Что значит ставка цепочка в букмекерских конторах: правило, примеры и суть стратегии

Цепочка имеет общие черты с экспрессом и системой, и обладает плюсами в сравнении с данными ставками. В этой статье мы разберём, что такое цепочка, её особенности, примеры расчёта и суть этой ставки.
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Что такое цепочка в ставках на спорт
Цепочка — комбинация ординаров, все события которой не связаны между собой. Игрок сам определяет порядок событий в цепочке и должен внести сумму только первой ставки.
Ставка типа цепочка — что-то среднее между системой и экспрессом.
В экспрессе больше прибыль при заходе всех выборов, но эта ставка проиграет в случае одной неудачи.
Об экспрессе, его плюсах и минусах читайте здесь:
В системе сумму ставки делят на части, поэтому прибыль может быть меньше, чем в цепочке.
Подробнее о виде ставки система читайте здесь:
Особенности цепочки
- События в цепочке рассчитывают не в хронологическом порядке, а по заданному выбору.
- Игрок ставит на лайв и прематч без ограничений по рынкам.
- Сумма ставки на каждый ординар составляет 100% от банка цепочки, но не больше первой ставки.
- Следующий ординар рассчитывают по остатку на счете, если в банке цепочки средств меньше, чем сумма первоначальной ставки.
- Банк цепочки вычисляют после каждого ординара.
- Вся цепочка проиграет, если банк цепочки будет равен нулю после одного из ординаров.
Как производится расчет ставки типа цепочка
В отличие от экспресса или системы цепочка не ограничена строгим количеством выигрышных событий. Достаточно, чтобы первая ставка не проиграла и баланс цепочки не опускался до нуля.
Рассмотрим три примера цепочки:
Пример №1
Сыграли все события:
|№ события
|Коэффициент
|Сумма ставки
|Результат
|Размер банка
|1
|1.50
|1000
|Выигрыш
|1500
|2
|1.70
|1000
|Выигрыш
|2200
|3
|1.80
|1000
|Выигрыш
|3000
|4
|1.90
|1000
|Выигрыш
|3900
Таким образом сумма выплаты составит 3900 рублей.
Пример №2
Сыграли первое, третье и четвертое события:
|№ события
|Коэффициент
|Сумма ставки
|Результат
|Размер банка
|1
|1.45
|500
|Выигрыш
|725
|2
|2.50
|500
|Проигрыш
|225
|3
|1.60
|225
|Выигрыш
|360
|4
|2.00
|360
|Выигрыш
|720
При таком раскладе выплата составит 720 рублей.
Пример №3
По первому выбору возврат, второе и четвертое события сыграли. а третья ставка не зашла:
|№ события
|Коэффициент
|Сумма ставки
|Результат
|Размер банка
|1
|1.70
|2000
|Возврат
|2000
|2
|1.85
|2000
|Выигрыш
|3700
|3
|2.60
|2000
|Проигрыш
|1700
|4
|2.80
|1700
|Выигрыш
|4760
На счету останется сумма в 4760 рублей.
Суть стратегии ставок на цепочку
Первая ставка должна быть самой надёжной по вашему мнению. Цепочка проиграна полностью, если её банк доходит до нуля, поэтому самые рискованные выборы ставьте в конец.
Вы можете добавить в купон одно событие с коэффициентом выше 5.00 на последнем месте в цепочке.
В случае неудачи вы потеряете только сумму первой ставки. Но цепочка невыгодна на дистанции, так как вы не управляете суммами.
Если вы предпочитаете ординары, то сумму на каждое событие выбирайте по своей стратегии, а ставку делайте только после тщательного анализа всей доступной информации.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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