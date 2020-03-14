«Томь» — «Краснодар-2». Прогноз: против ФНЛ у коронавируса нет шансов

В матче 27-го тура ФНЛ «Томь» примет «Краснодар-2» 15 марта. Начало встречи — в 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Томи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Краснодара-2» оценён букмекерами коэффициентом 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Томь» — «Краснодар-2»

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ 15 марта «Томь» — «Краснодар-2» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча «Томь» — «Краснодар-2» (15.03.2020)

Коронавирус как минимум до начала апреля остановил все топовые футбольные турниры в Европе. Кроме ФНЛ. Лучшая лига мира видела и не такое. Это вам не Серия А, не Примера и не Лига чемпионов: футболисты продолжат выходить на поле и радовать искромётной игрой поклонников душевного футбола.



На самом деле ситуация непростая. «Балтика», например, уже призвала приостановить чемпионат России, но как минимум матчи 27-го тура ФНЛ должны состояться в полном объёме. На играх в Москве смогут присутствовать не более 5 тыс. человек, а всё та же «Балтика» сыграет с «Армавиром» в Калининграде без зрителей.



«Томь» тихо и мирно доигрывает сезон. Шансы протиснуться в РПЛ минимальны, даже до зоны стыковых матчей целых 15 очков. Но и борьба за выживание определённо не грозит: десяти очков запаса должно хватить. Качество состава позволяет претендовать как минимум на место в топ-10, да и эмоциональный фон после новостей о выделенных «Газпромом» 660 млн рублей на поддержку клуба должен быть хорошим.



Сибиряки зимой провели довольно масштабную трансферную кампанию, но удачно возобновить сезон не сумели. Правда, там и соперник попался мощный. «Химки» сменили тренера и объявили о новом курсе, зато сумели сохранить костяк. Они уже успели выбить из Кубка России «Торпедо» по всем статьям (5:1).



На своём поле подмосковный клуб без особых проблем добыл три очка: 3:0, ещё один гол арбитр не засчитал из-за офсайда. В первом тайме томичи оказывали достойное сопротивление и даже имели несколько неплохих подходов. А затем пропустили перед самым перерывом и развалились, дальше преимущество хозяев сомнений не вызывало.



На своём поле «Томь» гораздо опаснее: всего два поражения в 12 матчах при 22 набранных очках. Да и разница голов впечатляет, 17:6. Между прочим, команда пропустила в родных стенах меньше всех в ФНЛ. Хотя тут нужно отметить, что многие уже успели провести по 13-14 игр при своих болельщиках.



«Краснодар-2» тоже проиграл в первом весеннем туре. И тоже крепкому оппоненту в гостях — 1:2 от «Чертаново». Здесь расклад получился противоположным: кошмарный первый тайм, в ходе которого повезло пропустить лишь однажды, а после перерыва игра стала проглядываться. При 2:0 хозяева расслабились и прижались к своим воротам, в результате чего едва не упустили победу.

«Быки» играют сами и дают играть другим, вот только с «Томью» очные встречи стабильно получаются низовыми. Три игры — три гола: 1:1, 0:0 и 0:1. Сезон только возобновился, а потому качество футбола вряд ли получится высоким. Тотал меньше 2.5 мяча за 1.80 смотрится вполне нормально. Дома томичи практически не пропускают, но и с созиданием на фоне кадровых изменений у них наверняка будут проблемы.

Прогноз и ставки на матч «Томь» — «Краснодар-2»

«Краснодар-2» старается играть в комбинационный футбол и часто выдаёт результативные матчи, но с «Томью» картина постоянно получается иной. Три очные встречи — три гола: 1:1, 0:0, 0:1. Плюс сибиряки мало пропускают в родных стенах — всего шесть мячей в 12 поединках. Пожалуй, логично взять низ.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.