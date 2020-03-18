Карантин в Москве: что могут запретить? Ставки и прогнозы букмекеров

Пандемия коронавируса заставляет власти вводить новые меры по борьбе с распространением инфекции. 17 марта СМИ распространили информацию о том, что Москву могут закрыть на карантин. Букмекеры принимают ставки на карантин в Москве 2020 году. Разбираемся, что могут запретить в столице России и на что ставить в такой ситуации.
Карантин в Москве в 2020 году: что могут запретить
Режим чрезвычайной ситуации означает закрытие всех предприятий и организаций города. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Транспорт прекратит работу, а выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. Введут комендантский час, нарушителям которого будет грозить административная и даже уголовная ответственность.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опроверг сведения СМИ.
«Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», – заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Прогноз букмекеров: въезд и выезд из Москвы не запретят
На 18 марта в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них – в Москве.
Самая жёсткая из возможных мер – ограничение на въезд и выезд из города. Это крайняя мера, и, по прогнозам букмекеров, до неё, вероятно, дело не дойдёт. Сделать ставку на то, что хотя бы на сутки до 1 июня 2020 года въезд и выезд из Москвы запретят, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 44% вероятности. Поставить на то, что карантин в Москве не повлияет на свободное перемещение граждан, можно за 1.76 (56%).
Букмекеры: карантин не коснётся метро
По прогнозам букмекерских контор, метро в Москве также не закроют на карантин. Средний пассажирский поток в сутки в московском метрополитене составляет 8 млн человек.
Сделать ставку на то, что московское метро до 1 июня не закроют хотя бы на сутки, можно за 1.50. Это примерно 62% вероятности. Поставить на то, что городские власти в борьбе с коронавирусом пойдут на закрытие метро, можно с коэффициентом 2.50 (38%).
Бары и рестораны закроют на карантин
Кого, скорее всего, коснётся карантин в 2020 году, так это культурно-досуговых мест. Букмекеры прогнозируют, что в Москве запретят работу ресторанов, баров и торгово-развлекательных центров.
Поставить на то, что до 1 июня 2020 года власти решат закрыть на карантин все ТРЦ, можно с коэффициентом 1.20. Это около 75% вероятности. Чуть выше коэффициент на то, что запретят работу баров и ресторанов. Поставить на то, что их работа прервётся хотя бы на сутки из-за распоряжения властей, можно с коэффициентом 1.40 (около 63% вероятности).
По прогнозам букмекеров, скорее всего, из-за коронавируса закроются и московские отели. Коэффициент на это событие составляет 1.30 (69% вероятности).
Конечно, мы все (и букмекеры в том числе) надеемся, что до таких жёстких мер дело не дойдёт. Соблюдайте рекомендации органов здравоохранения и делайте ставки из дома!
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