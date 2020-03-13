Биатлон. КМ-2020, гонка преследования, мужчины. Прогноз: Фуркад выстрелит, Майе провалится

На этапе Кубка мира по биатлону-2019/2020 в Контиолахти 14 марта состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало — в 15:45 мск. Прогноз букмекеров очевиден: явным фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.30.

Коэффициенты букмекеров на мужскую гонку преследования по биатлону в Контиолахти (14.03.2020)

Следом идут французы Мартен Фуркад (7.50) и Эмильен Жаклен (11.0), а также норвежцы Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен и француз Кентен Фийон Майе (по 17.0). Победа россиянина Александра Логинова идёт за 76.0, успех Матвея Елисеева оценён в 126.0.

Прогноз и анализ мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

В спринте никакой борьбы не случилось. Погодные условия оказались приятными, а потому проблем со стрельбой у фаворитов не возникло. Достаточно сказать, что финишировавшие в топ-14 совместными усилиями допустили один промах — отличился Бенедикт Долль, но он показал третий ход и финишировал шестым.



Йоханнес Бё уверенно одержал победу: после второго рубежа он вёз ближайшему преследователю около 15 секунд, а на финише опередил всех как минимум на 21 секунду. Преимущество 26-летнего спортсмена над всеми остальными по чистой скорости получилось огромным.



Мартен Фуркад проиграл ногами 27,6 секунды, Бенедикт Долль — 29,8, а все остальные — больше 35. Неудивительно, что при такой форе и сумасшедшей физической готовности Йоханнес Бё идёт у букмекеров явным фаворитом гонки. Но брать его победу за смешной коэффициент 1.30 слишком скучно.



Порадовал Мартен Фуркад, который вновь проявил характер. Француз долго запрягал, однако в нужный момент ускорился и занял второе место в спринте (а заодно выиграл Малый хрустальный глобус в этой дисциплине). После второго огневого рубежа он шёл четвёртым, однако в заключительной части дистанции не оставил шансов Жаклену, Кристиансену и Тарьею Бё.



В зачёте гонок преследования всё лихо закручено: у Эмильена Жаклена 184 очка, у Кентена Фийона Майе — 176, у Йоханнеса Бё — 174, а у Фуркада — 170. Минимальные шансы также имеют россиянин Александр Логинов (161 балл) и норвежец Тарьей Бё (155).



Судя по всему, запас сил позволяет Мартену добавлять в нужной ситуации, по чистой скорости он по-прежнему в порядке. Для победы в общем зачёте есть всё: отрыв от Йоханнеса составляет 10 очков, а идущий третьим Майе отстал аж на 66 баллов и потерял шансы на триумф (из-за коронавируса Кубок мира завершится на пасьюте в Контиолахти). Ситуация рабочая, давление не самое высокое, но и терять концентрацию ни в коем случае нельзя — финиш Фуркада в топ-3 за 1.78 смотрится нормально. Мартену нужно серебро, с мотивацией проблем не возникнет.



Также можно рискнуть и рассмотреть ставку “Тарьей Бё финиширует выше Кентена Фийона Майе” за 2.10. Француз, похоже, прошёл пик формы: накануне он оказался за пределами первой десятки по ходу, проиграв на лыжне Йоханнесу Бё более 50 секунд. А Тарьей привёз ему ногами около 10 секунд.

Стрельба у Майе не отличается стабильностью, а положение вынуждает рисковать: восемь очков отставания от Жаклена в зачёте спринтерских гонок — совсем немного. Терять ему особо нечего, в общем зачёте третье место уже никуда не денется: выше не забраться, ниже упасть. На наш взгляд, Кентен будет форсировать ситуацию, наошибается на стрельбе и вполне может оказаться ниже норвежца.

Прогноз и ставка на мужской пасьют в Контиолахти-2020

Эта гонка завершит Кубок мира у мужчин, из-за коронавируса дальнейшие старты решено отменить. Победа Мартена Фуркада в общем зачёте находится под вопросом, отрыв составляет всего 10 очков. Однако француз хорошо готов и будет стартовать вторым. На наш взгляд, шансы финишировать на подиуме у него хорошие.



Ставка №1: Мартен Фуркад попадёт в топ-3 за 1.78.



Ставка №2: Тарьей Бё финиширует выше Кентена Фийона-Майе за 2.10.