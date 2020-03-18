Для цепочки главное не обнулиться. Эта ставка может дать прибыль даже при нескольких неудачах.

Что значит ставка цепочка в букмекерских конторах: правило, примеры и суть стратегии

Цепочка имеет общие черты с экспрессом и системой, и обладает плюсами в сравнении с данными ставками. В этой статье мы разберём, что такое цепочка, её особенности, примеры расчёта и суть этой ставки.

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Что такое цепочка в ставках на спорт

Цепочка — комбинация ординаров, все события которой не связаны между собой. Игрок сам определяет порядок событий в цепочке и должен внести сумму только первой ставки.

Ставка типа цепочка — что-то среднее между системой и экспрессом.

В экспрессе больше прибыль при заходе всех выборов, но эта ставка проиграет в случае одной неудачи.

Об экспрессе, его плюсах и минусах читайте здесь:

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В системе сумму ставки делят на части, поэтому прибыль может быть меньше, чем в цепочке.

Подробнее о виде ставки система читайте здесь:

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Особенности цепочки

События в цепочке рассчитывают не в хронологическом порядке, а по заданному выбору.

Игрок ставит на лайв и прематч без ограничений по рынкам.

Сумма ставки на каждый ординар составляет 100% от банка цепочки, но не больше первой ставки.

Следующий ординар рассчитывают по остатку на счете, если в банке цепочки средств меньше, чем сумма первоначальной ставки.

Банк цепочки вычисляют после каждого ординара.

Вся цепочка проиграет, если банк цепочки будет равен нулю после одного из ординаров.

Как производится расчет ставки типа цепочка

В отличие от экспресса или системы цепочка не ограничена строгим количеством выигрышных событий. Достаточно, чтобы первая ставка не проиграла и баланс цепочки не опускался до нуля.

Рассмотрим три примера цепочки:

Пример №1

Сыграли все события:

№ события Коэффициент Сумма ставки Результат Размер банка 1 1.50 1000 Выигрыш 1500 2 1.70 1000 Выигрыш 2200 3 1.80 1000 Выигрыш 3000 4 1.90 1000 Выигрыш 3900

Таким образом сумма выплаты составит 3900 рублей.

Пример №2

Сыграли первое, третье и четвертое события:

№ события Коэффициент Сумма ставки Результат Размер банка 1 1.45 500 Выигрыш 725 2 2.50 500 Проигрыш 225 3 1.60 225 Выигрыш 360 4 2.00 360 Выигрыш 720

При таком раскладе выплата составит 720 рублей.

Пример №3

По первому выбору возврат, второе и четвертое события сыграли. а третья ставка не зашла:

№ события Коэффициент Сумма ставки Результат Размер банка 1 1.70 2000 Возврат 2000 2 1.85 2000 Выигрыш 3700 3 2.60 2000 Проигрыш 1700 4 2.80 1700 Выигрыш 4760

На счету останется сумма в 4760 рублей.

Суть стратегии ставок на цепочку

Первая ставка должна быть самой надёжной по вашему мнению. Цепочка проиграна полностью, если её банк доходит до нуля, поэтому самые рискованные выборы ставьте в конец.

Вы можете добавить в купон одно событие с коэффициентом выше 5.00 на последнем месте в цепочке.

В случае неудачи вы потеряете только сумму первой ставки. Но цепочка невыгодна на дистанции, так как вы не управляете суммами.

Если вы предпочитаете ординары, то сумму на каждое событие выбирайте по своей стратегии, а ставку делайте только после тщательного анализа всей доступной информации.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!