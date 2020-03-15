«Барс» — «СКА-Нева». Прогноз: Мифтахов, Кара и Пестушко не смогут закрыть серию в Казани

16 марта в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Барс» сыграет со «СКА-Невой». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 18:30 мск. В ставках на матч «Барс» — «СКА-Нева» хозяева котируются с коэффициентом 2.55. Победу команды из Санкт-Петербурга букмекеры оценивают коэффициентом 2.44.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Барс» — «СКА-Нева»

Букмекеры считают, что матч плей-офф ВХЛ «Барс» — «СКА-Нева» 16 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.57, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.40. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Барс» — «СКА-Нева» (16.03.2020)

3-0 в пользу казанцев в этой серии сильно удивляют. Никто не сомневался в том, что «Барс» хорош и способен показывать классный хоккей. Но добыть три победы подряд в серии со «СКА-Невой» — это очень круто. Благо что две из них состоялись в Санкт-Петербурге.



Подопечные Константина Курашева заняли третье место в регулярном чемпионате ВХЛ по количеству набранных очков, уступив ставшей первой «Звезде» всего три балла. Всё могло бы быть гораздо лучше, если б не серия из четырёх поражений подряд на старте февраля.



Состав здесь очень молодой, но крепкий и довольно опытный. Большое количество хоккеистов могли бы спокойно выступать в КХЛ, уровень аутсайдеров и середняков они вполне бы потянули. В первом раунде удалось по делу выбить крепкую «Сарыарку» в шести поединках.



Тем удивительнее то, насколько легко молодёжь из Татарстана добыла три победы подряд. В Петербурге всё решалось на тоненького: в первой встрече хозяева ушли с 0:3 (спаслись за четыре секунды до сирены), но всё же уступили в овертайме. Во второй не смогли справиться с Амиром Мифхатовым и не реализовали двойное большинство (1:3).



А вот в Казани хозяева при пустых трибунах забили несколько красивых шайб, натурально растаскивая оборону соперника (1:4). Алексей Мельничук вновь был заменён по ходу игры, хотя обвинять его в чём-то сложно. Даже Курашев на пресс-конференции отметил, что никаких претензий к голкиперу не имеет и пытался просто встряхнуть хоккеистов.



При этом нельзя сказать, что преимущество хозяев оказалось огромным. Игра получилась довольно упорной, но разница в спецбригадах и дисциплине сделала результат. «Барс» дважды отличился в большинстве, во втором случае реализовав матч-штраф Владислава Сёмина.



В нужный момент подтащил Мифтахов, снова выстрелил 18-летний Илья Сафонов (три гола в трёх играх серии). Теперь у гостей просто не осталось вариантов: в случае поражения сезон для них завершится. Четыре раза подряд обыграть таких казанцев крайне сложно, но и вылета всухую они не заслужили.

Не будем мудрить и проверим итоговую победу «СКА-Невы» за 1.90. Команды близки по уровню, да и накануне петербуржцы вполне могли рассчитывать на большее. Большого количества голов не ждём, всё же цена ошибки для гостей крайне велика, так что дебют рискует получиться осторожным. Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.65 смотрится интересно.

Прогноз и ставки на матч «Барс» — «СКА-Нева»

Счёт в серии 3-0, и это натуральная сенсация, поскольку соперники примерно равны. «СКА-Нева» — третья команда регулярного чемпионата ВХЛ по количеству набранных очков, обладающая молодым и крепким составом. «Барс» очень хорош, но оказавшиеся на краю пропасти гости упрутся и вернут серию в Санкт-Петербург.



Ставка: итоговая победа «СКА-Невы» за 1.90.