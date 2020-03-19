«Динамо-Брест» — «Смолевичи». Прогноз: Милевский и Хачериди не оставят шансов Фильцову

20 марта в матче первого тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» примет «Смолевичи». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо-Брест» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Смолевичей» оценён букмекерами коэффициентом 11.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» — «Смолевичи»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 20 марта «Динамо-Брест» — «Смолевичи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.80.

Анализ и прогноз матча «Динамо-Брест» — «Смолевичи»-СТИ (20.03.2020)

Действующий чемпион Беларуси приступает в защите титула в родных стенах. Старт сезона получился нервным, но успешным. 4 марта удалось выиграть Суперкубок страны, одолев «Шахтёр» из Солигорска со счётом 2:0. Тут надо бы сказать, что с 49-й минуты пришлось играть в меньшинстве.



В дебюте второго тайма экс-нападающий киевского «Динамо» и «Тосно» Артём Милевский получил вторую жёлтую карточку за толчок соперника. Вот только к тому моменту сине-белые вели со счётом 2:0. Собственно, они создали внушительное преимущество уже к исходу получаса игры, забив два мяча. Так в итоге и закончили.

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Затем пришёл черёд четвертьфинала Кубка Беларуси. Тут трудностей оказалось гораздо больше. «Ислочь» в прошлом сезоне заняла пятое место, то есть соперник достался крепкий. В первом матче зрители увидели четыре красные карточки (по две в обе стороны), но так и не дождались голов.



Четыре дня спустя обошлось без удалений (хотя страсти кипели). А точных ударов вновь не случилось. Ни в основное время, ни в дополнительные 30 минут. Дело дошло до серии пенальти, где точнее оказались южане (0:0, 5:3 пен). Эмоций эти матчи отняли предостаточно, но команде нужно перезарядить батарейки и переключиться на чемпионат.



Первый тур в Беларуси пройдёт в штатном режиме, никаких ограничений по количеству зрителей из-за коронавируса нет. На этот раз оппонент довольно скромный. «Смолевичи» в прошлом году выступали в первом дивизионе, где финишировали вторыми (отстали от «Белшины» на четыре очка) и напрямую попали в элиту.



«Смольные» доверяют молодым футболистам, причём по большей части в элитном дивизионе они не отмечались. Состав разбавлен несколькими опытными исполнителями, среди которых есть и известный российским болельщикам Александр Фильцов. Экс-вратарь «Локомотива» и «Краснодара» выступает здесь на правах аренды.

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Молодому коллективу будет крайне сложно зацепиться за результат в гостях у действующего чемпиона Беларуси. Разница в исполнительском мастерстве внушительная, футболистов калибра Артёма Милевского, Сергея Кисляка, Евгения Хачериди или Павла Савицкого у «Смолевичей» нет. Неудивительно, что букмекеры дают скромные 1.22 на лобовую победу хозяев.

Лезть в большие форы довольно опасно, всё же напряжённый график может помешать «Динамо» оформить разгром. А вот вариант П1 всухую за приличный коэффициент 1.87 смотрится симпатично. За три игры в нынешнем сезоне южане не пропустили ни одного мяча. Шансы гостей отличиться кажутся скромными.

Прогноз и ставки на матч «Динамо-Брест» — «Смолевичи»

Сине-белые успели провести три официальных матча в сезоне: победили «Шахтёр» из Солигорска в поединке за Суперкубок Беларуси (2:0), а также выбили «Ислочь» в Кубке страны (дважды по 0:0, 5:3 в серии пенальти). За 300 минут команда ни разу не пропустила, а дебютант элитного дивизиона с большим количеством молодёжи в составе явно уступает предыдущим соперникам. Поставим на победу фаворита всухую.



Ставка: «Динамо-Брест» победит всухую за 1.87.

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