Что будет с Евро-2020. Прогноз: УЕФА перенесёт чемпионат Европы из-за коронавируса

Изначально планировалось, что чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 11 государствах. Необычный формат связан с 60-летним юбилеем с момента первого Евро, в честь чего УЕФА и решила впервые в истории провести турнир в различных крупных городах Европы. Прежде Евро проходил либо в одной стране, либо на территории двух граничащих друг с другом государств.

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Фактически подобный формат просто не оставляет УЕФА вариантов. Скажем, чемпионат мира — 2020 по хоккею должна принять Швейцария. Международная федерация хоккея (ИИХФ) до последнего сохраняет надежду провести турнир в установленные сроки, а в самой стране по-прежнему достаточно наружной рекламы ЧМХ-2020.



Президент ИИХФ Рене Фазель признаёт, что шансы на проведение тают с каждым днём, но продолжает рассчитывать на успешное разрешение ситуации. А вот провести крупный турнир на территориях 11 стран в таких условиях просто невозможно, поэтому практически ни у кого нет сомнений в переносе Евро-2020.

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Футбол в Европе задержал дыхание. Практически все турниры остановлены, от национальных лиг до Лиги чемпионов и Лиги Европы. На данный момент из числа основных первенств остаются только чемпионаты России, Турции и Украины, но и в этих странах соревнования в ближайшие дни могут уйти на паузу.



Многое прояснится уже завтра, 17 марта. Именно в этот день УЕФА должен огласить окончательное решение о проведении чемпионата Европы по футболу летом 2020 года. От него будут отталкиваться и национальные федерации, поскольку УЕФА может настойчиво попросить их прервать проведение соревнований, если они этого ещё не сделали.



Букмекеры абсолютно уверены в том, что в назначенные сроки Евро-2020 не состоится. Если турнир, как и планировалось, пройдёт с 12 июня по 12 июля, сыграет коэффициент 5.50 (около 15% вероятности). То есть со ставки в 1000 рублей игрок может получить 5500 рублей в случае успешного исхода пари.



В случае переноса чемпионата Европы — 2020 на любой другой срок пройдёт коэффициент 1.12 (около 85% вероятности). В этом случае со ставки в 1000 рублей вы выиграете 1120 рублей. Котировки экспертов дают понять, что шансы действительно минимальны. В такой ситуации самый интересный вопрос заключается в следующем: когда именно пройдёт Евро.



Вариантов достаточно, они будут рассматриваться 17 марта на заседании исполкома УЕФА. Среди прочего изучается идея с переносом турнира на один год, тогда чемпионат Европы состоится летом 2021 года. Но есть и второе предложение, о котором уже успели сообщить СМИ. Оно смотрится интереснее: Евро состоится в 2020 году, но в декабре.

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В таком случае лето будет отдано на откуп клубным турнирам: команды в том или ином виде доиграют национальные первенства и еврокубки, затем наступит небольшая пауза, после чего в привычные (или близкие к привычным) сроки стартует сезон-2020/2021, который будет прерван в декабре ради проведения чемпионата Европы.

Поверить в полную отмену Евро невероятно сложно, это произойдёт только в случае наихудшего развития событий. Турнир — настоящее сокровище для УЕФА, который приносит организации (а значит, и национальным федерациям) колоссальные деньги. Скажем, выручка УЕФА от Евро-2016 составила € 1,93 млрд, а чистая прибыль — € 830 млн.



Соответственно логичнее всего выбирать между двумя вариантами. Первый из них — “чемпионат Европы будет перенесён и начнётся в 2020 году” оценён коэффициентом 2.50. Второй — “Евро будет перенесён и стартует в 2021”. Тут, по мнению букмекеров, шансы чуть выше — коэффициент 2.00.



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