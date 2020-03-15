Стратегия Келли в ставках на спорт: описание, формула расчёта и примеры для новичков

Критерий Келли сохранит ваш банк даже при затяжной серии неудач. Формулу расчёта может выучить каждый, но правильно использовать — единицы. В этой статье мы разберём критерий Келли и его главный недостаток, а также рассмотрим другие стратегии управления банком.
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Критерий Келли в ставках
Критерий Келли — это принцип управления банком для игры на валуйных ставках. Эта стратегия позволяет определить размеры ставок в зависимости от банка и предыдущих результатов.
Определяйте сумму ставки по критерию Келли по формуле:
((K х P — 1) / (K — 1)) х R х B, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности, B — размер банка, R — доля успешных ставок.
Если у вас сыграли 30 ставок из 100, то R = 0.20. Новичкам «Чемпионат» рекомендует использовать R = 0.25.
После 100 ставок оцените проходимость и используйте новое значение R.
Также для расчета суммы ставки по критерию Келли можно использовать онлайн-калькулятор.
Валуйная ставка или валуй — это ставка на недооценённое событие, когда вероятность того или иного исхода выше, чем считает букмекер.
Ставка валуйная, если:
K х P > 1, где K — коэффициент, P — ваша оценка вероятности.
Пример валуйной ставки
Представим, что в матче «Спартак» — «Рубин» букмекер предлагает коэффициент 1.70 на победу хозяев, а по вашему мнению, у красно-белых 70% на выигрыш.
Оцениваем ставку:
1.70 х 0.7 = 1.19 >1, это валуй.
Определяйте возможную прибыль на дистанции по формуле:
N x S x (K х P — 1), где N — количество ставок, P — ваша оценка вероятности, K — коэффициент, S — сумма ставки.
Если вы сделаете 100 аналогичных ставок на сумму 500 рублей, при верной оценке вероятности прибыль составит 9500 рублей: 100 х 500 x (1.70 x 0.70 — 1).
Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:
Суть критерия Келли для начинающих игроков
Применяя критерий Келли, вы рискуете не всем размером банка, а лишь его малой частью. На длинной дистанции даже при серии неудач вы сохраните часть денежных средств.
Например, ваш банк составляет 10 000 рублей. Рассмотрим три первых ставки:
- Во встрече «Зенит» — «Урал» букмекеры дали коэффициент 2.65 на тотал голов больше 3.5, а вы оценили шанс на этот исход в 60%. Проверяем ставку: 2.65 х 0.6 = 1.59, это валуй.
Определяем сумму ставки: ((2.65 х 0.6 — 1) / (2.65 — 1)) х 0.25 х 10 000 = 894 рубля.
«Зенит» выиграл со счётом 7:1, ставка зашла, выплата составила 2369 рублей: 894 х 2.65. В банке 11 475 рублей: 10 000 — 894 + 2369.
- В матче «Ахмат» — «Динамо» коэффициент на победу хозяев или ничью был 1.60, а вы посчитали, что ставка зайдёт с вероятностью 70%. Определяем, что это валуй: 1.60 х 0.7 = 1.12.
Считаем сумму ставки: ((1.60 х 0.7 — 1) / (1.60 — 1)) х 0.25 х 11 475 = 574 рубля.
«Ахмат» уступил со счётом 2:3, ставка проиграла. В банке 10 901 рубль: 11 475 — 574.
- В поединке «Ростов» — ЦСКА букмекеры установили коэффициент 2.80 на победу хозяев, а вы оценили выигрыш жёлто-синих в 45%. Ставка валуйная: 2.80 х 0.45 = 1.26.
Определяем сумму ставки: ((2.80 х 0.45 — 1) / (2.80 — 1)) х 0.25 х 10 901 = 394 рубля.
«Ростов» победил со счётом 3:2, ставка сыграла, вы получили 1103 рубля: 394 х 2.80. В банке 11 610 рублей: 10 901 — 394 + 1103.
Другие стратегии управления размером банка
Помимо критерия Келли в ставках есть ещё несколько стратегий управления банком:
Дробный критерий Келли
Вы ставите часть суммы, рассчитанной по критерию Келли. Например, 50%.
Стратегия Мартингейла
После каждого проигрыша вы увеличиваете сумму следующей ставки или коэффициент так, чтобы получить прибыль при первом заходе.
Подробнее о стратегии Мартингейла читайте здесь:
Стратегия Даламбера
После каждой неудачи вы увеличиваете сумму следующей ставки на выбранную единицу, а после выигрыша уменьшаете на то же значение.
Стратегия флэт
Вы ставите одну и ту же сумму независимо от коэффициента и размера банка.
Фиксированный процент от банка
Вы ставите один и тот же процент банка. Считайте сумму перед каждой ставкой.
Недостаток критерия Келли в ставках на спорт
Сложность состоит в том, что вам нужно верно оценить вероятность того или иного события. Стратегия помогает определить сумму ставки в зависимости от вашей оценки и предыдущих результатов. При качественном анализе матчей вы повысите шансы на прибыль.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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