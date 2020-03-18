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Что такое цепочка в ставках на спорт, как делать расчёт, пример, как ставить у букмекера

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Александр Ничипорук
Что значит ставка цепочка в букмекерских конторах: правило, примеры и суть стратегии
Для цепочки главное не обнулиться. Эта ставка может дать прибыль даже при нескольких неудачах.
Ставки / База знаний 0

Цепочка имеет общие черты с экспрессом и системой, и обладает плюсами в сравнении с данными ставками. В этой статье мы разберём, что такое цепочка, её особенности, примеры расчёта и суть этой ставки.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое цепочка в ставках на спорт

Цепочка — комбинация ординаров, все события которой не связаны между собой. Игрок сам определяет порядок событий в цепочке и должен внести сумму только первой ставки.

Ставка типа цепочка — что-то среднее между системой и экспрессом.

В экспрессе больше прибыль при заходе всех выборов, но эта ставка проиграет в случае одной неудачи.

Об экспрессе, его плюсах и минусах читайте здесь:

Экспресс в ставках на спорт: что это такое, как ставить и как рассчитывается у букмекеров
Ставки на экспрессы особо любят новички: поставил рубль, выиграл 10. Объясняем, что такое экспрессы, как их считать, плюсы и минусы.

В системе сумму ставки делят на части, поэтому прибыль может быть меньше, чем в цепочке.

Подробнее о виде ставки система читайте здесь:

Что такое система в ставках на спорт: виды, расчет, как отличается от экспресса
Ставка на систему приносит деньги, даже если несколько ставок в её составе проиграют. Как это возможно? «Чемпионат» разобрался.

Особенности цепочки

  • События в цепочке рассчитывают не в хронологическом порядке, а по заданному выбору.
  • Игрок ставит на лайв и прематч без ограничений по рынкам.
  • Сумма ставки на каждый ординар составляет 100% от банка цепочки, но не больше первой ставки.
  • Следующий ординар рассчитывают по остатку на счете, если в банке цепочки средств меньше, чем сумма первоначальной ставки.
  • Банк цепочки вычисляют после каждого ординара.
  • Вся цепочка проиграет, если банк цепочки будет равен нулю после одного из ординаров.

Как производится расчет ставки типа цепочка

В отличие от экспресса или системы цепочка не ограничена строгим количеством выигрышных событий. Достаточно, чтобы первая ставка не проиграла и баланс цепочки не опускался до нуля.

Рассмотрим три примера цепочки:

Пример №1

Сыграли все события:

№ событияКоэффициентСумма ставкиРезультатРазмер банка
11.501000Выигрыш1500
21.701000Выигрыш2200
31.801000Выигрыш3000
41.901000Выигрыш3900

Таким образом сумма выплаты составит 3900 рублей.

Пример №2

Сыграли первое, третье и четвертое события:

№ событияКоэффициентСумма ставкиРезультатРазмер банка
11.45500Выигрыш725
22.50500Проигрыш225
31.60225Выигрыш360
42.00360Выигрыш720

При таком раскладе выплата составит 720 рублей.

Пример №3

По первому выбору возврат, второе и четвертое события сыграли. а третья ставка не зашла:

№ событияКоэффициентСумма ставкиРезультатРазмер банка
11.702000Возврат2000
21.852000Выигрыш3700
32.602000Проигрыш1700
42.801700Выигрыш4760

На счету останется сумма в 4760 рублей.

Суть стратегии ставок на цепочку

Первая ставка должна быть самой надёжной по вашему мнению. Цепочка проиграна полностью, если её банк доходит до нуля, поэтому самые рискованные выборы ставьте в конец.

Вы можете добавить в купон одно событие с коэффициентом выше 5.00 на последнем месте в цепочке.
В случае неудачи вы потеряете только сумму первой ставки. Но цепочка невыгодна на дистанции, так как вы не управляете суммами.

Если вы предпочитаете ординары, то сумму на каждое событие выбирайте по своей стратегии, а ставку делайте только после тщательного анализа всей доступной информации.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал
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