«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин, Миранчук и Крыховяк снова огорчат Карпина

В матче 22-го тура чемпионата России «Ростов» примет «Локомотив» 15 марта. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажут «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Локомотив»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России 15 марта «Ростов» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча «Ростов» — «Локомотив» (15.03.2020)

Центральный матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Обе команды вовсю претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов. Могло бы быть ещё лучше, да только выжать максимум из двух осечек «Зенита» в весенних турах не вышло. Обе команды набрали четыре очка из шести возможных, хотя показали не лучший футбол.

Жёлто-синие начали вторую часть сезона с ничьей в Грозном. Играли заметно лучше, помешала реализация и крайне сомнительное судейство. В результате дожать соперника не получилось (1:1). Зато спустя неделю удача вернула всё с процентами: на своём поле подопечные Валерий Карпина в инфарктном стиле обыграли ЦСКА (3:2).

Арбитры вновь начудили. С середины первого тайма «Ростов» играл в большинстве, а в дебюте второго тайма Безбородов удалил второго игрока красно-синих. Надо сказать, что качество футбола получилось крайне печальным, Карпин после игры абсолютно справедливо критиковал своих футболистов.

ЦСКА имел отличные шансы утащить ничью, но Фёдор Чалов не смог реализовать пенальти в концовке. После такой встряски дончане наверняка придут в себя и сумеют добавить. Карпин умеет находить правильные слова, хорошим мотиватором он считался ещё на заре тренерской карьеры.

«Локомотив» лишился зимой Фёдора Смолова (перешёл в «Сельту»), остался в атаке с одним Эдером, но в двух стартовых турах набрал те же четыре очка. Рассчитывать на большее было необычайно сложно, всё же ничья в гостях с «Зенитом» (0:0) — более чем приемлемый результат для любого клуба РПЛ.

А вот с «Ахматом» (1:0) 8 марта удалось выстоять. Не без приключений, конечно. Грозненцы вплоть до середины второго тайма вообще не могли создать хоть что-то конкретное, а в итоге имели все шансы как минимум вырвать ничью. Но Маринато Гильерме потащил пенальти, а за оставшиеся 10 минут игры в большинстве гости ничего не придумали.

Постепенно ситуация улучшается. Антон Миранчук вернулся в общую группу и имеет шансы выйти на поле в Ростове, да и Джефферсон Фарфан набирает кондиции после долгого восстановления. Эти новости наверняка станут положительным импульсом: скамейка у Сёмина по меркам претендента на зону Лиги чемпионов короткая, каждый исполнитель на вес золота.

Кроме того, «Локомотив» — одна из немногих команд, комфортно чувствующих себя в Ростове. Три предыдущих гостевых матча с жёлто-синими завершились победой «железнодорожников» (2:0, 2:1 и 1:0). Потому логичнее отталкиваться от гостей. «Ростов» пока не доказал, что сумел сделать шаг вперёд за зимнюю паузу. А красно-зелёные своё дело знают.

Проверять лобовую победу гостей за 3.28 опасно, а вот П2 с нулевой форой за 2.32 смотрится симпатично. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Встречаются прямые конкуренты, на кону путёвка в зону Лиги чемпионов. Наверняка это скажется, а потому дебют получится осторожным.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Локомотив»

«Локомотив» — одна из немногих команд, комфортно чувствующих себя в Ростове. Три предыдущих гостевых матча с жёлто-синими завершились победой «железнодорожников» (2:0, 2:1 и 1:0). Благо что подопечные Валерия Карпина по весне выглядят не особенно убедительно. Проверим П2 с нулевой форой за 2.32.

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.32.