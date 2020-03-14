«Шинник» — «Ротор». Прогноз: ярославцы и волгоградцы не оставят болельщиков без голов

В матче 27 тура ФНЛ 15 марта ярославский «Шинник» примет волгоградский «Ротор». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить фаворита: поставить на победу подопечных Александра Побегалова в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91. Успех команды Александра Хацкевича оценен букмекерами коэффициентом 2.62.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шинник» — «Ротор»

Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Шинник» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.21, а тотал меньше — за 1.72. Если забьют ярославцы, сыграет коэффициент 1.39. Гол волгоградцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча «Шинник» — «Ротор» (15.03.2020)

«Шинник» начал второй круг Футбольной Национальной Лиги с выездной победы над аутсайдером «Енисеем» (3:1). Уже на 12-й минуте ярославцы открыли счет, а на 76-й вышедший на замену Тимур Пухов забил третий. От разгрома красноярский клуб спас автогол защитника гостей в самом конце.

Эта победа позволила черно-синим продолжить свою беспроигрышную серию в первом дивизионе. В пяти последних матчах команда скатала одну ничью и четыре раза выиграла. Сейчас подопечные Александра Побегалова занимают шестую строчку, набрав 43 очка.

«Ротор» возобновил сезон домашней трудовой ничьей с крепким «Нефтехимиком» (1:1). Хозяева ушли на перерыв ведя в счете, но в середине второго тайма нижнекамцы забили гол, и после этого заполыхал пожар. В период с 75-й минуты и до конца встречи команды на двоих получили восемь желтых карточек, две из которых стали вторыми для футболистов из обоих клубов.

Сейчас волгоградцы делят первое место с «Химками», набрав 53 очка. Однако не только они являются претендентами на выход в Российскую Премьер-Лигу. У московского «Торпедо» и «Чертаново» 52 и 51 балл соответственно, а замыкающий топ-5 «Нефтехимик» заработал 47.

«Ротор» набрал хорошую форму: в последних 12 матчах команда скатала всего четыре ничьи при восьми победах. К тому же у клуба из Волгограда одна из лучших оборон в лиге: за 26 туров подопечные теперь уже Александра Хацкевича пропустили всего 21 мяч и потерпели лишь пять поражений.

Однако стоит отметить, что одним из их обидчиков в первом круге стал как раз-таки ближайший соперник — «Шинник» (2:3). Это только добавляет интриге противостоянию. Мы бы проверили классическую ставку «обе забьют» за коэффициент 1.87.

Статистика на нашей стороне. В шести из семи последних очных матчей команды непременно друг другу забивали, что в ФНЛ случается довольно редко. Между прочим, волгоградцы не могут обыграть ярославцев аж с 2013 года, так что на выезде им будет непросто.

Прогноз и ставки на матч «Шинник» — «Ротор»

«Ротор» сейчас в отличной форме: в последних 12 турах он ни разу не проиграл и скатал лишь четыре ничьи. Однако в первом круге одним из немногих обидчиков волгоградцев стал как раз «Шинник». Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.87.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.87.