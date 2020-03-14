«Шинник» — «Ротор». Прогноз: ярославцы и волгоградцы не оставят болельщиков без голов

В матче 27 тура ФНЛ 15 марта ярославский «Шинник» примет волгоградский «Ротор». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не могут выделить фаворита: поставить на победу подопечных Александра Побегалова в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91. Успех команды Александра Хацкевича оценен букмекерами коэффициентом 2.62.
Букмекерские коэффициенты на матч «Шинник» — «Ротор»
Букмекеры уверены, что матч ФНЛ «Шинник» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.21, а тотал меньше — за 1.72. Если забьют ярославцы, сыграет коэффициент 1.39. Гол волгоградцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.
Анализ и прогноз матча «Шинник» — «Ротор» (15.03.2020)
«Шинник» начал второй круг Футбольной Национальной Лиги с выездной победы над аутсайдером «Енисеем» (3:1). Уже на 12-й минуте ярославцы открыли счет, а на 76-й вышедший на замену Тимур Пухов забил третий. От разгрома красноярский клуб спас автогол защитника гостей в самом конце.
Эта победа позволила черно-синим продолжить свою беспроигрышную серию в первом дивизионе. В пяти последних матчах команда скатала одну ничью и четыре раза выиграла. Сейчас подопечные Александра Побегалова занимают шестую строчку, набрав 43 очка.
«Ротор» возобновил сезон домашней трудовой ничьей с крепким «Нефтехимиком» (1:1). Хозяева ушли на перерыв ведя в счете, но в середине второго тайма нижнекамцы забили гол, и после этого заполыхал пожар. В период с 75-й минуты и до конца встречи команды на двоих получили восемь желтых карточек, две из которых стали вторыми для футболистов из обоих клубов.
Сейчас волгоградцы делят первое место с «Химками», набрав 53 очка. Однако не только они являются претендентами на выход в Российскую Премьер-Лигу. У московского «Торпедо» и «Чертаново» 52 и 51 балл соответственно, а замыкающий топ-5 «Нефтехимик» заработал 47.
«Ротор» набрал хорошую форму: в последних 12 матчах команда скатала всего четыре ничьи при восьми победах. К тому же у клуба из Волгограда одна из лучших оборон в лиге: за 26 туров подопечные теперь уже Александра Хацкевича пропустили всего 21 мяч и потерпели лишь пять поражений.
Однако стоит отметить, что одним из их обидчиков в первом круге стал как раз-таки ближайший соперник — «Шинник» (2:3). Это только добавляет интриге противостоянию. Мы бы проверили классическую ставку «обе забьют» за коэффициент 1.87.
Статистика на нашей стороне. В шести из семи последних очных матчей команды непременно друг другу забивали, что в ФНЛ случается довольно редко. Между прочим, волгоградцы не могут обыграть ярославцев аж с 2013 года, так что на выезде им будет непросто.
Прогноз и ставки на матч «Шинник» — «Ротор»
«Ротор» сейчас в отличной форме: в последних 12 турах он ни разу не проиграл и скатал лишь четыре ничьи. Однако в первом круге одним из немногих обидчиков волгоградцев стал как раз «Шинник». Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.87.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.87.
- 14 марта 2020
-
19:00
-
18:15
-
17:50
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:30
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:20
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:56
- 13 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 марта 2020
-
20:30