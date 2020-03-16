Ставки на коронавирус: прогнозы букмекеров на пандемию-2020

Ни один выпуск новостей в последнее время не обходится без слова «коронавирус». Заразилось уже более 170 тыс. человек, а число жертв пандемии перевалило за 6,5 тыс. Практически все спортивные мероприятия либо уже отменены, либо перенесены. Букмекеры уже спрогнозировали дату изготовления вакцины против коронавируса. Есть ставки на судьбу футбольного Евро-2020 и коэффициенты на отмену Олимпиады. Попробуем разобраться в коронавирусных ставках.

Прогнозы букмекеров на вакцину от коронавируса

О вакцине от коронавируса говорят с самого начала эпидемии. Её разрабатывают во многих странах, но препараты должны пройти клинические испытания на животных и людях, прежде чем их можно будет массово применять. В своих прогнозах на создание вакцины от коронавируса букмекеры ориентируются на конец 2020 года.



Сделать ставку на то, что вакцину от COVID-19 разработают до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 58% вероятности. Поставить на то, что Всемирная организация здравоохранения не объявит о создании вакцины против коронавируса до 31 декабря 2020 года, можно за 2.20 (42%).



Сегодня стало известно, что в США собираются приступить к первому этапу клинических испытаний прототипа вакцины от коронавируса на человеке.

Евро-2020: перенесут или отменят из-за коронавируса?

Судьба главного футбольного события года также из-за коронавируса оказалась под угрозой. Остановлены практически все европейские чемпионаты. 17 марта УЕФА проведёт конференцию, в ходе которой обсудит вероятность переноса или отмены чемпионата Европы-2020 из-за пандемии. Турнир должен начаться 12 июня.



По прогнозам букмекеров, коронавирус однозначно повлияет на даты проведения Евро-2020. По оценке аналитиков, наиболее вероятен перенос соревнований. Сделать ставку на то, что чемпионат Европы состоится в 2021 году, можно с коэффициентом 2.00, что составляет примерно 45% вероятности. Поставить на то, что Евро-2020 пройдёт в этом году, но позже установленных сроков, можно за 2.50 (36%).

Что будет с Евро-2020. Прогноз: УЕФА перенесёт чемпионат Европы из-за коронавируса Европа охвачена коронавирусом. Букмекеры уверены, что турнир придётся перенести.

За 7.00 (11%) можно сделать ставку на то, что коронавирус отступит и Евро-2020 пройдёт так, как и планировалось. С таким же коэффициентом букмекеры предлагают поставить на то, что чемпионат Европы решат полностью отменить.

Коронавирус повлияет и на Олимпиаду

О переносе или отмене Олимпиады-2020 в Токио пока ничего неизвестно. Оргкомитет заверяет, что соревнования должны пройти в намеченные сроки. Но букмекеры считают, что пандемия коронавируса не даст этим планам сбыться.



Сделать ставку на то, что церемония открытия Олимпиады-2020 пройдёт в Токио 24 июля, можно с коэффициентом 3.00. Это примерно 31% вероятности.



Поставить на то, что из-за коронавируса церемония открытия Олимпийских игр не состоится в назначенную дату, можно с коэффициентом 1.34 (69%).

Прогноз букмекеров: «Евровидению»-2020 – быть. Несмотря на коронавирус

С 12 по 16 мая в Нидерландах должен пройти песенный конкурс «Евровидение»-2020. Однако из-за пандемии коронавируса его проведение находится под вопросом. Букмекеры принимают ставки на то, в каком формате пройдёт «Евровидение».



Наиболее вероятен вариант, при котором «Евровидение» из-за коронавируса пройдёт без зрителей или с их ограниченным числом. Поставить на это развитие событий можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 40% вероятности.

Эксперты назвали шансы Little Big выиграть «Евровидение»-2020

По прогнозам букмекеров, возможен и сценарий, в котором каждая страна будет транслировать песню из своего города. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 3.50 (24%).



Сделать ставку на то, что «Евровидение»-2020 перенесут, можно с коэффициентом 6.00 (14%). Поставить на то, что конкурс пройдёт без зрителей в телестудии, предлагается за 8.00 (9%).



Коэффициентом 10.00 (7%) аналитики оценили шансы того, что конкурс состоится в своём обычном формате в намеченные сроки. Наконец, за 13.00 (6%) можно сделать ставку на то, что «Евровидение»-2020 полностью отменят.



Россию на «Евровидении» в этом году должна представить группа Little Big. По оценкам экспертов, российский коллектив — один из фаворитов конкурса.

Когда закончится пандемия коронавируса

К сожалению, точно на этот вопрос сейчас ответить не может никто. Букмекеры тоже не предлагают коэффициенты на завершение пандемии. Cвой прогноз на окончание пандемии дал главный врач мужской национальной команды России по футболу, председатель медицинского комитета РФС, член медицинского комитета УЕФА Эдуард Безуглов.

РПЛ — последний оплот футбола Европы в бою с коронавирусом. Перенесут ли чемпионат России? Из топ-9 национальных чемпионатов Европы матчи продолжаются только в РПЛ. Похоже, недолго.

«Я думаю, к лету, даже к маю всё закончится. Будет лучше-лучше-лучше. Скажу так: если бы у меня была возможность выбрать билеты и поехать куда-то отдыхать, то на июнь-июль я бы спокойно все бронировал уже сейчас. Вложил бы даже невозвратные деньги.



Во-первых, ничего не длится вечно, во-вторых, реально меры предприняты беспрецедентные, такого никогда не было. Понятно, что доля истерии какой-то есть. Меры жесткие, это вселяет надежду, что вирус победят быстро», — сказал Безуглов.



Он также отметил, что под угрозой весенние и летние турниры, в том числе Олимпиада, поскольку решение по ним будет приниматься на основе рекомендаций ВОЗ.



В любом случае, какими бы ни были прогнозы на распространение коронавируса, сейчас вам точно стоит отнестись к нему серьёзно. Берегите себя.