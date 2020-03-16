РПЛ — последний оплот футбола Европы в бою с коронавирусом. Перенесут ли чемпионат России?

Всемирная организация здравоохранения на минувшей неделе объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии – болезнь затронула большинство стран и все континенты. Разумеется, эта ситуация напрямую коснулась и футбола.

Перенос чемпионата России из-за коронавируса, прогноз и анализ линии букмекеров

Чемпионаты уже приостановлены практически во всех странах. Первой из топ-5 лиг паузу взяла Серия А, поскольку в Италии ситуация с коронавирусом наиболее сложная во всей Европе. Дальше последовали испанская Примера и французская Лига 1. Дольше всех сопротивлялись в АПЛ и Бундеслиге.

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Англии пришлось взять паузу после того, как стало известно о заражении сразу нескольких футболистов, а также главного тренера “Арсенала” Микеля Артеты. В Германии до последнего планировали провести 26-й тур в полном объёме, пусть и без зрителей. Но в итоге все матчи в минувшие выходные оказались отменены.

В результате из топ-9 европейских чемпионатов играть продолжили только в РПЛ. Из других более-менее заметных стран стоит выделить УПЛ и турецкую Суперлигу: в чемпионате Украины провели 23-й тур без зрителей, а в Турции впервые за 12 лет стамбульское дерби “Галатасарай” — “Бешикташ” прошло при пустых трибунах. И завершилось нулевой ничьей.



Дальнейшее развитие событий прояснится завтра, 17 марта. Именно на этот день запланировано заседание УЕФА, на котором обсудят будущее европейского футбола. Основной вопрос — перенос Евро-2020, провести турнир в июне-июле с учётом всех обстоятельств не представляется возможным.



Среди прочего национальные федерации футбола получат от руководящего органа дополнительные рекомендации по дальнейшим действиям. УЕФА вправе настоятельно посоветовать всем членам прекратить проведение соревнований в ближайшее время, если это ещё не было сделано.



Очень похоже на то, что именно так всё и повернётся. Расставаться с РПЛ даже на пару-тройку недель чертовски не хочется, поскольку весенняя часть сезона стартовала замечательно и стабильно удерживала планку. Интриг, интересных сюжетов и результативных матчей хватает, сенсации случаются в каждом туре.

Что будет с Евро-2020. Прогноз: УЕФА перенесёт чемпионат Европы из-за коронавируса Европа охвачена коронавирусом. Букмекеры уверены, что турнир придётся перенести.

Тем не менее выбирать руководству лиги сейчас просто не приходится. Букмекеры абсолютно не верят в вариант, при котором розыгрыш чемпионата России продолжится без каких-либо пауз. Если турнир не будет прерван, сыграет коэффициент 7.50 (10% вероятности). То есть со ставки в 1000 рублей в случае успешного исхода пари игрок получит 7500 рублей.

Чуть более вероятным экспертам кажется расклад, при котором нынешний сезон Российской Премьер-Лиги так и не будет доигран. Поставить на это в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 5.50 (около 14% вероятности). Однако в подобный сценарий верится с трудом, он воплотится только при наихудшем развитии событий.



Остаётся третий путь, самый очевидный. Чемпионат России берёт вынужденную паузу, матчи возобновляются после решения проблемы с коронавирусом, и турнир доигрывается до логического завершения. Поставить на этот вариант можно с коэффициентом 1.25 (76% вероятности). Потенциальный выигрыш составит лишь четверть от размера ставки, зато риск тут кажется минимальным.

Ставка: сезон в РПЛ будет приостановлен, а затем доигран за 1.25.



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