и не прижиматься к своим воротам без лишней необходимости.



Вот только без поддержки 20+ тыс. болельщиков дать бой «Баварии» будет крайне сложно. Мюнхенцы сейчас в полнейшем порядке: в 11 предыдущих турах чемпионата Германии набрано 31 очко из 33 возможных. Конкуренты просто не способны выдержать такой темп: дортмундская «Боруссия» отстаёт на четыре балла, «РБ Лейпциг» — на пять, «Боруссия» М — на шесть.



Беречь силы фавориту теперь абсолютно незачем. Предыдущая игра состоялась 8 марта (2:0 с «Аугсбургом»), а ответный поединок с «Челси» в Лиге чемпионов перенесли. Роберт Левандовски по-прежнему травмирован, но даже без могучего поляка преимущество подопечных Ханса-Дитера Флика по уровню состава кажется громадным.



На своём поле «Бавария» намучилась с «Унионом» в первом круге, но то было ещё при Нико Коваче. Сейчас команда заметно добавила. Кроме того, в прошлом туре мюнхенцы сильно не добрали: они вполне могли отгрузить «Аугсбургу» шесть-семь голов, однако из-за чудовищных проблем с реализацией ограничились двумя.

Подобные ситуации у топ-клубов редко переходят из одного матча в другой. Потому логично предположить, что всё незалетевшее на прошлой неделе доберётся до сетки в этот раз. «Унион» неплохо созидает, так что свои два-три хороших момента наверняка получит. Соответственно, мы бы выбирали между П2 с форой (-2) за 2.06 и П2 + обе забьют за коэффициент 2.56.

Прогноз и ставки на матч «Унион» — «Бавария»

«Бавария» набрала страшный ход, добыв в предыдущих 11 турах Бундеслиги 31 очко из 33 возможных. «Унион» — приятный коллектив, сходу закрепившийся в середине турнирной таблицы. Забить ему вполне по силам, с результативностью в родных стенах проблем нет. А вот отобрать очки едва ли удастся. Фавориту незачем экономить силы, поскольку поединок Лиги чемпионов с «Челси» перенесли из-за коронавируса.



Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.56.