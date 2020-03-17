Как обыграть букмекера: стратегии и советы в ставках на спорт, секреты для начинающих

Выигрывать у букмекера постоянно нереально, но идти в плюсе на дистанции можно. В этой статье мы разберём принцип работы букмекерских контор, откуда они берут прибыль и как их обыграть.
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Принцип работы букмекерской конторы
Букмекерам не важно, кто из игроков идёт в плюсе, а кто в минусе. Конторы получают прибыль за счёт маржи.
Маржа — это комиссия, заложенная в коэффициенты.
Вычисляйте маржу по формуле:
(1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn — 1) x 100, где К1, К2, Kn — коэффициенты на исходы одного рынка, n — количество исходов рынка.
Представим, что в теннисном матче Карен Хачанов — Ник Кирьос букмекеры оценили победу россиянина в 30%, а выигрыш австралийца в 70%.
Затем вероятность выигрыша переводят в коэффициенты по формуле:
100 / P, где P — вероятность.
Коэффициент на победу Хачанова составит 3.33: 100 / 30, а выигрыш Кирьоса пойдёт за 1.43: 100 / 70. Так выглядела бы линия без маржи.
Потом букмекер устанавливает маржу, например, 4%. Дополнительные 4% добавят пропорционально шансам соперников:
- 1.20% к победе Хачанова: 4% х 0.30.
- 2.80% к выигрышу Кирьоса: 4% х 0.70.
Теперь на россиянина 31.20%: 30% + 1.20%, а на австралийца 72.80%.
С учётом маржи коэффициент примут следующий вид:
- На победу Хачанова 3.21: 100 / 31.20.
- На выигрыш Кирьоса 1.37: 100 / 72.80.
В зависимости от других факторов букмекеры могут менять коэффициенты перед матчем. Подробнее об этом читайте здесь:
На отдельной игре конторы могут понести убытки, но на дистанции всегда будут в плюсе из-за маржи.
Главное для букмекера — постоянное увеличение оборота. Чем больше игроки ставят, тем больше прибыли за счёт маржи.
Как обыграть букмекерскую контору
Ответить на вопрос, реально ли обыграть букмекерскую контору и зарабатывать на ставках можно утвердительно.
Есть три варианта выиграть в букмекерской конторе: два теоретических и один реальный.
Положительный ROI на дистанции
ROI — это отношение чистой прибыли к сумме сделанных ставок.
Определяйте ROI в процентах по формуле:
100 x V / S, где V — чистая прибыль, S — сумма сделанных ставок.
Представим, что вы поставили 50 раз по 500 рублей на события с двумя равновероятными исходами. Результаты могут быть такими:
Коэффициент ROI при 70% проходимости ROI при 50% проходимости ROI при 30% проходимости
1.97 37.9% -1.5% -40.9%
1.95 36.5% -2.5% -41.5%
Даже при 50% проходимости вы получите отрицательный ROI. Чтобы обыгрывать букмекерскую контору при ставках на равновероятные исходы вы должны побеждать в более 50% случаев.
Валуйные ставки
Валуйные ставки или валуй — это ставки на недооценённые исходы.
Определяйте валуй по формуле:
K x P > 1, где K — коэффициент, P — вероятность по вашему мнению.
Сложность заключается в том, что при игре в букмекерской конторе вы должны оценить вероятность правильнее команды аналитиков.
Вычисляйте потенциальную прибыль в процентах, используя формулу:
(K x P – 1) x 100
Представим, что в матче «Локомотив» — «Урал» на победу хозяев дали коэффициент 1.53, а вы считаете, что у «железнодорожников» 80% на выигрыш.
Проверяем ставку на валуй:
1.53 x 0.8 = 1.22 > 1 — это валуй.
Считаем процент потенциальной прибыли:
(1.53 x 0.8 – 1) x 100 = 22.4%
Для футбольных матчей с такими же коэффициентами и шансами на победу вы получите 22.4% прибыли на дистанции при верной оценке всех возможных исходов.
Подробнее о валуйных ставках читайте здесь:
Беспроигрышная стратегия ставок
Единственная стратегия с гарантированной прибылью — игра на вилках.
Вилка — это возможность сделать ставки на все выборы одного рынка с гарантированной прибылью при верном распределении сумм.
Плечи вилки — исходы одного рынка, образующие вилку.
Находите вилку по формуле:
Sp = 1 / K1 + 1 / K2 + … + 1 / Kn, где Sp — сумма вероятностей, K1, K2, Kn — коэффициенты на один рынок, n – количество выборов на одном рынке.
Если Sp 1, это вилка.
Представим, что в матче НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Бостон Брюинз» один букмекер даёт коэффициент 2.10 на тотал шайб больше 5.5, а другой — 2.05 на тотал шайб меньше 5.5.
При ставке по 10 000 рублей на оба выбора вы окажетесь в плюсе при любом исходе.
Единственный гарантированный способ обыграть букмекерскую контору — вилки. Но букмекеры ограничивают таких игроков и делать ставки на спорт даже по выгодным коэффициентам становится нерентабельно.
Слишком много времени уйдёт на поиск вилок, а прибыль будет минимальной.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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