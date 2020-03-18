«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: матч будет долгим

19 марта в Новосибирске пройдёт первый матч 1/2 финала волейбольного Кубка ЕКВ между местным «Локомотивом» и питерским «Зенитом». Встреча начнётся в 15:00 мск и пройдёт без зрителей.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Зенит» (15.03.2019)

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Сделать ставку на победу новосибирцев можно за 1.45. Победа питерцев идет за 2.75.

Анализ и прогноз матча «Локомотив» — «Зенит» (15.03.2019)

Обе команды будут играть этот матч, находясь в неизвестности. Второй полуфинал Кубка ЕКВ между «Моденой» и «Галатасараем» из-за пандемии коронавируса не состоится вообще. Вполне возможно, что вскоре турнир и вовсе отменят.



С другой стороны, в намеченные сроки явно не состоится «Финал шести» Суперлиги, который, к слову, должен пройти в Новосибирске. И если питерцы уже сыграли свой матч плей-офф против «Белогорья» (выиграли 3:0), то хозяева, выигравшие регулярный чемпионат, отдыхали более 10 дней. Наверное, в сложившейся ситуации это скорее минус.



Но вообще у Новосибирска в этом сезоне всё более чем хорошо. Очень глубокий состав, практически все позиции взаимозаменяемы. Кажется, пазл действительно сложился. В Кубке ЕКВ была пробуксовка на самом старте, пришлось играть «золотой» сет с французским «Шомоном», но всё закончилось благополучно.



Про питерский «Зенит» не говорит только ленивый. Правда, больше с прицелом на готовящуюся селекцию. В чемпионате команда Туомаса Саммельвуо не особенно блистала, Кубок России выиграть также не удалось. Есть явные проблемы на позиции второго доигровщика, где не вывозит Лукаш Дивиш. Никак не может определиться тренерский штаб и с основным пасующим: Ковалёв и Порошин от этой ротации выглядят немного задёрганными.



«Локомотив» заслуженно ведут фаворитом первого матча, но в плане выхода в финал в этой паре ничего не ясно. Матчи этих команд всегда получаются интересными. В регулярном чемпионате соперники обменялись домашними победами: «Зенит» выиграл в пяти сетах, «Локомотив» — в четырёх. Отметим, что в этих играх команды не раз выходили за привычные 25 очков в сетах. 30:28, 26:24, 34:32 – вот такие цифры фиксировались.

С учётом таких плотных личных встреч логично сыграть тотал больше. Отметка 180.5 очка, выглядит здесь очень неплохо, коэффициент мелковат – 1.74, но зато надёжный вариант.



Новосибирцы остались без поддержки болельщиков, но будут играть в своем специфическом зале с низкими потолками, к которому непросто приспособиться. На стороне зенитовцев лучший игровой тонус, они, в отличие от соперника, провели матч буквально три дня назад.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Зенит» (19.03.2019)

Матчи между этими командами всегда проходят в плотной борьбе. Из последних 10 очных встреч только две закончились в трёх сетах, да и там не обошлось без превышения лимита в 25 очков. В этом сезоне мы увидели две битвы с огромным тоталом. Поэтому спокойно играем ТБ 180.5 очка за 1.74. Это хороший вариант для встречи достойных соперников.



Ставка: ТБ 180.5 очка за 1.74.



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