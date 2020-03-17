«Нефтяник»‎ — «Динамо СПб»‎. Прогноз: Занковец и Гаврус наведут шороху в Альметьевске

Накануне бело-голубые победили в Татарстане и вернули себе лидерство в серии.

В четвёртом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ «Нефтяник» сыграет с «Динамо СПб»‎‎ 17 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворита нет. Встреча начнётся в 18:30 мск. В ставках на матч «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб» команда Ильнура Гизатуллина котируется с коэффициентом 2.50. Победу команды Эдуарда Занковца букмекеры оценивают коэффициентом 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч ВХЛ «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб»

Букмекеры считают, что матч плей-офф ВХЛ «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб» 17 марта не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.34, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.60. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.72.

Прогноз и анализ матча «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб» (17.03.2020)

Накануне бело-голубые отомстили «Нефтянику» за разгромное поражение во втором матче, который состоялся ещё 13 марта. Тогда клуб из Альметьевска победил в гостях со счётом 4:1, а теперь испытал то же самое на своей шкуре. Динамовцы вернули себе в лидерство в серии, 2-1.

Самое любопытное, что в обоих случаях говорить о каком-то тотальном преимуществе победившей команды не приходилось. Строго говоря, счёт 4:1 становился скорее стечением обстоятельств. Во второй игре, например, петербуржцы создали достаточно моментов, чтобы забросить хотя бы две-три шайбы.

А накануне удача вернула должок. Игра выдалась нервной и боевой, скамейки штрафников получили солидную нагрузку: совместными усилиями соперники схватили 13 двухминутных удалений. Неудивительно, что при таких исходных данных на первый план вышли спецбригады.

А они лучше сработали у гостей. «Нефтяник» открыл счёт на 26-й минуте, но затем стал слишком много удаляться. Подопечные Эдуарда Занковца ответили тремя шайбами в формате «5-на-4». Естественно, для любого поединка плей-офф три гола в большинстве — это слишком много.

Два очка набрал Артур Гаврус, а в середине третьего периода Александр Кулагин окончательно убил интригу: 26-летний нападающий оформил дубль. Тренерский штаб хозяев заменил вратаря, но всё уже было кончено. «Динамо» без лишних нервов довело игру до победы.

Теперь «Нефтянику» нужно кровь из носу спасать положение и забирать четвёртую встречу. Отыграться с 1-3 в серии у петербуржцев будет необычайно сложно, ведь пятый и седьмой матчи должны состояться в северной столице России. Рассчитывать на помощь болельщиков подопечным Ильнура Гизатуллина не приходится. Играть снова придётся без зрителей.

Задачу-минимум на выезд в Татарстан бело-голубые уже выполнили, вернув преимущество своей площадки. Скорее всего, на этот раз удалений будет гораздо меньше: постоянно оставаться вчетвером — самый короткий путь к вылету. Да и сил игра в меньшинстве забирает много.

Проверим аккуратную ставку Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.72. Два предыдущих матча получились неожиданно результативными, потому немного перестрахуемся (а вообще Х2 + ТМ 5.5 гола за 2.00 смотрится здорово). Пока на своём льду у «Нефтяника» дела в плей-офф идут не лучшим образом — всего одна победа в основное время из четырёх возможных.

Прогноз и ставки на матч «Нефтяник»‎ — «Динамо СПб»

Два предыдущих матча завершились со счётом 4:1, но в пользу разных команд. В обоих случаях разгромы не вытекали из логики игры. «Динамо» накануне забросили три шайбы в большинстве и наверняка почувствовало вкус крови, а у «Нефтяника» в плей-офф пока совсем не ладится с игрой на своём льду. Всего одна победа в основное время из четырёх попыток. Плюс фактор пустых трибун из-за угрозы коронавируса.

Ставка: «Динамо» СПб не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.72.