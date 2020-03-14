«Чертаново» — «Мордовия». Прогноз: Сарвели и Абаев не оставят шансов аутсайдеру ФНЛ

В матче 27-го тура ФНЛ «Чертаново» примет «Мордовию» 15 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Чертаново» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Мордовии» оценён букмекерами коэффициентом 15.75.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Чертаново» — «Мордовия»

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ 15 марта «Чертаново» — «Мордовия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.84, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.60.

Анализ и прогноз матча «Чертаново» — «Мордовия» (15.03.2020)

Встреча команд с разных полюсов турнирной таблицы Футбольной национальной лиги. У «Мордовии» всё печально: огромные финансовые проблемы и долге по зарплате привели к тому, что заметная доля футболистов основного состава зимой покинула команду. Взамен никто не появился, если не считать вернувшегося из аренды вратаря.

На таком фоне подняться выше будет невероятно сложно. На данный момент клуб занимает 18-е место в турнирной таблице, опережая только «Текстильщик» и «Факел». Все остальные ушли довольно далеко: до 17-й строчки шесть баллов, а до спасительной 15-й — восемь. Впрочем, все помнят, что финиш в зоне вылета ФНЛ далеко не всегда завершается этим самым вылетом.

Первая игра после зимней паузы получилась противоречивой. Строго говоря, уже к середине первого тайма всё стало понятно: «СКА-Хабаровск» забил три гола к 20-й минуте. А вот дальше расслабился, пропустил один мяч, не забил пенальти, получил второй. И при определённых обстоятельствах вполне мог потерять очки (3:2).

«Мордовия» показала характер и боролась до последнего. Кадровые проблемы громадные, сразу нескольким футболистам приходится действовать не на своих привычных позициях, поскольку других вариантов элементарно нет. Возможности для освежения игры за счёт замен строго ограничены, что, конечно, сильно усложняет задачу.

А вот «Чертаново» чувствует себя замечательно. Зимой удалось арендовать у «Крыльев Советов» собственного воспитанника Дениса Якубу, который не провёл ни единой минуты за самарцев в первой части РПЛ. Вернуть Максима Глушенкова из «Спартака» не получилось, московский клуб решил отдать его «Крыльям».

Тем не менее задача по выходу в РПЛ кажется вполне осуществимой. На данный момент «Чертаново» занимает четвёртую строчку в ФНЛ. До лидирующих «Ротора» и «Химок» всего два балла, а вот идущий пятым «Нефтехимик» отстал уже на четыре очка. Шансы как минимум на стыковые матчи весьма хороши.

10 марта подопечные Игоря Осинькина в гостях одолели «Краснодар-2» (2:1). К исходу часа игры фаворит вёл с разницей два мяча, после чего подсел, прижался к воротам и позволил сопернику оживить интригу. Всё же молодым футболистам особенно трудно даётся первая игра после длительной паузы.

Ожидаем, что ко второй игре «Чертаново» более-менее нащупает ритм и добавит. Уровень соперника позволяет брать дежурные три очка, тем более на своём поле. Разница в классе не вызывает сомнений, мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 1.99 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Чертаново» — «Мордовия»

«Чертаново» всёрьез рассчитывает выйти в РПЛ, а «Мордовия» потеряла зимой большое количество игроков из-за серьёзных финансовых проблем. На фоне кадровых сложностей зацепиться в гостях аутсайдеру будет невероятно сложно. На наш взгляд, хозяева добудут уверенную победу.

Ставка: победа «Чертаново» с форой (-2) за 1.99.