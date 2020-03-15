«Югра» — «Рубин». Прогноз: Епанчинцев вернёт интригу в серию ВХЛ в Ханты-Мансийске

В третьем матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Югра» сыграет с «Рубином» 16 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Югра» — «Рубин» команда Вадима Епанчинцева котируется с коэффициентом 2.30. Победу команды Михаила Звягина букмекеры оценивают коэффициентом 2.78.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Югра» — «Рубин»

Букмекеры считают, что матч плей-офф ВХЛ «Югра» — «Рубин» 16 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.08, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.75. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.82.

Прогноз и анализ матча «Югра» — «Рубин» (16.03.2020)

«Югра» находится на краю пропасти, в случае поражения шансы на проход в полуфинал окажутся минимальными. Обе игры в Тюмени она проиграла, причём с разгромным счётом. В первом случае получила 1:4, а на следующий день уступила 2:5. Правда, оба раза последняя шайба влетала уже в пустые ворота.



Первый матч получился куда упорнее: к середине третьего периода «Рубин» вёл с разницей в один гол, а затем реализовал большинство. «Мамонтам» пришлось снимать вратаря в надежде вернуть интригу, однако не вышло. А вот в пятницу борьбы не получилось: довольно надёжный Евгений Иванников пропустил три шайбы за 90 секунд.



Уйти с 0:4 не получилось, хотя гости сопротивлялись до последнего и даже отыграли две шайбы. Тренер хозяев Михаил Звягин на пресс-конференции покритиковал своих подопечных, заметив, что при комфортном счёте они стали играть по-детски и посчитали дело выполненным.



Отступать «Югре» совсем некуда. Надо сказать, что по общему уровню соперники близки, так что в серии ещё ничего не решено. Собственно, это две лучшие команды Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата ВХЛ: тюменцы набрали 85 очков, ханты-мансийцы — 79.



Во втором раунде соперники встречаются только из-за регламента турнира. Дело в том, что они попали в один дивизион. А потому второе место Востока досталось «Торосу» из Нефтекамска, который набрал аж на восемь баллов меньше, чем «Югра», зато выступает в дивизионе С.



По результатам на своём льду «Югра» с заметным отрывом оказалась лучшей в своей конференции: 45 очков, 20 побед из 27 возможных, всего два поражения в основное время. Разница шайб — 80:56. Ни одна из других команд Востока не набрала больше 40 баллов. То есть тюменцев ждёт серьёзное испытание.



Обе очные встречи нынешнего сезона в Ханты-Мансийске докатились до серии буллитов. В ноябре победил «Рубин», в декабре — «Югра». В плей-офф никакие буллиты не предусмотрены, играть придётся до победного. Но очень похоже на то, что без нервной концовки тут обойтись не удастся.

В первом раунде «Югра» прошла «Химик» в пяти матчах. На своём льду она забрала все три игры, пропустив за 180 минут всего одну шайбу: 3:1, 1:0, 3:0. Потому мы бы отталкивались от хозяев. Итоговая победа «мамонтов» доступна в букмекерских конторах за 1.76, также можно рассмотреть комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.07.

Прогноз и ставки на матч «Югра» — «Рубин»

В Тюмени «Рубин» забрал оба матча, но на своём льду «Югра» играла в регулярном чемпионате ВХЛ лучше всех. Всего два поражения в основное время за 27 поединков, а в трёх встречах первого раунда добыты три победы при одной пропущенной шайбе. Хозяева наверняка постараются сыграть максимально аккуратно, уйти с 0-3 будет невероятно тяжело. Возьмём 1Х через общий низ.



Ставка: «Югра» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.07.