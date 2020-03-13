Биатлон. КМ-2020, гонка преследования, женщины. Прогноз: Вирер будет биться до последнего

На этапе Кубка мира по биатлону-2019/2020 в Контиолахти 14 марта состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало — в 17:45 мск. Прогноз букмекеров очевиден: явным фаворитом считается немка Денизе Херрман, ставки на её победу принимаются с коэффициентом 1.80.

Коэффициенты букмекеров на женскую гонку преследования по биатлону в Контиолахти (14.03.2020)

Следом идут норвежка Тириль Экхофф (3.50), немка Франциска Пройс (5.50) и Лиза Виттоцци из Италии (10.0). Шансы российской биатлонистки Ларисы Куклиной букмекеры оценили коэффициентом 41.0, победа Ирины Старых доступна в букмекерских конторах за 151.0.

Прогноз и анализ женской гонки преследования в Контиолахти-2020

Женская сборная России получила максимальную квоту на следующий сезон: в Кубке мира-2020/2021 команду будут представлять шесть биатлонисток. Гонка преследования в Контиолахти окажется последней, из-за коронавируса соревнования на этом закончатся. А пасьюты в Кубке наций не учитываются.



В спринте Лариса Куклина выдала лучший результат с начала декабря, когда финишировала пятой в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде. С тех пор в топ-10 личных гонок она не появлялась, зато на этот раз оказалась седьмой. А ведь могла забраться ещё выше.

Биатлон. КМ-2020, гонка преследования, мужчины. Прогноз: Фуркад выстрелит, Майе провалится Последняя гонка сезона Кубка мира-2019/2020 у мужчин обещает получиться жаркой.

Чистая стрельба позволяла рассчитывать на медаль, после второго рубежа россиянка делила вторую строчку с Франциской Пройс, опережая ближайших преследовательниц на 10 с лишним секунд. Но с ходом категорически не задалось даже по меркам нашей команды.



Куклина оказалась на лыжне худшей из сборной России: Миронова и Старых проиграли Херрман около минуты, Резцова и Юрлова — на десять секунд больше, а вот Лариса уступила почти полторы минуты. Последний круг дался с большим трудом, в итоге от третьей строчки её отделили 15 секунд.



Результат в любом случае успешный, но рассчитывать на продолжение банкета будет крайне сложно. Всё же конкуренция высока, физическая готовность явно оставляет желать лучшего даже по собственным меркам, а бежать на этот раз придётся не 7,5 км, а всю “десятку”.



Из-за сокращения сезона набравшая отличный ход Денизе Херрман не сможет побороться за победу в итоговом зачёте, а вот битва между Доротеей Вирер и Тириль Экхофф обещает быть жаркой. Норвежка уйдёт на старт третьей, итальянка — 19-й, фора в 47 секунд позволяет рассчитывать на итоговый успех.



Ногами Экхофф готова замечательно, накануне она забралась на подиум с тремя промахами. Впрочем, сомневаться в характере Вирер не приходится, так что нас наверняка ожидает яркая развязка. Брать финиш Доротеи в топ-3 не рискнём, всё же отставание гигантское.

А вот ставка “Вирер финиширует выше Ханны Эберг” за 1.70 смотрится замечательно. Шведка в спринте допустила аж четыре промаха и оказалась только 28-й. Итальянка стартует на 18 секунд раньше, да ещё и будет чудовищно мотивирована. А вот Эберг почти наверняка останется в общем зачёте четвёртой: отставание от Херрман минимально, да только та находится в отличном состоянии и уйдёт на 97 секунд раньше.

Прогноз и ставка на женский пасьют в Контиолахти-2020

Последняя гонка в сезоне. Из-за досрочного завершения Кубка мира Денизе Херрман лишилась шансов вмешаться в борьбу за победу в общем зачёте. Все решится в противостоянии Доротеи Вирер и Тириль Экхофф. У итальянки есть фора по очкам, зато норвежка стартует на 47 секунд раньше. На наш взгляд, Вирер проявит характер и несмотря ни на что будет бороться до последнего.



Ставка: Доротея Вирер финиширует выше Ханны Эберг за 1.70.