ЦСКА — «Уфа». Прогноз: Чалов, Влашич и Дзагоев прижмут уфимцев к воротам

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 15 марта московский ЦСКА примет «Уфу». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Виктора Гончаренко в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех команды Вадима Евсеева оценен букмекерами коэффициентом 6.20.

Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — «Уфа»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, а тотал меньше — за 2.36. Если забьет московская команды, сыграет коэффициент 1.17. Гол уфимцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Анализ и прогноз матча ЦСКА — «Уфа» (15.03.2020)

У ЦСКА как-то туго сложился старт второго круга. Сначала «армейцы» еле ушли от поражения в матче с «Уралом» (1:1) благодаря голу Марио Фернандеса в самой концовке второго тайма. При том всё могло решиться еще раньше, но екатеринбуржцы упустили великолепную возможность удвоить преимущество.



Затем красно-синих выбил из четвертьфинала Кубка России их заклятый враг «Спартак» (2:3 ДВ). Тут надо бы сказать, что в конце первого дополнительного тайма красно-белые остались даже в меньшинстве, но сумели забить. А «армейская» атака так и не смогла предложить ничего существенное Александру Максименко.



В предыдущем туре ЦСКА в гостях уступил «Ростову» (2:3). Вопросов к судейству порядком накопилось, но отдать должное москвичам надо. Оставшись вдевятером, они имели возможность сделать счет 3:3, но Федор Чалов наотрез отказался становиться героем матча и не забил пенальти на 86-й минуте. Сейчас красно-синие опустились на пятую строчку, набрав всего 35 очков.



«Уфе» выпало возобновлять сезон выездом к мощному «Краснодару» (0:2). Матч получился жестким (было показано аж девять желтых карточек), но краснодарцы справедливо оказались сильнее. А в 21-м туре уфимцы поехали к лидеру чемпионата России в Санкт-Петербург.



В первом тайме «горожане» еще как-то пытались отвечать на атаки «Зенита», но после перерыва сине-бело-голубые полностью забрали инициативу себе. Однако что-то сделать с вязкой обороной «Уфы» у действующего победителя РПЛ так и не получилось (0:0). Сейчас подопечные Вадима Евсеева с 26 очками занимают восьмую строчку.

Теперь команде из столицы Башкирии предстоит выезд в Москву. «Армейцы» привычно заберут мяч под свой контроль и, скорее всего, прижмет гостей к воротам. «Уфе» это на руку, ведь она прекрасно знает, как играть вторым номером. При таких раскладах есть смысл рассмотреть П1 по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.80.



Также можно подумать над голом уфимцев за коэффициент 1.88. У красно-синих имеются некоторые проблемы в обороне: за три матча они пропустили аж семь мячей. Да и к тому же из-за дисквалификации не смогут сыграть сразу два игрока основы.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Уфа»

«Армейцы», наверняка, постараются забрать себе мяч и прижать «горожан» к воротам. Уфимцам это только на руку, ведь они прекрасно знают, как играть вторым номером. Мы бы проверили П1 по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.80.



Ставка: победа ЦСКА по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.80.