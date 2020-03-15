«Газпром-Югра» — «Динамо». Прогноз: Музай доставит проблем гостям в первой партии

В матче плей-офф российской мужской волейбольной Суперлиги 15 марта «Газпром-Югра» в Сургуте примет московское «Динамо». Начало встречи – в 16:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Газпром-Югра» — «Динамо»

Гости – фавориты, сделать ставку на их победу можно с коэффициентом 1.20. Шансы хозяев эксперты оценили коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз матча «Газпром-Югра» — «Динамо» (15.03.2020)

Волейбольная Суперлига – один из немногих турниров, которые продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Руководство ВФВ приняло решение играть плей-офф без зрителей или с ограничениями, наложенными руководством субъектов федерации, вплоть до Финала шести (по нему решения пока нет). Поэтому сегодня в Сургуте встреча пройдет без болельщиков.

Хозяева вскочили на подножку уходящего поезда в плей-офф в последнем туре, обыграв на своей площадке «Зенит-Казань». Сургутяне должны сказать спасибо казанцам, которые явно ушли на мартовские каникулы чуть раньше и думали в той встрече о чем угодно, кроме волейбола.

В остальном сезон у «Газпром-Югры» выдается довольно средний. Основные надежды сургутян были связаны (и до сих пор связаны) с диагональным сборной Польши Мачеем Музаем. В каждом матче тот получает огромное число передач (бывает, и за 60 переваливает). Но, во-первых, сам поляк стабильностью не блещет, во-вторых, к этой манере игры приноровились более менее все клубы лиги. Тем не менее, задача минимум выполнена, поэтому плей-офф в Сургуте могут играть абсолютно спокойно.

Москвичи в плей-офф попали уверенно, долгое время даже претендовали на прямое попадание в Финал шести. Но все испортила неуверенная игра с топ-клубами. За весь регулярный чемпионат бело-голубым удалось обыграть из первой шестерки лишь «Факел». В матчах с остальными грандами нашей лиги команда Константина Брянского не выигрывала. Другой вопрос, что с середняками и аутсайдерами лиги все у динамовцев получалось.

Хороший сезон проводит бельгийский доигровщик Сэм Деру (правда, проблемы в играх с топ-клубами касаются его в первую очередь), здорово смотрится Павел Панков. Чуть менее стабилен канадец Маар, но, повторимся, того, что есть, подопечным Брянского хватает, чтобы взять свое у более слабых коллективов.

В регулярном чемпионате обе очные встречи выиграло «Динамо». Дома отыграли 3 сетбола в первой партии (30:28 в итоге), потом не испытывали проблем. На выезде москвичи первый сет проиграли, но затем смогли переломить соперника. Очевидно, что сургутяне могут доставлять проблемы москвичам в начале поединков, пока свеж Музай. Поэтому стоит рассмотреть ставку на победу хозяев площадки в первом сете с форой (+2,5) за 1.93. Можно рискнуть и сыграть просто победу за 2.80, но с психологией у северян не то, чтобы очень гладко, поэтому поражение на балансе исключать не стоит.

Если говорить об исходе встречи, то вряд ли москвичи упустят победу. С теми, кто слабее их, они играют очень уверенно. Да и скамейка у них качественнее. Скорее всего, команде Брянского удастся выбить соперника с приема, а работать с подсевшим Музаем на групповом блоке – одно удовольствие.

Прогноз и ставка на матч «Газпром-Югра» — «Динамо»

Сургутяне в двух очных встречах сезона выдавали хороший первый сет. Дома выиграли, на выезде проиграли, но имели 3 сетбола. Пока физически в порядке основной нападающий Мачей Музай, «Газпром-Югра» в состоянии бороться с соперником. Проверим ставку Ф1 (+2.5) в первой партии за 1.93. Ставка: победа «Газпром-Югры» с форой (+2.5) в первом сете за 1.93