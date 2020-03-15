Критерий Келли спасёт вас от разорения, но вы должны быть гением, чтобы идти в плюсе по этой стратегии.

Стратегия Келли в ставках на спорт: описание, формула расчёта и примеры для новичков

Критерий Келли сохранит ваш банк даже при затяжной серии неудач. Формулу расчёта может выучить каждый, но правильно использовать — единицы. В этой статье мы разберём критерий Келли и его главный недостаток, а также рассмотрим другие стратегии управления банком.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Критерий Келли в ставках

Критерий Келли — это принцип управления банком для игры на валуйных ставках. Эта стратегия позволяет определить размеры ставок в зависимости от банка и предыдущих результатов.

Определяйте сумму ставки по критерию Келли по формуле:

((K х P — 1) / (K — 1)) х R х B, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности, B — размер банка, R — доля успешных ставок.

Если у вас сыграли 30 ставок из 100, то R = 0.20. Новичкам «Чемпионат» рекомендует использовать R = 0.25.

После 100 ставок оцените проходимость и используйте новое значение R.

Также для расчета суммы ставки по критерию Келли можно использовать онлайн-калькулятор.

Валуйная ставка или валуй — это ставка на недооценённое событие, когда вероятность того или иного исхода выше, чем считает букмекер.

Ставка валуйная, если:

K х P > 1, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.

Пример валуйной ставки

Представим, что в матче «Спартак» — «Рубин» букмекер предлагает коэффициент 1.70 на победу хозяев, а по вашему мнению, у красно-белых 70% на выигрыш.

Оцениваем ставку:

1.70 х 0.7 = 1.19 >1, это валуй.

Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:

N x S x (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, S — сумма ставки.

Если вы сделаете 100 аналогичных ставок на сумму 500 рублей, при верной оценке вероятности прибыль составит 9500 рублей: 100 х 500 x (1.70 x 0.70 — 1).

Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Суть критерия Келли для начинающих игроков

Применяя критерий Келли, вы рискуете не всем размером банка, а лишь его малой частью. На длинной дистанции даже при серии неудач вы сохраните часть денежных средств.

Например, ваш банк составляет 10 000 рублей. Рассмотрим три первых ставки:

Во встрече «Зенит» — «Урал» букмекеры дали коэффициент 2.65 на тотал голов больше 3.5, а вы оценили шанс на этот исход в 60%. Проверяем ставку: 2.65 х 0.6 = 1.59, это валуй.

Определяем сумму ставки: ((2.65 х 0.6 — 1) / (2.65 — 1)) х 0.25 х 10 000 = 894 рубля.

«Зенит» выиграл со счётом 7:1, ставка зашла, выплата составила 2369 рублей: 894 х 2.65. В банке 11 475 рублей: 10 000 — 894 + 2369.

В матче «Ахмат» — «Динамо» коэффициент на победу хозяев или ничью был 1.60, а вы посчитали, что ставка зайдёт с вероятностью 70%. Определяем, что это валуй: 1.60 х 0.7 = 1.12.

Считаем сумму ставки: ((1.60 х 0.7 — 1) / (1.60 — 1)) х 0.25 х 11 475 = 574 рубля.

«Ахмат» уступил со счётом 2:3, ставка проиграла. В банке 10 901 рубль: 11 475 — 574.

В поединке «Ростов» — ЦСКА букмекеры установили коэффициент 2.80 на победу хозяев, а вы оценили выигрыш жёлто-синих в 45%. Ставка валуйная: 2.80 х 0.45 = 1.26.

Определяем сумму ставки: ((2.80 х 0.45 — 1) / (2.80 — 1)) х 0.25 х 10 901 = 394 рубля.

«Ростов» победил со счётом 3:2, ставка сыграла, вы получили 1103 рубля: 394 х 2.80. В банке 11 610 рублей: 10 901 — 394 + 1103.

Другие стратегии управления размером банка

Помимо критерия Келли в ставках есть ещё несколько стратегий управления банком:

Дробный критерий Келли

Вы ставите часть суммы, рассчитанной по критерию Келли. Например, 50%.

Стратегия Мартингейла

После каждого проигрыша вы увеличиваете сумму следующей ставки или коэффициент так, чтобы получить прибыль при первом заходе.

Подробнее о стратегии Мартингейла читайте здесь:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Стратегия Даламбера

После каждой неудачи вы увеличиваете сумму следующей ставки на выбранную единицу, а после выигрыша уменьшаете на то же значение.

Стратегия флэт

Вы ставите одну и ту же сумму независимо от коэффициента и размера банка.

Фиксированный процент от банка

Вы ставите один и тот же процент банка. Считайте сумму перед каждой ставкой.

Недостаток критерия Келли в ставках на спорт

Сложность состоит в том, что вам нужно верно оценить вероятность того или иного события. Стратегия помогает определить сумму ставки в зависимости от вашей оценки и предыдущих результатов. При качественном анализе матчей вы повысите шансы на прибыль.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!